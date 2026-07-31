El Gobierno cosecha apoyos de sus aliados en el Congreso para la modificación de la Carta Orgánica del BCRA

Milei junto a sus funcionarios cuando presentó el proyecto

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El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central ya ingresó al Congreso de la Nación. Lo hizo por Diputados, lo que ya marca algunos puntos respecto de la estrategia parlamentaria.

El primero es que Martín Menem, presidente de la Cámara, estará a la cabeza de la misión de conseguir los votos para que avance. Por eso ya citó a los presidentes de los bloques para el próximo martes a una reunión destinada a establecer un cronograma de tratamiento.

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La reunión será el martes porque el lunes se le dará giro a las comisiones que deberán debatir el texto de la norma. Lo más probable es que se establezca un cronograma de reuniones en plenario, con la participación de todas las comisiones que tengan que discutirlo.

El segundo punto es que ya comenzaron a surgir expresiones de parte de referentes de los bloques parlamentarios respecto de lo que dijo Javier Milei en su cadena nacional y al texto de la norma.

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Uno de los primeros en celebrar la decisión presidencial fue el radical Lisandro Nieri. “Celebro el anuncio del Presidente sobre la reforma de la Carta Orgánica del BCRA”, escribió el legislador en la red social X.

El dato no es menor: Nieri es coprovinciano de Pamela Verasay, presidenta del bloque de la UCR, quien retuiteó el mensaje. Eso plantea el primer alineamiento de uno de los bloques denominados “dialoguistas” que, salvo en lo referido al recorte universitario, viene acompañando al oficialismo en casi todas las votaciones.

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Martín Menem y Cristian Ritondo

Por el lado del PRO, por ahora el único que opinó públicamente fue el exministro de Economía Hernán Lacunza, quien en las últimas horas anunció que le gustaría competir por la presidencia de la Nación. Con cierto tono irónico, señaló que el proyecto “es muy razonable”. Luego apuntó a las inconsistencias entre las promesas y los hechos del libertario: “no había que cerrar el Banco Central —como prometía Milei—, sino preservarlo de políticos insaciables. No había que dolarizar, sino construir una moneda propia creíble”. Y le apuntó a una de las críticas que suele recibir de parte de Milei: “En 2019 el reperfilamiento fue la mejor opción!: como dice su proyecto, prohibir darle a la maquinita para financiar al Gobierno! Porque es inflación que pagan los pobres y la clase media! O híper! El desafío será nunca volver a ese dilema”.

Aunque las espadas parlamentarias del PRO se mantienen en silencio —el jefe del bloque está de vacaciones—, se espera que los amarillos también acompañen.

Hay otros sectores más fluctuantes en la relación con el oficialismo que adelantaron cierto acompañamiento o, visto desde otro ángulo, que adelantaron pedidos de modificaciones.

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Este es el caso del MID, bloque formado mediante una escisión de LLA. “Me parece muy bien que exista independencia del BCRA y que no se lo use y menos abuse para financiar déficits del Tesoro, ni como comparsa de políticas populistas de quienes circunstancialmente estén a cargo del PEN”, dijo el diputado Eduardo Falcone. Sin embargo, señaló que los objetivos del BCRA deberían ser más amplios: “la FED tiene como misión fundamental mantener agregados monetarios y crediticios compatibles con el potencial económico del país en el largo plazo”.

Las críticas de los sectores del “medio” responden a la intención de blindar al presidente y al directorio de la entidad financiera sin establecer ninguna restricción sobre su nombramiento, que puede realizarse mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia sin necesidad de obtener el acuerdo del Senado, como establece la ley. Que se restrinjan además ciertas herramientas con las que hoy cuenta el BCRA —como plantea el MID— podría significar algún cambio en el proyecto, si LLA está dispuesto a ceder en el camino.

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