Las letras más atrevidas de Ariana Grande en Petal: sexo, exnovios y teorías sobre sus nuevas canciones

El nuevo disco de Ariana Grande llega después de meses de especulaciones sobre su vida sentimental y exposición mediática. (X/Team Ariana)

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Ariana Grande comparte sus sentimientos y recuerdos sin filtros en Petal. Su octavo álbum de estudio, lanzado el 31 de julio de 2026, sorprendió a sus seguidores por una faceta más directa, sensual y desafiante, con letras que hablan abiertamente de deseo, rupturas y relaciones pasadas.

La canción que más conversación generó fue “Big Feelings”, el sexto tema del disco. En ella, la cantante abandona las metáforas para presentar una letra cargada de referencias sexuales. “P-ssy tan dulce, una lágrima cayó de su ojo”, canta Ariana en uno de los versos que más llamó la atención de sus fans. Más adelante añade: “Este sexo está a punto de hacer llorar a un hombre adulto”.

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Según Just Jared, la canción retrata una relación en la que la otra persona parece estar más enamorada que ella. En el estribillo, Grande canta: “Creo que le doy grandes sentimientos / Sé que le doy grandes, grandes sentimientos”, mientras cuestiona si ese tipo de conexión es suficiente para mantener una relación.

La cantante mostró una faceta más provocadora en canciones como “Big Feelings”, “Like I Do” y “Never Get Over Me”.(Créditos: Republic Records)

Petal también incluye el tema “Like I Do”, en el que Grande canta: “Nadie te hace el amor como yo”, una frase que algunos oyentes interpretaron como una referencia a una antigua pareja. En “Never Get Over Me”, también parece aludir a una vida sentimental más satisfactoria después de una separación: “El pasto es mucho más verde desde que estuve debajo de ti / Me aseguro de que cada segundo realmente cuente”.

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Ethan Slater y Ricky Álvarez: las teorías detrás de las canciones

El lanzamiento de Petal llega después de la ruptura de Ariana Grande con Ethan Slater, su coprotagonista en Wicked, con quien mantuvo una relación de tres años. Por eso, varios fans buscaron pistas sobre el actor en algunas letras del álbum, aunque este no haya sido mencionado de forma directa.

Una de las canciones que alimentó esas interpretaciones fue “Oh Well”, un tema con un tono más emocional en el que Ariana parece hablar sobre una relación que terminó. “Apesta porque te amo de verdad / Y quiero creer que el amor que nunca tuve es real / Así que lo encuentro en ti / Pero no te preocupes porque habrá más canciones de ruptura sobre ti”, canta.

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Aunque algunas canciones fueron vinculadas con sus romances recientes, Ariana Grande no ha confirmado quiénes inspiraron las letras de Petal.(Instagram)

Otros seguidores han identificado a Ricky Alvarez, su expareja entre 2015 y 2016, como otro personaje que habría inspirado nuevos tracks en Petal. El exbailarín volvió a ser vinculado con Grande luego de que se les viera de la mano en público.

La principal referencia está en “bad thing (bunny hop)”, donde Ariana canta: “Me enamoré, hagámoslo dos veces”. Para muchos fans, esa frase parece hacer alusión a una relación que regresa después de una década. Los internautas creen que los tracks más apasionados de Grande estarían inspirados en ese reencuentro con su examor.

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No obstante, otra interpretación al tema general de Petal se dirige a la experiencia de Ariana como una figura constantemente observada por el público. Elle destacó que la cantante aborda temas como la fama, las críticas y la sensación de convertirse en un personaje para los demás. En una entrevista con Apple Music, Grande explicó que este trabajo nació con una atmósfera distinta al de sus discos anteriores.

“bad thing (bunny hop)” se convirtió en uno de los temas que más teorías generó por sus posibles referencias a Ricky Álvarez. (Instagram)

“Creo que los fans sentirán familiaridad y comodidad en él, pero al mismo tiempo es muy experimental y diferente para mí, y también escribí desde un lugar desde el que normalmente no lo hago: una rabia sin filtro”, dijo la artista.

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Así, Petal presenta una versión de Ariana Grande menos contenida, con letras que mezclan deseo, vulnerabilidad y una respuesta al constante análisis sobre su vida personal.