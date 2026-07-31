Habló una ex empleada del geriátrico de Mar del Plata donde un cuidador golpeó a dos ancianas

Los dichos de la empleada contra el cuidador acusado

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Una ex empleada del geriátrico de Mar del Plata donde un cuidador fue filmado mientras golpeaba a dos ancianas reveló que el hombre ya había sido despedido de otros hogares. “Fue también por maltrato”, dijo en diálogo con el canal TN.

Se trata de Nicolás Gastón Cichero, un hombre de 37 años, acusado de atacar a dos mujeres mayores en la Residencia de Adultos Mayores “David” de la ciudad balnearia.

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Radicado en Mar del Plata, el violento fue detenido este jueves por las autoridades tras una orden del fiscal Carlos María Russo, que subroga la Unidad Fiscal de Instrucción N°7. Fue luego de que un médico certificara que las mujeres agredidas presentan “lesiones graves”. Así, este jueves personal de la Comisaría 1ª marplatense localizó al agresor y procedió a su arresto.

La causa fue caratulada inicialmente como lesiones leves, pero la calificación cambió a “lesiones graves” después de que un médico constatara la gravedad de las heridas. La investigación judicial avanza para determinar el alcance de las agresiones y si existieron otros casos similares.

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El momento en que el enfermero golpeó y maltrató a los abuelos

Sin embargo, el caso, que ocurrió este lunes después de las 19 y derivó en el despido del denunciado, también expuso al establecimiento: la residencia geriátrica quedó clausurada de manera preventiva por no haber iniciado la renovación de su habilitación provincial.

El lunes 27 de julio, cerca de las 19, las cámaras de seguridad del geriátrico ubicado sobre la calle Deán Funes al 1700 captaron escenas de maltrato físico y verbal a dos residentes. La encargada del establecimiento detectó los episodios al revisar las grabaciones, luego de que familiares advirtieran lesiones sospechosas en las víctimas.

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“Una de las cuestiones que me llamó mucho la atención es que esta persona, no sé hasta dónde el hogar sigue teniendo falencias, es que a él le dieron un puesto de trabajo. Yo lo que veo que lo que hace es un trabajo de asistente, no de enfermero, porque el enfermero no le da de comer en la boca a los abuelos, eso lo hace un asistente”, agregó la empleada.

“Él no tiene título de enfermero, fue recomendado por otra persona. La hermana de él trabajaba con él, quien incluso no se presentó a trabajar nuevamente al geriátrico, al igual que otra compañera más”, añadió.

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Y contó: “Reamente la mayoría de los que trabajamos en los geriátricos no tenemos título. Yo ingresé en negro como personal de limpieza y a los quince días me pasaron a asistente por falta de personal. Durante el tiempo que trabajé allí, no vi situaciones de violencia. La regla número uno era tratar bien a los abuelos. Me fui porque en un momento me tocó inyectar insulina, y yo soy una persona que tiene apenas estudios primarios, no tengo conocimientos de enfermería, el trabajo que me estaban dando era mucho compromiso".

El acusado, luego de conocerse el video de las cámaras de seguridad en la que se lo observa mientras agrede a las ancianas, eliminó sus redes sociales para evitar ser localizado. Según trascendió, registra deudas por casi cinco millones y medio de pesos y aparece registrado como prestador de servicios de tratamiento de belleza.

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La denuncia que dio inicio al caso fue presentada por la responsable del lugar después de revisar las filmaciones internas. Los familiares de las residentes habían advertido lesiones sospechosas y ese dato activó la revisión de las cámaras de seguridad.

Los videos

Las imágenes muestran a Cichero mientras alimentaba a dos mujeres en sillas de ruedas y, ante la resistencia de una de ellas, el trabajador la agredió de forma violenta. En uno de los videos, el hombre golpeó con una cuchara a una de las ancianas, lo que le provocó un corte superficial en el labio y la pérdida de piezas dentarias. Cuando la mujer comienza a llorar, el hombre le dice: “¿Ah tenés ganas de llorar?”.

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En otra grabación, el mismo hombre dirige insultos y amenazas de muerte a las víctimas. Se escucha:“No me interesa lo que vos querés”. Luego le sigue:“Bueno, ya es hora de que te mueras.¿Por qué no te morís, vieja hija de puta? Morite de una. Morite. Morite, hija de puta. Dejanos de molestar”. Las agresiones verbales se repitieron mientras la mujer lloraba. El material audiovisual fue entregado a la Justicia tras la inmediata desvinculación del empleado.

El momento en que el enfermero golpeó y maltrató a los abuelos

La representante del Sindicato de Cuidadores Domiciliarios, María Pastora Ortiz advirtió que en algunos hogares para adultos mayores no siempre se exige o verifica la formación específica del personal a cargo del cuidado.

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La representante sindical también indicó que en el pasado existieron denuncias internas de violencia tanto hacia residentes como hacia el personal, aunque las autoridades del hogar no habrían tomado medidas preventivas. Ortiz remarcó la dificultad que enfrentan muchos adultos mayores para denunciar abusos y la falta de controles sistemáticos en algunos establecimientos.