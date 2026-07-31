ZeniMax Online confirma que ‘The Elder Scrolls Online’ seguirá activo tras los despidos

The Elder Scrolls Online, de ZeniMax Online Studios.

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ZeniMax Online Studios confirmó el 30 de julio de 2026 que The Elder Scrolls Online seguirá activo pese a la reciente ronda de despidos de Microsoft en Xbox, que afectó a más de 200 trabajadores del estudio. Su director, Nick Giacomini, aclaró en un mensaje a la comunidad que el MMORPG mantendrá su desarrollo, aunque varias funciones importantes fueron trasladadas a 2027 y la actualización 51 llegará el 28 de septiembre, una semana más tarde de lo previsto.

Un futuro asegurado, pero con un equipo reducido

El comunicado llegó después de que los recortes generaran dudas sobre la continuidad del juego, estrenado hace más de una década. Distintos reportes indicaron que la reducción habría alcanzado hasta la mitad del equipo de desarrollo, mientras que la cifra confirmada supera los 200 puestos eliminados dentro de ZeniMax Online Studios.

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Giacomini reconoció tanto los cambios internos como la salida de empleados que participaron en la creación y evolución del título. También intentó despejar las especulaciones sobre un posible cierre: “ESO ha llegado para quedarse, y nuestro equipo está comprometido con el futuro de este juego. Nuestro enfoque no ha cambiado”.

El director agregó que el objetivo sigue siendo hacer crecer ESO, sigla utilizada habitualmente para referirse al juego, y mantener el servicio para sus millones de usuarios. Se trata de un MMORPG, un juego de rol multijugador masivo en línea diseñado para recibir contenido y ajustes durante años, por lo que una reducción considerable de personal afecta directamente su ritmo de producción.

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Los despidos recientes no fueron el primer golpe para el estudio. ZeniMax Online Studios ya había atravesado otra ronda de recortes durante el año anterior, acompañada por la cancelación de Blackbird, nombre clave de un proyecto multijugador que llevaba alrededor de siete años en desarrollo y todavía no había sido anunciado oficialmente.

Qué contenidos cambian de fecha

La continuidad de The Elder Scrolls Online no implica que su hoja de ruta permanezca intacta. Giacomini explicó que intentar cumplir los plazos anteriores con la plantilla actual impediría alcanzar el nivel de calidad esperado. El estudio decidió dar más tiempo de producción a varias funciones y actualizaciones que ahora llegarán en 2027.

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Entre los contenidos afectados aparece la actualización 52, junto con la nueva prueba de la Pradera Escarlata y la renovación de las clases y del sistema de combate. Las pruebas son actividades cooperativas de alta dificultad pensadas para grupos de jugadores, con enfrentamientos extensos y recompensas específicas.

El rediseño de clases y combate también representa una intervención amplia porque puede modificar habilidades, equilibrio y formas de jugar desarrolladas durante años. El comunicado no brindó nuevas fechas precisas para estos contenidos, más allá de ubicarlos en 2027.

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La actualización 51 mantiene su lanzamiento durante 2026, pero saldrá el 28 de septiembre, siete días después del plan original. El resto de los contenidos anunciados para la Temporada Uno continúa programado sin modificaciones, mientras que la Temporada Dos comenzará a incorporar material nuevo desde octubre.

Así, el efecto inmediato para los jugadores será un calendario más lento, con parte del contenido de este año preservado y las revisiones de mayor alcance desplazadas al siguiente. ZeniMax Online Studios presentó la decisión como una medida para evitar que la reducción del equipo derive en lanzamientos incompletos o por debajo de los estándares previstos.

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The Elder Scrolls Online, de ZeniMax Online Studios.

Una colaboración más estrecha con Bethesda

Giacomini también anticipó una nueva etapa de trabajo con Bethesda y Bethesda Game Studios, responsable principal de los juegos para un jugador de la serie The Elder Scrolls. Según el director, ambos equipos compartirán ideas y coordinarán esfuerzos con mayor frecuencia alrededor de la licencia.

“Vamos a entrar en un nuevo capítulo de colaboración con Bethesda”, señaló Giacomini. El responsable explicó que trabajar de manera más cercana con Bethesda Game Studios abrirá oportunidades para alinear decisiones y desarrollar futuras experiencias para los jugadores, aunque no anunció proyectos concretos derivados de esa relación.

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La colaboración puede ayudar a coordinar elementos narrativos, diseños y planes relacionados con The Elder Scrolls, pero el comunicado no indicó que Bethesda vaya a reemplazar a los trabajadores despedidos ni que asuma directamente el desarrollo cotidiano del MMORPG. ZeniMax Online Studios continuará al frente del juego con su estructura actual.

El mensaje deja dos datos centrales: The Elder Scrolls Online no cerrará como consecuencia de los recortes, pero el equipo tampoco podrá sostener todos los plazos anunciados antes de perder más de 200 empleados. La próxima fecha confirmada es el 28 de septiembre para la actualización 51, seguida por el inicio de contenidos de la Temporada Dos en octubre y por las funciones aplazadas hasta 2027.

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