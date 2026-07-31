‘Deadlock’ avanza hacia su apertura con un sistema clasificatorio completamente renovado

Deadlock, de Valve

Guardar

Valve activó el nuevo modo clasificatorio de Deadlock, su MOBA todavía disponible mediante una beta cerrada por invitación, con una actualización publicada en Steam y detallada el 31 de julio de 2026. El sistema separa las partidas normales de las competitivas, introduce 11 rangos, establece requisitos de acceso y limita inicialmente la búsqueda a jugadores en solitario o grupos de dos.

Requisitos para entrar a las clasificatorias

Antes de esta actualización, Deadlock asignaba automáticamente un rango mientras los usuarios participaban en las partidas estándar. Ahora existen dos colas diferenciadas: una normal, pensada para practicar o jugar sin la presión de una clasificación, y otra competitiva con reglas específicas de acceso y emparejamiento.

PUBLICIDAD

El modo clasificatorio no estará habilitado para una cuenta recién llegada. Según los requisitos detallados por Valve, cada jugador deberá acumular 60 victorias en partidas no clasificatorias antes de intentar desbloquearlo. El planteamiento se acerca al utilizado en Dota 2, donde la participación competitiva también exige experiencia previa en encuentros normales.

La cifra general no es el único filtro. Para que un héroe pueda formar parte de la selección clasificatoria, el usuario necesita haber ganado al menos 15 partidas con ese personaje. También debe contar con un mínimo de tres héroes válidos para iniciar la búsqueda.

PUBLICIDAD

Esto significa que alcanzar las 60 victorias totales podría no ser suficiente. Un jugador que haya distribuido sus triunfos entre muchos personajes, sin llegar a 15 con tres de ellos, tendrá que continuar en la modalidad normal. El requisito busca reducir la presencia de participantes sin experiencia suficiente con los héroes elegidos y, al mismo tiempo, garantizar alternativas cuando la composición de un equipo exija cambios.

Valve incorporó precisamente la posibilidad de cambiar de héroe justo antes del comienzo de una partida. El emparejamiento intentará respetar las preferencias de cada usuario mientras forma equipos equilibrados, pero el estudio reconoce que el sistema no siempre podrá combinar ambas condiciones.

PUBLICIDAD

Once rangos y una calibración individual

La actualización elimina la estructura de rangos anterior y la reemplaza por 11 niveles, cada uno dividido en subrangos. Después de cada encuentro, los jugadores podrán consultar su avance hacia la siguiente categoría. En los escalones más altos, los umbrales cambiarán diariamente debido al reducido número de usuarios que llegan a esas posiciones.

Antes de recibir un rango, será necesario completar ocho partidas de calibración. Estos encuentros sirven para estimar el nivel inicial del usuario a partir de su rendimiento y de los rivales que enfrenta. Durante esa etapa estará prohibido formar grupos, por lo que las ocho partidas deberán jugarse en solitario.

PUBLICIDAD

Una vez terminada la calibración, la búsqueda competitiva permitirá entrar individualmente o en dúo. Dos amigos que quieran participar juntos no podrán tener más de un rango de diferencia. Valve planea ampliar las opciones de agrupación más adelante, aunque no comunicó una fecha ni explicó qué tamaños de equipo serán incorporados.

La separación también deja un espacio definido para quienes prefieran evitar la competencia. Hasta ahora, la alternativa más distendida era el modo Brawl, mientras que la partida estándar funcionaba en la práctica como la principal experiencia seria. Con la nueva cola normal, los usuarios pueden aprender personajes, completar las victorias requeridas o jugar sin que cada resultado afecte su posición.

PUBLICIDAD

El cambio llega mientras Deadlock continúa en una etapa de desarrollo restringida. A diferencia de Concord, el hero shooter que no consiguió sostener su lanzamiento, el proyecto de Valve sigue recibiendo modificaciones importantes antes de quedar disponible para un público general. El estudio todavía no anunció cuándo terminará la beta cerrada.

Colas largas durante las primeras semanas

Valve anticipó que la implementación tendrá problemas al comienzo. La mayoría de los usuarios todavía debe completar las 60 victorias y los requisitos asociados a sus héroes, por lo que la cantidad de personas habilitadas para buscar partidas clasificatorias será reducida durante los primeros días.

PUBLICIDAD

“Esperamos que la próxima semana sea bastante complicada, ya que el grupo de emparejamiento de las partidas clasificatorias empezará siendo muy reducido, porque la mayoría de los jugadores aún no habrá cumplido los requisitos de desbloqueo”, explicó el estudio.

Esa situación puede producir tiempos de espera más extensos y encuentros con diferencias de habilidad mayores a las deseadas. Un sistema de emparejamiento necesita suficientes participantes disponibles al mismo tiempo para dividirlos por región, rango y preferencias; cuanto menor sea ese grupo, más difícil resulta formar dos equipos similares sin prolongar la cola.

PUBLICIDAD

Valve también indicó que la reescritura del sistema fue considerable y que necesitará varios días para corregir los errores que aparezcan. La actualización ya está activa, pero los rangos iniciales, la calidad de las partidas y los tiempos de búsqueda deberían ajustarse a medida que más jugadores cumplan las condiciones de acceso y terminen sus ocho encuentros de calibración.