La novia futbolista de Marcos Senesi se probó camisetas de Argentina y entre los dos eligieron cuál es la más linda: “Es un 10″

La novia de Marcos Senesi se probó camisetas de Argentina

Marcos Senesi y su novia futbolista Kelci-Rose Bowers hicieron un divertido desafío para elegir la camiseta de la selección argentina más linda entre la colección del defensor ex San Lorenzo, que integra la prelista de 55 jugadores de Lionel Scaloni y que espera jugar su primer Mundial.

El video fue compartido por Senesi y su pareja, y los mostró mientras armaban un ranking de distintos diseños usados por la selección nacional. La consigna, centrada en colores, detalles visuales y modelos de distintas épocas, sumó rápidamente repercusión en redes.

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Mientras Bowers posó con las casacas, el ex zaguero de San Lorenzo le puso un puntaje a cada una y explicó sus distintas calificaciones. Por ejemplo, a la del Mundial 2006 le puso un 9 porque “fue especial al ser una de las primeras que tuve desde niño”, recordó Senesi. El mismo puntaje le puso a la de 1997, pero el 10 se la llevó la actual camiseta alternativa, la cual Kelci-Rose lució con el número 6 que usó su novio en los partidos amistosos en marzo en Buenos Aires.

La joven también se mostró con una réplica de la camiseta usada en la segunda mitad de 2000 y la mayoría de 2001, que tenía un diseño particular con tres bastones gruesos y el escudo en el medio, y también con camperas del seleccionado nacional.

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Senesi, de 27 años, cerró su ciclo en Bournemouth después de cuatro temporadas. Allí disputó 127 partidos, marcó 6 goles y dio 7 asistencias.

Novia de Senesi con camisetas de Argentina

La relación entre Senesi y Bowers tiene al fútbol como punto de encuentro. Ambos coincidieron en Inglaterra durante la etapa del defensor en Bournemouth y, desde entonces, publican con frecuencia contenidos deportivos en redes sociales.

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La semana pasada, ambos generaron la atención por otra aparición pública. El ex defensor de Feyenoord habló sobre el juego de su pareja, que se desempeña como lateral por derecha. “Ella juega de lateral derecho y me gusta cómo juega. Pero creo que cuando llega al final puede mejorar tirando centros. Tira buenos centros, pero a veces lo hace de una manera muy apresurada”, dijo Senesi a DSports. La observación provocó un gesto de sorpresa de Bowers, que lo miró de reojo y luego enfocó la vista en la cámara.

Senesi también contó que su pareja incorporó la costumbre del mate, aunque “con azúcar”, según aclaró la propia Bowers. “La hice probar el mate amargo y no le gustó. Le dije que si ‘querés que te empiece a gustar tenés que probar un poco dulce y después se lo vas quitando”, comentó Marcos.

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Ante la consulta sobre qué significaría verlo jugar un Mundial, Bowers respondió: “todo, de verdad”. Cuando le preguntaron por quién alentaría en un hipotético cruce entre Argentina e Inglaterra con Senesi en la cancha, contestó: “Tiene que ser Argentina”.

El divertido momento entre Marcos Senesi y su novia

La situación deportiva del defensor atraviesa ese intercambio personal. Senesi afirmó que espera estar en la lista definitiva de la Selección argentina para el Mundial 2026, aunque reconoció la dificultad del objetivo porque integra la prelista de Lionel Scaloni.

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“Voy a esperar a que salga la convocatoria y ojalá pueda ver mi nombre. Si no me toca, apoyaré desde el lugar que me toque”, sostuvo Senesi. Esa posibilidad aparece en paralelo a su salida del club inglés.

Marcos explicó que su etapa en Bournemouth ya terminó y que buscará un nuevo desafío. “Después de cuatro años es tiempo de nuevos objetivos, desafíos. Contento por todo este tiempo acá, fue difícil la despedida con todos los compañeros y gente del club”, señaló.

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Senesi remarcó además que se marchará con el pase en su poder. Tottenham, el Manchester United y el Chelsea aparecen como posibles destinos, aunque todo indica que los Spurs aparecen con más chances.

“Todavía no tengo nada firmado, ni nada cerrado, no sé qué va a pasar. Calculo que en las próximas semanas, antes del Mundial, estará todo un poco más claro”, culminó.

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