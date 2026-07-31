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"Nadie sabe", la tajante respuesta de un miembro de la Generación Dorada inglesa sobre sus fracasos mundialistas

Uno de los referentes de aquella época analizó las reiteradas eliminaciones de los Three Lions y descartó que exista una causa única que explique los malos resultados

Joe Cole afirmó que nadie sabe por qué la Generación Dorada de Inglaterra fracasó en los Mundiales y no pasó los cuartos de final (AFP)
Joe Cole afirmó que nadie sabe por qué la Generación Dorada de Inglaterra fracasó en los Mundiales y no pasó los cuartos de final (AFP)
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Joe Cole reconoció que la Generación Dorada de Inglaterra nunca encontró una respuesta clara a por qué aquel equipo, repleto de figuras del nivel de David Beckham, Steven Gerrard y Frank Lampard, jamás logró superar los cuartos de final de un torneo mayor. El exvolante del Chelsea y la selección inglesa lo dijo sin rodeos en una entrevista con FourFourTwo: “Nadie sabe por qué no lo logramos”.

La reflexión de Cole llega en medio del debate que abrió la participación de Inglaterra en el Mundial 2026, donde el conjunto de Thomas Tuchel volvió a quedar afuera de las instancias decisivas del torneo. Aunque el equipo actual contó con dos de los mejores jugadores del planeta —Jude Bellingham y Harry Kane—, la discusión pública sobre el legado de aquella generación de los 2000 recobró vigencia. El contraste es inevitable: aquella selección reunió a varios de los mejores futbolistas del mundo en sus respectivas posiciones; esta, en cambio, tiene estrellas aisladas, pero no la misma densidad de talento.

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La presión existía afuera, no adentro

Uno de los puntos más llamativos del testimonio que recogió FourFourTwo es la distancia que los propios jugadores percibían entre la expectativa pública y lo que sentían dentro de la cancha. Para Cole, el peso externo era casi invisible desde adentro del grupo.

“Todo lo que pasa afuera es irrelevante para vos”, declaró Cole al medio inglés. “Sos un futbolista, tenés las anteojeras puestas. Ashley (Cole), más que nadie”.

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El volante usó a Ashley Cole —homónimo y compañero— como ejemplo de la capacidad del grupo para abstraerse del ruido. El lateral izquierdo fue uno de los jugadores más presionados y cuestionados de esa generación a nivel personal, pero su rendimiento deportivo se mantuvo sin fisuras. “Todo lo que pasó y cómo fue percibido de forma injusta, salir a jugar a los niveles más altos de forma consistente es algo admirable para cualquier ser humano”, afirmó Joe Cole en declaraciones a FourFourTwo.

Además, reconoció que él tampoco sintió el peso de las expectativas durante su carrera. “No me importaba nada. Hacía mi juego, intentaba ganar el partido y me iba a casa”. No obstante, con el paso de los años llegó la revisión: “Después, con el tiempo, pensás: ‘Quizás les afectó a los otros jugadores y al colectivo’”.

Tres fotografías juntas de jugadores de fútbol en camisetas blancas y rojas. En una, David Beckham con la camiseta número 7. En otras, Wayne Rooney con la número 10.
La eliminación de Inglaterra en los mundiales del 2006, 2010 y 2014 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos décadas de teorías sin respuesta definitiva

El fracaso de aquella generación es uno de los debates futbolísticos más persistentes en Inglaterra. Desde el 2006 —cuando Sven-Goran Eriksson dirigió la eliminación ante Portugal en cuartos del Mundial de Alemania— hasta las sucesivas decepciones bajo Fabio Capello, periodistas, exjugadores y fanáticos acumularon décadas de hipótesis. Demasiados egos en el vestuario, problemas tácticos, la imposibilidad de hacer coexistir a Gerrard y Lampard en el mediocampo, lesiones en momentos clave: todas las teorías circularon.

Cole, que vivió esos torneos desde adentro, descarta que exista una explicación única. “Nos aferramos a las cosas. Todos quieren una respuesta de ‘esa es la razón por la que no lo logramos’. Pero nadie sabe”, dijo al medio inglés. El exmediocampista remató: “Tenemos opiniones sobre por qué no funcionó, pero solo un equipo puede ganar el Mundial cada cuatro años”.

La lectura que ofrece Cole no es fatalista, sino estadística: en un torneo donde compiten todas las selecciones del mundo, los márgenes son mínimos. “Es el Mundial. Un penal o un árbitro que expulsa a alguien, y se acabó”, resumió en la entrevista con FourFourTwo.

El presente y el peso del pasado

La pregunta sobre dónde ubicar al equipo del Mundial 2026 en la historia reciente de Inglaterra es, según el artículo, materia de debate en los pubs ingleses. La selección de Tuchel tuvo a Bellingham y Kane como pilares, pero no pudo replicar la acumulación de talento de los 2000.

En aquella época, tanto Eriksson como Capello podían elegir entre figuras que ganaban títulos domésticos e internacionales con los principales clubes de la Premier League. Esa masa crítica de talento generó una expectativa que nunca se tradujo en resultados. Cole y Ashley Cole cuentan su experiencia en el podcast Could It Be Coming Home?, producido con el auspicio de Carling, patrocinador oficial de la FA Cup y la Adobe Women’s FA Cup, disponible en YouTube y Spotify.

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