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Alerta en la selección argentina a cinco días del debut: Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro y se perderá el partido contra Argelia

El lateral izquierdo tiene un lesión grado 1 en el sóleo y se ausentará del primer juego de la Copa del Mundo

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Argentina vs Honduras
Tagliafico había jugado 45 minutos del amistoso contra Honduras (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Los interrogantes físicos sobre Nicolás Tagliafico se convirtieron en una dolorosa certeza: sufrió un desgarro grado 1 en el sóleo izquierdo y se perderá el debut de la selección argentina en el Mundial 2026 ante Argelia el próximo martes 16 de junio.

El lateral izquierdo de 33 años arrastraba una molestia muscular desde el amistoso con Honduras del pasado sábado 6 de junio y el tiempo demandado para este tipo de lesiones es de dos semanas. Su ausencia en el estreno ya es una certeza, pero ahora se abren otros interrogantes. ¿Estará disponible para jugar el segundo encuentro de la Copa del Mundo el lunes 22 de junio frente a Austria? ¿Lionel Scaloni lo sostendrá en la lista de 26 convocados? Esas preguntas, a esta hora, no tienen respuesta. La Albiceleste concluirá su participación en el Grupo J el sábado 27 de ese mes contra Jordania desde las 23hs de Argentina.

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Por lo pronto, el cuerpo técnico decidió oficializar la convocatoria de Marcos Senesi en lugar del desafectado Leonardo Balerdi, quien fue marginado días atrás por una lesión en el sóleo de su pierna derecha. En este contexto, suena lógico el llamado del flamante refuerzo del Tottenham: liberará un lugar en la zona central izquierda de la defensa y permitirá correr a Lisandro Martínez como otra alternativa de lateral, sumando una opción más a las figuras de Facundo Medina y Valentín Barco.

El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026”, informó la Albiceleste en sus redes oficiales para confirmar la citación del jugador que vistió la camiseta del Bournemouth de Inglaterra en la última temporada y disputó los 90 minutos en el amistoso de marzo pasado ante Mauritania.

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Hombre joven sonriente con cabello rizado y barba, vistiendo camiseta blanca y azul marino del Tottenham Hotspur con el logo de Kraken, mostrando tatuajes en los brazos.
Marcos Senesi acaba de ser anunciado como nuevo refuerzo del Tottenham

La situación física de Tagliafico ya había sido abordada por el protagonista tras el amistoso en el Kyle Field de Texas contra los hondureños: “Son cosas que genera también la cancha. No es nada preocupante. Son cosas normales del partido y está bueno ir rotando. Ya tenía claro que iba a jugar. Hice todo normal en la semana, me he sentido bien”.

“Es normal que uno venga con sobrecargas o con algunas cosas físicas. Tenemos estos días para seguir trabajando en lo físico y emocional”, agregó el defensor del Olympique de Lyon de Francia. El origen de la lesión se relaciona al césped: es sintético y le pusieron encima una carpeta de césped natural. Eso hizo que estuviera duro y le generó la dolencia. Fue reemplazado por Facundo Medina en el entretiempo y no fue al banco contra Islandia. De hecho, Medina jugó todo el encuentro contra los europeos en Alabama.

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