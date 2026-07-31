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La Policía Nacional busca al hombre que hirió de bala a una mujer en una plaza comercial de República Dominicana

Las autoridades rastrean al responsable con grabaciones del establecimiento y testimonios de testigos, mientras la lesionada, de 37 años, sigue bajo atención médica tras el ataque ocurrido en Plaza Castilla del Distrito Nacional.

La principal hipótesis de la Policía Nacional indica que el ataque en Plaza Castilla fue un intento de intimidación contra un comerciante vinculado a un proceso judicial./ (Policía Nacional República Dominicana)
La principal hipótesis de la Policía Nacional indica que el ataque en Plaza Castilla fue un intento de intimidación contra un comerciante vinculado a un proceso judicial./ (Policía Nacional República Dominicana)
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La tarde del jueves, la Policía Nacional reportó la búsqueda de un hombre que, según la información oficial, ingresó a un pequeño negocio ubicado en la Plaza Castilla, en la esquina de la avenida Abraham Lincoln y Paseo de los Locutores, ensanche Naco, en Santo Domingo. El vocero policial, Diego Pesqueira, detalló a medios que el individuo preguntó por una persona específica en el establecimiento y, en circunstancias que aún se investigan, disparó contra Yhatnna Gelisa Cordero Bello, de 37 años, quien permanece ingresada en la Plaza de la Salud.

“Esto ocurrió en horas de la tarde, cuando una persona, aún en proceso de investigación, penetró a un pequeño negocio… Preguntó por una persona, la cual se encontraba también en el lugar. En medio de esto, la señora Yana Yelisa Cordero Bello, de treinta y siete años, al parecer había entrado en pánico. Se originó ahí una situación que estamos investigando y la persona le propinó un disparo en el área torácica”, afirmó Pesqueira ante medios. La policía indicó que la víctima recibió atención médica inmediata mientras se esperan los resultados del parte médico oficial para conocer su estado de salud.

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La investigación preliminar sostiene que el agresor ingresó al comercio con la intención de amedrentar a un hombre cuya identidad no se ha divulgado por motivos de seguridad. Este individuo, amigo de la víctima y propietario de un negocio de venta de celulares en la misma plaza, enfrenta un proceso judicial tras haber sido víctima de secuestro en junio del año anterior. El juicio de fondo, programado para el viernes, involucra a una de las cuatro personas imputadas por ese secuestro.

Un video de seguridad muestra el instante preciso en que un sujeto desenfunda una pistola mientras observa varios vehículos estacionados en la planta baja de un edificio. /(Redes Diego Pesqueira)

“Estamos indagando para precisar de manera inequívoca si esta persona acudió al lugar para amedrentar a este ciudadano, cuyo nombre, reiteramos, hacemos reserva, para que mañana no se presente al juicio de fondo”, aseguró Pesqueira.

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Las autoridades realizan el levantamiento de cámaras de videovigilancia, tanto del establecimiento como de zonas aledañas. Según datos iniciales, el atacante huyó a pie del lugar y la policía intenta identificar en qué vehículo abandonó el área para proseguir con su captura. “Tenemos vista del atacante y escapó de la zona, por lo menos salió corriendo a pie y hay que ver las cámaras circundantes para saber en qué vehículo logró escapar”, declaró el vocero policial.

El caso ha generado preocupación por su posible vinculación con intentos de obstrucción de la justicia. La Policía Nacional continúa con las pesquisas para determinar si el ataque fue una represalia o intimidación para evitar la comparecencia del testigo clave en el juicio de secuestro, como sugiere la principal hipótesis. “Estamos manejando esa hipótesis de que este atacante visitó el lugar para amedrentar a este ciudadano para que no se presente mañana al juicio de fondo”, reiteró Pesqueira.

El agresor irrumpió en el establecimiento de la avenida Abraham Lincoln esquina Paseo de los Locutores, preguntó por un hombre y disparó contra la mujer tras un intercambio de palabras./ (Redes Diego Pesqueira)
El agresor irrumpió en el establecimiento de la avenida Abraham Lincoln esquina Paseo de los Locutores, preguntó por un hombre y disparó contra la mujer tras un intercambio de palabras./ (Redes Diego Pesqueira)

En cuanto al marco legal, el Código Penal dominicano establece sanciones severas para delitos de tentativa de homicidio (artículo 302), intimidación y obstrucción de la justicia (artículos 265 y 266), así como para el uso ilegal de armas de fuego (ley 631-16). La tentativa de homicidio es castigada con penas de hasta 30 años de prisión si se demuestra premeditación, mientras que la obstrucción de la justicia puede acarrear penas de dos a cinco años. El uso de armas en la comisión de delitos agrava las sanciones.

La Policía Nacional reiteró que prosigue la localización del sospechoso y llamó a la ciudadanía a colaborar con cualquier información relevante. Los investigadores mantienen bajo reserva la identidad del testigo protegido por razones de seguridad, hasta tanto avance el proceso judicial y se logre la captura del responsable.

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