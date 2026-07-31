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La industria textil perdió más de 15.000 empleos en el último año

Con una tendencia sostenida a la baja, se registran en promedio 1.200 puestos de trabajo menos por mes

INDUSTRIA TEXTIL
El Índice de Producción Industrial (IPI) de productos textiles retrocedió 25,6% interanual
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La crisis que atraviesa la industria textil sigue profundizándose y no hay signos de recuperación. Entre abril de 2025 e igual mes de este año, el sector perdió 15.468 puestos de trabajo registrados, la mayor caída interanual de toda la serie relevada. El deterioro del empleo se produjo en un contexto de fuerte retracción de la producción, cierre de establecimientos, menor inversión y niveles históricamente bajos de utilización de la capacidad instalada,

Así surge de un informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), que también precisó que el agregado de los sectores de textil, confección, cuero y calzado empleó en abril a 95.094 trabajadores formales, 1.241 menos que el mes anterior. Desde diciembre de 2023, la pérdida acumulada asciende a 25.683 empleos registrados.

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La caída del empleo está en línea con el desplome de la producción. En mayo, el Índice de Producción Industrial (IPI) de productos textiles retrocedió 25,6% interanual, una baja diez veces superior a la registrada por el promedio de la industria, que fue de 2,5%. En el acumulado de enero a mayo, la producción textil cayó 26,5%, frente a una contracción de 3,1% del total industrial.

Gráfico de líneas sobre la evolución del IPI por sector, de enero de 2021 a mayo de 2026. Muestra datos para productos textiles, prendas de vestir, calzado y sus partes, e industria. Logo FITA
Evolución del IPI industrial textil

El informe destaca que el desempeño estuvo explicado principalmente por la fuerte caída de los hilados de algodón, que retrocedieron 35,3% interanual, mientras que en el acumulado del año el mayor descenso correspondió a tejidos y acabado de productos textiles, con una baja de 38,6%. También mostraron resultados negativos la preparación de fibras (-13,7%) y otros productos textiles (-19,1%).

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Otro indicador que refleja la magnitud de la crisis es la utilización de la capacidad instalada. En mayo, las plantas textiles operaron al 42,2%, 5,2 puntos porcentuales por debajo del mismo mes del año pasado y muy lejos del promedio industrial, que alcanzó el 58,4%. La brecha entre ambos niveles fue de 16,2 puntos porcentuales, una de las más elevadas entre las ramas manufactureras.

La contracción de la actividad también se tradujo en una reducción del número de empresas. En abril se contabilizaron 3.626 establecimientos dedicados a la actividad textil, 330 menos que un año antes. Solo en los primeros cuatro meses de 2026 dejaron de operar 115 establecimientos, mientras que frente a diciembre de 2023 el retroceso llega a 383 empresas.

El escenario también impactó sobre las decisiones de inversión. Entre enero y junio, las importaciones de maquinaria textil sumaron USD 60,2 millones, un 28% menos que en igual período de 2025. Las mayores caídas se registraron en telares planos (-75%), maquinaria para tejido de punto y bordadoras (-52%), equipos auxiliares (-50%) y máquinas de acabado (-40%).

En materia de precios, en junio, el rubro prendas de vestir, calzado y cuero aumentó apenas 0,4% respecto del mes anterior y acumuló una suba interanual de 11,9%, muy por debajo de la inflación general, que fue de 33,5% en el mismo período. Según el informe, se trató del rubro con las menores variaciones tanto mensuales como anuales dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Aun así, de acuerdo a datos de la Cámara de la Indumentaria, la venta de ropa se redujo 6,9% en el tercer bimestre del año. El 55% de las empresas relevadas reportó caídas en sus ventas durante el período, mientras que un 27% logró subas y un 18% no registró cambios.

Varios rollos de tela de algodón de colores claros apilados junto a una mesa de corte con una máquina cortadora industrial y patrones dibujados.
Entre enero y junio, las importaciones de maquinaria textil sumaron USD 60,2 millones, un 28% menos que en igual período de 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia de comercio exterior, las importaciones textiles totalizaron en junio 26.442 toneladas por USD 116 millones, con bajas interanuales de 13% en volumen y 7% en valor. En el acumulado del primer semestre alcanzaron 192.409 toneladas y USD 811 millones, lo que representa caídas de 18% en cantidades y 5% en dólares frente al mismo período del año anterior.

Al analizar únicamente los productos textiles —hilados, tejidos y confecciones—, las importaciones también mostraron una marcada retracción: cayeron 22% en volumen y 30% en valor durante junio, mientras que en el semestre acumularon bajas de 29% y 36%, respectivamente. La única excepción fueron las prendas terminadas, que registraron aumentos tanto en cantidades como en dólares.

En contraste, las exportaciones exhibieron una recuperación. La cadena textil completa exportó en junio 19.360 toneladas por USD 45 millones, con incrementos interanuales de 74% en volumen y 82% en valor. En el acumulado del semestre, las ventas externas crecieron 58% en toneladas y 57% en dólares, impulsadas principalmente por los envíos de hilados y materias primas.

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