Violencia de pandillas eleva los homicidios en Panamá durante el primer semestre de 2026

Agentes de policía y patrullas con luces intermitentes acordonan una escena del crimen durante la noche, delimitada por cinta amarilla de 'no cruzar'. (AP)

La violencia asociada a las pandillas en Panamá elevó los homicidios un 8% en el primer semestre de 2026, con 300 casos informados entre enero y junio, según datos del Ministerio Público (MP) citados por la agencia de noticias EFE. En igual periodo de 2025 se registraron 279 homicidios. Las autoridades atribuyen este repunte a disputas internas y la lucha por el control territorial de organizaciones criminales.

Según EFE, la provincia de Panamá, donde se encuentra la capital, encabeza la estadística nacional con 133 homicidios, un 7% más en comparación al primer semestre de 2025. La segunda zona con mayor incidencia es San Miguelito, distrito ubicado en el área metropolitana, que sumó 54 casos, un crecimiento del 4%. Colón, en la costa caribeña, reportó 52 asesinatos, cifra que representa una disminución del 10% frente al mismo periodo del año pasado.

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El informe del MP revela que Chiriquí, provincia occidental, registró el mayor incremento proporcional, con un alza del 240%. Pasó de cinco homicidios en los primeros seis meses de 2025 a 17 en el mismo tramo de este año. Según el reporte recogido por EFE, el 93% de las víctimas fueron hombres entre 18 y 39 años y en el 85% de los hechos se emplearon armas de fuego.

Agentes de la policía trabajan en la escena de un homicidio donde un cuerpo cubierto y un arma de fuego yacen en el suelo mojado, delimitada por cinta policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades panameñas vinculan la mayoría de los asesinatos a disputas entre pandillas. El Ministerio Público y la Policía Nacional identifican la presencia de 121 agrupaciones delictivas en el país. Entre las ocho más grandes figuran Bagdad, Calor Calor, Roca, RG 4L, Killa, Mafia Filipina, HP o Manzana Cere y Sinaloa, todas con operaciones en las provincias de Panamá, Oeste, Este, San Miguelito y Colón.

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Casos recientes y medidas oficiales

Durante el primer semestre de 2026 se registraron hechos de alto impacto. Uno de los casos ocurrió el 17 de junio, cuando una niña de 10 años fue asesinada frente a su escuela en un ataque armado dirigido a su padrastro, señalado por las autoridades como individuo con antecedentes penales. EFE informó que la opinión pública expresó preocupación tras el incidente, lo que llevó a las instituciones de seguridad a reforzar su presencia en centros escolares y zonas con mayor violencia.

El panorama carcelario también se vio alterado por la fuga de 195 reclusos de una prisión ubicada en las afueras de la capital el 1 de junio. La mayoría fue recapturada en poco más de un mes, según datos oficiales difundidos por EFE. Este episodio motivó nuevas medidas por parte del Gobierno nacional.

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Dos agentes de la Policía Nacional de Panamá con uniformes oscuros y chalecos antibalas lucen la bandera nacional en sus hombros durante una operación de seguridad en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció el 1 de julio la edificación de una cárcel de máxima seguridad y la incorporación de drones para la vigilancia de barrios identificados como focos de violencia. EFE: “La política de seguridad se endurecerá para enfrentar el crimen y proteger a la ciudadanía”, enfatizó el mandatario.

El Ministerio Público y la Policía Nacional mantienen activos operativos en la capital y el interior del país, con especial atención en las zonas donde operan las principales pandillas.