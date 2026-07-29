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Un histórico del fútbol español elogió a Messi tras caer en la final del Mundial: “Demostró de nuevo que es el mejor de la historia”

Gerard Piqué fue contundente al hablar del paso del astro argentino por la competencia internacional

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Pasó más de una semana desde que la Selección Argentina perdió la final del Mundial 2026 ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, un desenlace que privó a la albiceleste del sueño del bicampeonato. En medio de las repercusiones y el análisis internacional sobre el torneo, el exfutbolista Gerard Piqué, campeón del mundo en 2010 y referente histórico del fútbol español, se refirió públicamente a la actuación de Lionel Messi, quien a sus 39 años disputó su sexta Copa del Mundo.

En diálogo con la cadena ESPN durante un evento oficial de la Kings League, Piqué no ocultó su admiración por el delantero argentino y valoró el rendimiento que tuvo a lo largo del certamen. El exdefensor del FC Barcelona sostuvo: “Perder una final es algo muy duro, una final del mundo... Creo que demostró de nuevo que es el mejor jugador de la historia con esta Copa del Mundo”. Con estas declaraciones, el catalán puso en primer plano el desempeño de La Pulga, quien anotó 8 goles y dio 4 asistencias en el torneo, liderando a la Selección Argentina hasta la instancia decisiva.

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La final, disputada el 19 de julio, terminó con victoria de España por 1-0 en tiempo suplementario. La actuación de Messi resultó determinante para que el equipo sudamericano llegara con vida al último partido, aunque el resultado final no acompañó a la albiceleste. “Marcó muchos goles y llevó a su Selección a una nueva final. Al final del día no pudo ganarla, pero estoy seguro de que estará muy orgulloso de todo lo que logró”, declaró Piqué.

Finalmente reconoció que, “Messi y Cristiano han brindado en los últimos 15 o 20 años una batalla increíble entre dos estilos diferentes. Creo que ahora, obviamente, son los últimos años de ambos jugando, pero aun así vimos en este Mundial que son capaces de hacer muy buenos partidos”.

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Gerard Piqué elogió a Lionel Messi tras la final del Mundial 2026 (Reuters)
Gerard Piqué elogió a Lionel Messi tras la final del Mundial 2026 (Reuters)

El reconocimiento del exdefensor cobra especial relevancia por el trasfondo de la relación profesional y personal que ambos compartieron durante trece años en el Barcelona, marcada por éxitos deportivos y, también, por un distanciamiento tras la salida de Messi del club catalán en 2021. A pesar de las diferencias que trascendieron en los últimos años, Piqué optó por remarcar el respeto profesional y la huella que dejó el argentino en la historia del fútbol.

El impacto de Messi en el Mundial 2026 no pasó inadvertido dentro y fuera del campo de juego. La admiración por el capitán argentino se extendió al propio vestuario de la selección campeona, donde futbolistas como Pedri y Lamine Yamal manifestaron públicamente su reconocimiento por el nivel exhibido por el número 10. La emoción de Messi al finalizar el partido alcanzó a los rivales, que valoraron su trayectoria y el esfuerzo realizado durante el torneo.

Hasta el momento, Messi no realizó declaraciones públicas sobre su futuro en la Selección Argentina, hecho que mantiene en vilo a la afición y a los especialistas en el deporte.

Mirando a futuro, la Selección Argentina ya tiene la mente puesta en su regreso a las canchas, programado para la doble ventana de la Fecha FIFA que será del 21 de septiembre al 6 de octubrede 2026. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni encarará un cronograma enfocado en la reconstrucción y el reencuentro con sus hinchas, el cual contempla una serie de hasta cuatro partidos amistosos entre septiembre y octubre, seguidos por una última jornada de exhibición en noviembre (9 al 17 de noviembre). Esta seguidilla de compromisos preparatorios servirá como el preámbulo ideal para aceitar las piezas del plantel antes del reinicio formal de las Eliminatorias Sudamericanas, estipulado recién para el año 2027.

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