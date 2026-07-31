Leandro Petersen anunció su salida de la AFA luego de nueve años

Leandro Petersen, que había llegado a la AFA en 2017, anunció su salida durante un encuentro realizado en el predio de Ezeiza

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Leandro Petersen, acompañado por Claudio Chiqui Tapia, anunció esta tarde que dejará su cargo de Director Comercial y de Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino luego de nueve años en los que llevó a la entidad de tener cinco sponsors en 2017 a más de 100 en 2026.

Durante un evento realizado en el predio de la AFA “Lionel Andrés Messi” de Ezeiza, Petersen explicó que se trató de una decisión que fue consensuada un tiempo atrás y presentó a quienes lo sucederán al frente del área comercial. Del encuentro participaron autoridades de la entidad, parte del cuerpo técnico de la Selección y representantes de los principales socios comerciales.

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Leandro Petersen junto a Claudio Tapia y el "Ratón" Ayala

“Seguramente van a continuar con esto y lo van a hacer mejor que yo. Siempre estaré a disposición de AFA, del presidente y el comité ejecutivo. Desde hace mucho tiempo veníamos planificando esto, a algunos se los habíamos contado incluso antes del Mundial, porque las etapas se cumplen. En el caso mío tenía otros desafíos, otros proyectos que voy a empezar a afrontar a partir de ahora”, sostuvo Petersen durante su mensaje de despedida.

En otro tramo, Petersen recordó aquel comienzo de nueve años atrás y explicó la dimensión del cambio alcanzado: “Cuando llegué en 2017, como bien decía el presidente, había solamente seis marcas y hoy hay más de 100 en la Selección y 26 en la Liga”. El ahora ex directivo remarcó que el crecimiento no se limitó a la cantidad de acuerdos, sino también a la calidad y el nivel de las compañías que se incorporaron al proyecto que encabezó.

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Al respecto, sostuvo: “No solamente por Argentina, sino por el nivel de marca, el acompañamiento de la Selección, que son ustedes. La verdad, un agradecimiento eterno, porque fueron una parte fundamental de que esto suceda”.

“Siempre voy a estar a disposición de AFA, del presidente y del Comité Ejecutivo", dijo Petersen durante su mensaje de despedida

Petersen destacó que el proyecto continuará con el mismo equipo que construyó esta etapa: “Tenemos un equipo de trabajo que hemos formado en estos últimos años, que ustedes conocen, y seguramente va a continuar con esto y va a ser mejor que yo”. También remarcó que su vínculo con la institución continuará: “Siempre voy a estar a disposición de AFA, del presidente y del Comité Ejecutivo. Uno nunca se va, siempre va a estar en mi vida y en mi corazón, porque realmente nos transformó”.

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Petersen explicó que su nueva etapa estará enfocada en otros proyectos profesionales que requieren dedicación completa, pero que seguirá acompañando a la AFA desde afuera.

La estrategia impulsada por Petersen durante estos años tuvo como objetivo transformar a la AFA en una plataforma global. La selección argentina dejó de ser pensada únicamente como un equipo deportivo para convertirse en una marca con capacidad de generar experiencias, negocios y vínculos internacionales. Cabe destacar que la construcción comenzó antes de los grandes éxitos deportivos del combinado albiceleste.

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Del encuentro realizado en Ezeiza participaron representantes de los principales sponsors de la AFA

La gestión de Petersen en AFA

Petersen, Licenciado en Comunicación Social y Marketing recibido en la UCES, trabajó varios años en el sector privado -Mercado Libre, IBM y la UCES- hasta que desembarcó en el mundo del fútbol en 2012, cuando ocupó el cargo de Marketing Manager en Vélez Sarsfield.

En la institución de Liniers lideró un proyecto de desarrollo de marketing y comunicación institucional, programas de valor para la marca, gestión comercial, vínculo con sponsors, iniciativas de captación y fidelización de socios, desarrollo de e-commerce y micrositios para socios, así como la gestión de locales comerciales y la presencia de marca en redes sociales. Tres años más tarde, en 2015, tuvo su segunda experiencia ligada al fútbol en Rosario Central, donde se desempeñó como Chief Marketing Officer.

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Cuando llegó Petersen en 2017, la AFA tenía cinco sponsors. Ahora tiene más de 100

Ya en 2017, Petersen llegó a la AFA para asumir como el cargo de Chief Commercial & Marketing Officer (Director Comercial y de Marketing), posición que ocupó hasta hoy. Desde esa función impulsó la estrategia comercial de la entidad que rige los destinos del fútbol argentino, impulsando su expansión internacional, el desarrollo de alianzas estratégicas, la valorización de marca y la consolidación global de AFA como plataforma de negocios, marketing y proyección institucional.

Al momento de su llegada a la AFA, esta tenía una estructura comercial limitada, reducida presencia internacional y pocos auspiciantes. El proyecto impulsado por Petersen le permitió a la asociación una fuerte expansión comercial en Estados Unidos, China, India, Medio Oriente, Europa y América Latina. Además, su plan aplicado le permitió a la AFA poseer academias internacionales, oficinas comerciales en mercados estratégicos y una red de más de un centenar de patrocinadores que la ubican entre las federaciones nacionales con mayor desarrollo comercial del planeta.

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Petersen dijo que seguirá acompañando a la AFA desde afuera

Uno de los reconocimientos más importantes del proceso llegó desde el mundo académico. La estrategia de expansión global de la AFA fue presentada en Harvard Business School en dos oportunidades, donde se analizó el modelo de construcción de marca, desarrollo comercial y liderazgo institucional.

En esa línea, durante la reciente Copa del Mundo, la AFA, a través de la gestión de Petersen, consolidó su expansión comercial y logró sumar siete nuevos patrocinadores.

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Las leyendas argentinas que acompañaron la expansión

La expansión de la marca AFA no estuvo basada solamente en acuerdos comerciales. También tuvo un fuerte componente emocional: la historia y los protagonistas que construyeron la identidad del fútbol argentino.

Durante estos nueve años, distintas leyendas de la Selección acompañaron eventos internacionales, presentaciones y acciones junto a sponsors. Sergio Goycochea, Roberto Ayala, Javier Saviola, Martín Palermo y Maximiliano Rodríguez fueron parte de este camino, representando la historia y los valores de la camiseta argentina alrededor del mundo.

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También acompañaron esta etapa figuras del presente exitoso de la Selección, como Lionel Scaloni y Emiliano Dibu Martínez, quienes participaron en eventos vinculados a la expansión global de la marca AFA.