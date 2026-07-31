“Solo pido un ascenso y descenso seguro”: el último mensaje de Nirmal Purja antes de la trágica avalancha en Pakistán

Nirmal “Nims” Purja lideraba una expedición internacional en Broad Peak cuando una avalancha golpeó al grupo de 10 escaladores (Project Possible)

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Días antes de desaparecer tras la avalancha que golpeó a su expedición en el Broad Peak, el alpinista nepalí Nirmal “Nims” Purja publicó un mensaje en redes sociales en el que reveló que su ascenso a dicha cumbre obedecía a un cambio inesperado en sus planes.

El reconocido montañista del documental de Netflix Los 14 ochomil hizo una publicación el 27 de julio en X bajo el título “La misión cambia. La brújula se mantiene”. En el texto, Purja reveló que Broad Peak no estaba contemplado inicialmente dentro de su expedición a Pakistán. Su intención original era escalar únicamente el Gasherbrum II (G2).

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“Esto nunca estuvo en el plan. Inicialmente, el plan era escalar solo G2. Pero justo antes de partir hacia Pakistán, revisé mis ascensos de 8.000 metros. Ahí me di cuenta: si completo Broad Peak mientras estoy aquí, solo quedará uno: Cho Oyu. Entonces me convertiré en la primera persona en la historia en escalar las 14 montañas de ocho mil metros dos veces. Sin oxígeno”, escribió.

El cambio de ruta estaba relacionado con su Hat Trick Campaign, un ambicioso proyecto con el que buscaba completar por tercera vez las 14 cumbres más altas del planeta. Sin embargo, Purja aseguró que la decisión no nació de una competencia contra otros escaladores, sino de una oportunidad que apareció durante su propio camino.

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Días antes de la avalancha, Nirmal Purja publicó un mensaje en el que expresó su respeto por la montaña (Captura de X)

“Las oportunidades no gritan: susurran a quienes ya están trabajando en silencio”, señaló.

Aunque el mensaje estaba centrado en sus objetivos deportivos, algunas frases de la publicación llamaron especialmente la atención después del accidente. Purja dedicó unas líneas a la cumbre, reconoció el riesgo de la expedición y expresó su deseo de regresar con seguridad.

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“Broad Peak, no pido nada más que un ascenso y descenso seguros. No tomo ninguna montaña a la ligera. Ni una sola”, escribió. “En el momento en que mi pie deja el campamento base, es al 100%. Siempre ha sido así. Siempre lo será”.

La búsqueda tras la avalancha

El jueves 30 de julio, una avalancha alcanzó al equipo internacional de 10 escaladores liderado por Purja en el Broad Peak, ubicado en la cordillera del Karakórum, Pakistán. Según el Alpine Club of Pakistan, el grupo perdió comunicación después del incidente.

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Broad Peak es una de las cumbres más desafiantes del Karakórum.(Wikipedia)

Las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos de cuatro integrantes de la expedición. Dos de ellos fueron identificados como la escaladora omaní Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy y el nepalí Pur Bahadur Gurung “Yukta”. Todavía no se difundido la identidad de los otros dos fallecidos.

Las labores de rescate fueron afectadas por las malas condiciones meteorológicas, que limitaron el uso de helicópteros y obligaron a los equipos a realizar búsquedas en tierra. Según Everest Today, las posibilidades de encontrar sobrevivientes se consideran extremadamente bajas.

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Mingma Gyabu Sherpa, socio de Purja, explicó que un dispositivo de rastreo que llevaba el montañista mostró un movimiento después de la avalancha, aunque advirtió que esos datos no bastaban para confirmar su estado.

“Inicialmente, parecía que había sido arrastrado montaña abajo por la avalancha. Pero después del punto donde el rastreo se detuvo, la ubicación parece haber cambiado nuevamente”, declaró al medio nepalí Kantipur.

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El alpinista nepalí, famoso por completar las 14 montañas de más de 8.000 metros en tiempo récord (RED BULL CONTENT POOL)

Antes del accidente, Purja venía de completar su 57.º ascenso a una montaña de más de 8.000 metros tras alcanzar la cima del Gasherbrum II sin oxígeno el 21 de julio.

“Nims” es una figura importante en el alpinismo moderno, quien, en 2019, completó el ascenso de las 14 montañas de más de 8.000 metros del planeta en seis meses y seis días. Su hazaña fue documentada en el filme de Netflix 14 Peaks: Nothing Is Impossible, donde se mostró el desafío físico y logístico detrás de aquella misión. Antes de dedicarse al alpinismo profesional, Purja tuvo una carrera de 16 años en el Ejército británico, incluidos 10 años en las fuerzas especiales, y fue el primer gurkha en superar la selección del Special Boat Service. En 2018 recibió un MBE por su servicio militar en entornos de alto riesgo.

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En 2024, una investigación de The New York Times recogió las denuncias de dos mujeres alpinistas que lo acusaron de acoso sexual. El montañista negó las acusaciones a través de su abogado.