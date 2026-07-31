Honduras: Exalcalde Adán Fúnez deja la prisión y cumplirá arresto domiciliario

Fúnez dejará la cárcel de Támara y regresará a Colón. (FOTO: Hondudiario)

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El Poder Judicial de Honduras otorgó la medida de arresto domiciliario al exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, acusado en el caso por la muerte del ambientalista Juan López, luego de que su defensa acreditara que enfrenta problemas de salud y cumple con los requisitos establecidos en la legislación penal.

La resolución fue confirmada por el portavoz del Poder Judicial, Ruy Barahona, quien explicó que una jueza de letras penal modificó la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario, tras valorar la documentación médica presentada por la defensa y otros elementos previstos en el Código Procesal Penal.

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Con esta decisión, Adán Fúnez, quien permanecía recluido en la cárcel de Támara, en el departamento de Francisco Morazán, regresará a su residencia en Colón, donde continuará enfrentando el proceso judicial bajo restricciones de movilidad.

Jueza valoró edad y estado de salud

Según explicó Barahona, la resolución tomó en cuenta que el exalcalde supera los 70 años de edad y que la defensa acreditó la existencia de enfermedades de base, circunstancias contempladas por la legislación para evaluar la aplicación de medidas cautelares menos gravosas.

El portavoz indicó que la jueza actuó como juez de garantías, aplicando los criterios establecidos en el Código Procesal Penal, que permiten sustituir la prisión preventiva por el arresto domiciliario cuando concurren determinadas condiciones legales.

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No obstante, aclaró que el cambio de medida no modifica el desarrollo del proceso penal, por lo que el expediente continuará su curso ante los tribunales competentes.

El Poder Judicial otorgó arresto domiciliario al exalcalde Adán Fúnez.(FOTO: Hondudiario)

Adán Fúnez figura entre las personas procesadas por el caso relacionado con la muerte del ambientalista Juan López, ocurrido en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

Las autoridades judiciales recordaron que la sustitución de la medida cautelar no representa una absolución ni implica el cierre del proceso, sino únicamente un cambio en las condiciones bajo las cuales el imputado permanecerá mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Será durante las siguientes etapas del proceso cuando el Ministerio Público y la defensa presenten las pruebas y argumentos correspondientes para que el tribunal determine la responsabilidad penal de los acusados.

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Policía supervisará el arresto domiciliario

El portavoz del Poder Judicial explicó que la Policía Nacional será la encargada de verificar el cumplimiento de la medida de arresto domiciliario.

Según detalló, ya no es necesario mantener vigilancia permanente frente a la vivienda del imputado, ya que los agentes pueden realizar inspecciones sorpresivas para confirmar que permanezca en el domicilio autorizado por el tribunal.

En caso de incumplimiento de las condiciones impuestas por la jueza, las autoridades podrían solicitar la revisión de la medida cautelar y adoptar nuevas disposiciones conforme a la ley.

La defensa acreditó problemas de salud durante la audiencia judicial. (FOTO: La Tribuna)

Las autoridades judiciales no ofrecieron información específica sobre las enfermedades que presenta el exalcalde, limitándose a indicar que se trata de enfermedades de base que requieren atención médica más cercana a los especialistas que habitualmente lo atienden en el departamento de Colón.

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El caso de Juan López continúa bajo conocimiento de los tribunales y forma parte de una de las investigaciones de mayor atención pública en la región del Bajo Aguán, debido al impacto que generó el asesinato del reconocido defensor ambiental.

Mientras tanto, Adán Fúnez permanecerá bajo arresto domiciliario hasta que las autoridades judiciales resuelvan las siguientes etapas del proceso. Conforme al principio de presunción de inocencia, mantiene esa condición mientras no exista una sentencia firme en su contra.