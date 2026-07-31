La reacción de Mauro Icardi a la decisión de la justicia italiana favorable a Wanda Nara: “Los padres también tenemos derecho”

La publicación de Mauro Icardi

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Mauro Icardi reaccionó este jueves en sus redes sociales al conocer el fallo del Tribunal de Milán que autorizó a Wanda Nara a tramitar los pasaportes de sus hijas sin su firma, al sostener que sus hijas pasaron de “una infancia normal” a vivir “bajo una exposición permanente” y a ser “alejadas de su padre”. La resolución, dictada por la jueza de tutela Cristina Bassi el 31 de julio de 2026, habilita a la empresaria a gestionar los documentos de viaje de Francesca e Isabella Icardi ante cualquier autoridad administrativa italiana, sin requerir la presencia, firma ni cooperación del futbolista.

En un extenso texto publicado en sus redes, Icardi afirmó que según informes de peritos, sus hijas fueron diagnosticadas como “rotas psicológicamente” y con “un lenguaje de adulto implantado por su madre”, y señaló que ese comportamiento “no se hace presente estando con su padre”. El exjugador del Galatasaray subrayó que “ningún conflicto entre adultos puede justificar semejante nivel de sufrimiento para dos niñas” y cerró su posteo con una frase en mayúsculas: “Los padres también tenemos derechos.” Agregó además un principio que consideró jurídico: “No podés construir derechos sobre un hecho ilícito ni trasladar el centro de vida de un hijo sin el consentimiento del otro progenitor.”

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La resolución judicial, a la que tuvo acceso Teleshow, surgió de una solicitud presentada por Wanda Nara Solange ante el Juzgado de Tutela el 27 de julio de 2026, tras el robo de los pasaportes de las niñas en una villa de Galliate, provincia de Novara, durante la estadía en Italia. La denuncia policial del hecho fue acompañada de una intimación dictada por el Juzgado de Familia de Turno D de Buenos Aires, que ordenó a Icardi comparecer ante la autoridad consular italiana y prestar su autorización dentro de las 48 horas.

El fallo de la Justicia a favor de Wanda Nara en Italia

Según la resolución de la jueza Bassi, el propio Icardi reconoció ante la Estación de Carabinieri de Galliate, el 25 de julio, que se había presentado ante las autoridades consulares italianas y argentinas en Milán y ante la Questura, pero que no logró dar cumplimiento a la orden del juez argentino porque “dichas oficinas no habían recibido comunicación alguna al respecto”. En ese mismo acto declaró estar “a completa disposición de las autoridades italianas”. Sin embargo, cuatro días después, al constituirse en el proceso ante el Tribunal de Milán, sus abogados solicitaron el rechazo del pedido de Nara y plantearon la incompetencia del juzgado.

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La jueza Bassi desestimó esa excepción al señalar que las niñas son ciudadanas italianas con residencia formal en Milán y que, al encontrarse en territorio italiano sin pasaporte, resultaba “manifiestamente irracional” exigir que la madre viajara a Turquía para tramitar los documentos ante el cónsul local. La magistrada también rechazó el pedido de suspensión del proceso por la tramitación del Convenio de La Haya de 1980, al precisar que ese instrumento prohíbe decidir sobre “derechos de custodia” y que el presente procedimiento se limitaba exclusivamente a la expedición de los pasaportes.

En los fundamentos del fallo, la jueza señaló que Francesca e Isabella tienen su domicilio efectivo en la Argentina desde al menos septiembre de 2024, dato que la propia defensa de Icardi confirmó al mencionar que Nara inscribió a las niñas en un colegio ese mes, contra la voluntad del padre. Con ese marco, Bassi concluyó que la negativa de Icardi a firmar la autorización no encontraba “fundamento concreto alguno en el interés de las propias menores” y que, en los hechos, les impedía regresar al lugar donde viven desde hace dos años.

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Ayer, Icardi posteó su entrenamientojunto a la China Suárez (Instagram)

La resolución condena además a Mauro Emanuel Icardi al pago de las costas procesales por un monto de 3.000 euros, más reembolso de gastos generales, IVA y aportes previsionales. El decreto fue declarado de ejecución inmediata y se libró oficio a la Questura de Milán para que proceda a la expedición de los documentos.

El episodio se enmarca en un conflicto judicial de alcance transnacional. En Argentina, la justicia dispuso una prohibición de salida del país para el futbolista, mientras que en Italia continúa el proceso de divorcio ante la Sección IX del Tribunal de Milán, donde recientemente se rechazó un reclamo económico presentado por Nara. Wanda celebró el fallo en sus redes con un mensaje directo: “La jueza ITALIANA acaba de resolver a favor de mis hijas. Se hizo justicia también en Italia.”

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