Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Se completó el cuadro de los octavos de final de la Copa Sudamericana: qué rivales tendrán Boca Juniors y River Plate

El Xeneize tuvo una sufrida clasificación por penales en los playoffs, luego de caer por la mínima ante O’Higgins en Chile. El Millonario ya esperaba en la siguiente instancia

Boca vs O'Higgins
Boca Juniors logró una sufrida clasificación por penales y jugará ante Recoleta en los los octavos de final de la Copa Sudamericana (FOTOBAIRES)
Guardar

Boca Juniors selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 al superar por penales a O’Higgins tras igualar 1-1 en el global de la serie de 16avos. Su próximo rival será Deportivo Recoleta, el club paraguayo que llegó a esta instancia como ganador del Grupo D del certamen.

El conjunto xeneize cayó por 1 a 0 con gol de Francisco Panchito González en el duelo de vuelta disputado este jueves en el Estadio El Teniente de Rancagua, Chile. Como en la ida en La Bombonera había sido a favor del cuadro argentino por el mismo resultado, la definición llegó mediante los penales con triunfo 4-3. Con la clasificación asegurada, Boca deberá visitar a Recoleta en el partido de ida, previsto para entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que la vuelta se jugará del 18 al 20 del mismo mes en el Estadio Río Parapití.

PUBLICIDAD

En la misma jornada se definió también el rival de River Plate para los octavos: Independiente Santa Fe que le ganó a Caracas y accedió a la siguiente instancia. El conjunto de Eduardo Coudet —que clasificó como líder del Grupo H con 14 puntos, invicto en la fase de grupos— recibirá a su rival en el Estadio Monumental en el partido de vuelta, entre el 18 y el 20 de agosto, con la ida programada entre el 11 y el 13 de ese mes en condición de visitante.

Además, Bolívar dio el golpe en Brasil y le ganó 1-0 a Gremio y, tras un 4-2 en el global, accedió a los octavos de final del segundo certamen en importancia de Sudamérica.

PUBLICIDAD

El cuadro de octavos de final de la Sudamericana

cuadro de octavos de final sudamericana
Así está el cuadro de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Boca Juniors vs. Recoleta

Bragantino vs. Atlético Mineiro

Cienciano vs. Botafogo

Vasco da Gama vs. Olimpia

Independiente Santa Fe vs. River Plate

Tigre vs. City Torque

Santos vs. Macará

Bolívar vs. San Pablo

river plate ángel correa
River Plate jugará ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana (@River Plate)

El torneo tiene la final programada para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

Por otro lado, al continuar en el certamen, el elenco de la Ribera mantiene viva la chance de clasificarse a la Copa Libertadores del año que viene, en caso de que se consagre campeón. Lo mismo ocurrirá con River Plate.

Además, según la Tabla Anual de la Liga Profesional, actualizada tras la segunda fecha del Torneo Clausura, el Xeneize acumula 30 puntos y ocupa el quinto lugar, posición que por ahora lo ubica en zona de Copa Sudamericana 2027, no de Libertadores. En tanto, el Millonario tiene una unidad menos (29).

Los tres primeros puestos de esa tabla —que actualmente ocupan Independiente Rivadavia (38), Argentinos Juniors (35) y Vélez Sarsfield (34)— son los que otorgan boletos al máximo certamen continental. Boca y River deberán revertir esa diferencia a lo largo del Clausura para no quedar fuera de la Libertadores el año próximo.

De no lograrlo por la vía del escalafón, el Xeneize aún tiene otras dos alternativas: conquistar el Clausura 2026 o la Copa Argentina 2026, títulos que otorgan clasificación directa a la fase de grupos del máximo certamen continental. Para consagrarse en la liga doméstica deberán clasificar entre los primeros ocho de su grupo y, luego, pasar todas las fases de eliminación directa. En el certamen federal, se encuentra en octavos de final, instancia en la que se enfrentará a Vélez por un lugar en cuartos, donde espera el ganador del cruce entre Racing Club y Belgrano de Córdoba.

Diferente es el caso de River Plate, que no podrá hacerlo por la vía de la Copa Argentina ya que quedó eliminado ante Aldosivi y sólo deberá buscar la clasificación mediante la obtención del Torneo Clausura.

Temas Relacionados

Boca JuniorsCopa SudamericanaO´Higginsdeportes-argentinaRiver Plate

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La sede de Santo Domingo afronta una jornada con campeones en 10 deportes

Con diez deportes que coronarán campeones y con cruces determinantes en varios torneos colectivos, el programa de este viernes extiende la competencia de las 9:00 a la noche en Santo Domingo y Santiago

La sede de Santo Domingo afronta una jornada con campeones en 10 deportes

Boca Juniors venció por penales a O’Higgins y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana

El Xeneize se impuso 4-3 desde los doce pasos después de igualar 1-1 en los 180 minutos y se enfrentará a Recoleta de Paraguay en la próxima ronda

Boca Juniors venció por penales a O’Higgins y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Error de Figal y volea ejemplar: así igualó O’Higgins la serie frente a Boca Juniors por los playoffs de la Sudamericana

El defensor no pudo despejar y Francisco González aprovechó para establecer el 1-0

Error de Figal y volea ejemplar: así igualó O’Higgins la serie frente a Boca Juniors por los playoffs de la Sudamericana

Pocho Lavezzi celebró los 2 años de su hijo con una puesta rural y animales reales: el campeón del mundo que dijo presente

La reunión combinó el cumpleaños y bautismo de Vitto en un mismo evento con ambientación campestre, tonos cálidos y detalles que llamaron la atención

Pocho Lavezzi celebró los 2 años de su hijo con una puesta rural y animales reales: el campeón del mundo que dijo presente

Insólita situación con los hinchas de Boca en Chile: la policía no tenía la pipeta y les controlaron el alcohol por el aliento

Durante el ingreso al estadio El Teniente para el cruce contra O’Higgins por Copa Sudamericana, varios aficionados no lograron entrar tras ser demorados por los carabineros

Insólita situación con los hinchas de Boca en Chile: la policía no tenía la pipeta y les controlaron el alcohol por el aliento

MALDITOS NERDS

Michael B. Jordan estrena el primer tráiler de ‘El caso Thomas Crown’

Michael B. Jordan estrena el primer tráiler de ‘El caso Thomas Crown’

‘Orbitals’ llegará a Switch 2 con pase de amigo y demo cooperativa gratis

Terrible Toybox anuncia Thimbleweed Park 2 para PC en 2028

Netflix lanza el tráiler final de ‘Outer Banks’ antes del estreno del 20 de agosto

Dispatch suma una versión para Xbox Series y sincroniza el progreso con PC

ENTRETENIMIENTO

Las supuestas exigencias inusuales de Jared Leto en el set de ‘Tron: Ares’ antes de las nuevas acusaciones de acoso sexual

Las supuestas exigencias inusuales de Jared Leto en el set de ‘Tron: Ares’ antes de las nuevas acusaciones de acoso sexual

Un hospital de Canadá se convierte en escenario de heavy metal para cumplir el deseo de un paciente terminal

La estrella de ‘Spider-Man’, Jacob Batalon, se casa con Veronica Leahov tras anunciar su compromiso en 2025

La estrella de ‘Knots Landing’, Donna Mills, debuta en OnlyFans a los 85 años

La directora del documental sobre Jared Leto cuestiona la falta de consecuencias tras las acusaciones de acoso sexual

INFOBAE AMÉRICA

Ingreso de dos ondas tropicales podrían aliviar la sequía con el regreso de las lluvias en Honduras

Ingreso de dos ondas tropicales podrían aliviar la sequía con el regreso de las lluvias en Honduras

La sede de Santo Domingo afronta una jornada con campeones en 10 deportes

Agrupaciones en Panamá solicitan iniciar discusión del proyecto de ley sobre etiquetado frontal

El Salvador: Ahuachapán Norte recibe recursos de Estados Unidos para afrontar emergencias y proteger a la población

Panamá comienza a recibir tropas y equipos para el ejercicio multinacional Panamax 2026