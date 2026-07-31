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De la atajada de Montero al penal picado que falló Aranda: así fue la dramática definición de Boca ante O’Higgins por la Sudamericana

El Xeneize se impuso 4-3 desde los doce pasos en Chile y logró una sufrida clasificación a los octavos de final

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*La definición por penales

Boca Juniors se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana luego de una dramática definición por penales en la que superó 4-3 a O’Higgins en Chile. En la serie desde los doce pasos contó con dos hechos puntuales que no pasaron desapercibidos: el tiro que atajó Álvaro Montero y la ejecución errada de Tomás Aranda, quien picó su disparo.

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Luego de perder 1-0 en los 90 minutos el encuentro se definió por penales. Para el equipo xeneize, Leandro Paredes, Miguel Merentiel y Nicolás Figal convirtieron los tres primeros remates. Mientras que para el conjunto trasandino marcaron Francisco González y Arnaldo Castillo. En tanto, Thiago Vecino la tiró afuera.

Montero se redimió del último partido y le contuvo el tiro a Luis Alberto Pavez. Luego, fue el turno de Aranda, quien tuvo en sus pies la clasificación. Sin embargo, el juvenil sobró la situación y se la picó a Omar Carabalí, que se quedó parado en el medio y capturó la pelota sin problemas. El arquero lo celebró como un gol y le fue a gritar en la cara del juvenil xeneize. Algunos de sus compañeros intentaron rápidamente apoyar al joven, en especial el capitán Paredes, quien lo fue a buscar y alentó al volante ofensivo.

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Ante la conversión del último tiro para O’Higgins de Miguel Brizuela, fue Lautaro Blanco el que tuvo el tiro de gracia para el equipo de la Ribera. El lateral izquierdo no falló y le dio el triunfo por penales y la clasificación a Boca Juniors.

El Xeneize llegó a la revancha con la ventaja del 1-0 obtenida en La Bombonera en el partido de ida. En los primeros minutos del encuentro, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena mostró asociación entre Leandro Paredes, Tomás Aranda y Lautaro Blanco por el sector izquierdo, pero esa dinámica duró poco.

O’Higgins tomó el control de la pelota, presionó cerca del área rival y mantuvo a la defensa argentina replegada durante gran parte del primer tiempo, que terminó 0-0.

En el complemento, Boca Juniors salió con mayor iniciativa. La primera llegada nació de un córner corto que terminó en un cabezazo de Santiago Ascacíbar sin mayor peligro. El conjunto chileno, entrenado por Lucas Bovaglio, no tardó en recuperar el dominio y volvió a instalar su juego cerca del área de Álvaro Montero.

El gol que puso en suspenso la serie llegó al minuto 72. Nicolás Figal despejó de cabeza un lateral directo al centro del campo y dejó la pelota servida para Francisco González, que la definió de volea contra el palo. El tanto igualó el marcador global y forzó la definición desde los doce pasos.

En los minutos finales, Boca Juniors se acercó al empate en dos ocasiones. Leonel Flores sacó un remate potente desde afuera del área que se estrelló en el travesaño, y el arquero Gabriel Carabalí respondió con una atajada ante otro disparo de Aranda para sostener la ventaja chilena y llevar la serie a los penales, donde celebró el equipo xeneize.

Con este pase a los octavos de final, Boca Juniors jugará contra Recoleta de Paraguay. El conjunto del Vasco buscará repetir la conquista en este torneo que supo conseguir en 2004 y 2005.

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