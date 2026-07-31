Rúben Amorim admitió errores en el Manchester United y explicó cómo esa etapa marcó su carrera: “Aprendí mucho”

Rúben Amorim reconoció que cometió muchos errores en su etapa en el Manchester United (AP Foto/Dave Thompson)

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Rúben Amorim reconoció haber cometido “muchos errores” durante su etapa al frente del Manchester United y aseguró haber “aprendido mucho” de aquella experiencia en Old Trafford. El técnico portugués, actualmente al mando del AC Milan, realizó estas declaraciones ante la prensa durante la gira de pretemporada del club rossoneri en Australia, según recogió Sports Illustrated.

El paso de Amorim por el United fue uno de los períodos más turbulentos en la historia reciente del club inglés. Llegó al banco de Old Trafford avalado por dos títulos de la Primeira Liga con el Sporting CP de Lisboa y con la etiqueta de uno de los entrenadores más prometedores del continente.

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El United desembolsó hasta 11 millones de libras esterlinas (unos 14,6 millones de dólares) para liberarlo de su contrato con el club portugués. Sin embargo, apenas 14 meses después, el propio club abonó otros 15,9 millones de libras (21,2 millones de dólares) para finiquitar al técnico y a su cuerpo técnico.

Las razones de un fracaso anunciado

El sistema táctico de Amorim, basado en una defensa de tres centrales, nunca encontró el encaje necesario en la Premier League. El United cedía demasiado control del juego a sus rivales y quedaba expuesto a la variabilidad del fútbol inglés. La última vez que un entrenador había logrado consolidar ese esquema en la élite inglesa fue Antonio Conte, cuando ganó la liga con el Chelsea hace una década.

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A los problemas sobre el campo se sumó un deterioro progresivo de la relación entre Amorim y la cúpula directiva del club, entre ellos el director deportivo Jason Wilcox. La ruptura se hizo pública de forma explícita tras el empate 1-1 ante el Leeds United en lo que resultó ser su último partido al frente del equipo, cuando el técnico arremetió públicamente contra los responsables del club. En enero de 2026, le rescindieron su contrato.

La llegada de Michael Carrick como su sucesor no hizo sino amplificar el contraste: el rendimiento del equipo bajo las órdenes del excentrocampista inglés contribuyó a agudizar la percepción negativa del legado portugués en Old Trafford.

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Milan nombró a Rúben Amorim como sucesor de Massimiliano Allegri a mediados de junio (REUTERS/Daniele Mascolo)

Autocrítica y un nuevo comienzo

Desde su nueva etapa en el Milan, Amorim no eludió las preguntas sobre su paso por Manchester. “Lo primero es que ya no importa”, declaró el técnico en rueda de prensa, en declaraciones recogidas por Sports Illustrated. “Esa es la sensación. Hay una historia, luego algo sucede, el contexto cambia y te centras en el siguiente reto”.

No obstante, fue más allá y asumió su cuota de responsabilidad. “Aprendí mucho”, afirmó Amorim. “Sería difícil señalar una sola cosa, pero lo que sé con claridad es que cometí muchos errores. Cuando haces ese tipo de reflexión y entiendes que no era solo culpa de ellos, sino también culpa mía, creo que puedes ser mejor entrenador y mejor persona”, agregó.

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El AC Milan le designó como sucesor de Massimiliano Allegri el 15 de junio de 2026, con el encargo de devolverle al club su nivel histórico en la Serie A. Los rossoneri, campeones del Scudetto en la temporada 2021-22, acumulaban dos ejercicios consecutivos por debajo de las expectativas: un octavo y un quinto puesto en las últimas dos temporadas.

Amorim registró el peor porcentaje de triunfos del club en la Premier League (REUTERS)

Los números de Amorim en el Manchester United

El balance del portugués en Old Trafford refleja la magnitud de sus dificultades. Amorim registró los peores índices de cualquier entrenador en la historia del club en tres categorías de la Premier League, de acuerdo con los datos brindados por Sports Illustrated:

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Partidos dirigidos: 63

Victorias: 25

Empates: 15

Derrotas: 23

Porcentaje de victorias: 39,7% — el más bajo de cualquier entrenador del United en la Premier League (32% en el torneo doméstico)

Goles encajados por partido: 1,53 — el peor registro en la historia del club

Porcentaje de porterías a cero: 15% — el más bajo en la historia del club

Diferencia de goles: +8