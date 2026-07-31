Se completó el cuadro de los octavos de final de la Copa Sudamericana: qué rivales tendrán Boca Juniors y River Plate

Boca Juniors logró una sufrida clasificación por penales y jugará ante Recoleta en los los octavos de final de la Copa Sudamericana (FOTOBAIRES)

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Boca Juniors selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 al superar por penales a O’Higgins tras igualar 1-1 en el global de la serie de 16avos. Su próximo rival será Deportivo Recoleta, el club paraguayo que llegó a esta instancia como ganador del Grupo D del certamen.

El conjunto xeneize cayó por 1 a 0 con gol de Francisco Panchito González en el duelo de vuelta disputado este jueves en el Estadio El Teniente de Rancagua, Chile. Como en la ida en La Bombonera había sido a favor del cuadro argentino por el mismo resultado, la definición llegó mediante los penales con triunfo 4-3. Con la clasificación asegurada, Boca deberá visitar a Recoleta en el partido de ida, previsto para entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que la vuelta se jugará del 18 al 20 del mismo mes en el Estadio Río Parapití.

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En la misma jornada se definió también el rival de River Plate para los octavos: Independiente Santa Fe que le ganó a Caracas y accedió a la siguiente instancia. El conjunto de Eduardo Coudet —que clasificó como líder del Grupo H con 14 puntos, invicto en la fase de grupos— recibirá a su rival en el Estadio Monumental en el partido de vuelta, entre el 18 y el 20 de agosto, con la ida programada entre el 11 y el 13 de ese mes en condición de visitante.

Además, Bolívar dio el golpe en Brasil y le ganó 1-0 a Gremio y, tras un 4-2 en el global, accedió a los octavos de final del segundo certamen en importancia de Sudamérica.

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El cuadro de octavos de final de la Sudamericana

Así está el cuadro de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Boca Juniors vs. Recoleta

Bragantino vs. Atlético Mineiro

Cienciano vs. Botafogo

Vasco da Gama vs. Olimpia

Independiente Santa Fe vs. River Plate

Tigre vs. City Torque

Santos vs. Macará

Bolívar vs. San Pablo

River Plate jugará ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana (@River Plate)

El torneo tiene la final programada para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

Por otro lado, al continuar en el certamen, el elenco de la Ribera mantiene viva la chance de clasificarse a la Copa Libertadores del año que viene, en caso de que se consagre campeón. Lo mismo ocurrirá con River Plate.

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Además, según la Tabla Anual de la Liga Profesional, actualizada tras la segunda fecha del Torneo Clausura, el Xeneize acumula 30 puntos y ocupa el quinto lugar, posición que por ahora lo ubica en zona de Copa Sudamericana 2027, no de Libertadores. En tanto, el Millonario tiene una unidad menos (29).

Los tres primeros puestos de esa tabla —que actualmente ocupan Independiente Rivadavia (38), Argentinos Juniors (35) y Vélez Sarsfield (34)— son los que otorgan boletos al máximo certamen continental. Boca y River deberán revertir esa diferencia a lo largo del Clausura para no quedar fuera de la Libertadores el año próximo.

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De no lograrlo por la vía del escalafón, el Xeneize aún tiene otras dos alternativas: conquistar el Clausura 2026 o la Copa Argentina 2026, títulos que otorgan clasificación directa a la fase de grupos del máximo certamen continental. Para consagrarse en la liga doméstica deberán clasificar entre los primeros ocho de su grupo y, luego, pasar todas las fases de eliminación directa. En el certamen federal, se encuentra en octavos de final, instancia en la que se enfrentará a Vélez por un lugar en cuartos, donde espera el ganador del cruce entre Racing Club y Belgrano de Córdoba.

Diferente es el caso de River Plate, que no podrá hacerlo por la vía de la Copa Argentina ya que quedó eliminado ante Aldosivi y sólo deberá buscar la clasificación mediante la obtención del Torneo Clausura.

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