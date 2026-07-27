Crimen y Justicia

Mataron a un joven y una mujer resultó herida en medio de un ataque a tiros en plena calle en Rosario

Cristian Emanuel Lucero murió en el lugar tras recibir dos disparos. La joven herida permanece internada en estado reservado. El autor de los disparos continúa prófugo

Guardar
Google icon
Vista de una calle con el nombre Cagancha, casas residenciales, árboles, césped y postes de servicios públicos bajo un cielo nublado
La calle Cagancha en su intersección con Cafferata en Rosario donde un joven fue asesinado y una mujer baleada (Google Maps)

Un joven de 24 años fue asesinado a balazos y una mujer de la misma edad resultó gravemente herida en un ataque a tiros perpetrado en la noche de este sábado en el barrio Alvear, en la zona suroeste de Rosario.

El episodio ocurrió pasadas las 23.40 en inmediaciones de Cagancha y Cafferata, una zona residencial que, según testimonios recogidos por las autoridades, suele presentar movimiento de personas incluso en horario nocturno. Varios llamados al 911 alertaron de inmediato sobre la presencia de múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que motivó la rápida llegada de patrullas policiales y equipos médicos.

PUBLICIDAD

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a dos personas tendidas en la vía pública, ambas con heridas de bala. Personal sanitario constató el fallecimiento en el sitio de Cristian Emanuel Lucero, quien presentaba dos impactos de arma de fuego: uno en el tórax y otro en el cuello.

La otra víctima, una joven identificada por las iniciales N. L. M., fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con una herida de bala en el abdomen.

PUBLICIDAD

Desde el hospital y según informó el portal Rosario3, el personal médico informó que la joven herida permanece internada en estado reservado, recibiendo atención en el área de cuidados intensivos. Según fuentes sanitarias, la gravedad de la herida abdominal requiere un seguimiento permanente, y su pronóstico se mantiene bajo estricta confidencialidad.

Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario
La joven fue atendida por el personal médico del HECA y permanece internada en grave estado con pronóstico reservado (X: @MuniRosario)

Según las primeras medidas investigativas informadas por la Fiscalía, el ataque fue perpetrado por un solo agresor. El hombre, cuya identidad aún no fue establecida, llegó a bordo de un automóvil y, sin mediar palabra, abrió fuego contra un grupo de personas que se encontraba en la vereda. Tras efectuar varios disparos, el atacante se dio a la fuga rápidamente y hasta el momento no se informaron personas detenidas.

De acuerdo con el relato oficial, la fiscal de Homicidios Marina Vigo dispuso la intervención inmediata del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI), que se encargó de realizar el relevamiento de la escena del crimen, levantar rastros balísticos y recolectar testimonios de eventuales testigos presenciales. Entre las primeras pericias se logró el secuestro de tres vainas servidas, que serán sometidas a peritajes para determinar el calibre y eventualmente rastrear su origen.

La fiscal también ordenó el análisis de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, con el objetivo de reconstruir la secuencia del hecho y obtener imágenes que permitan identificar al atacante o al vehículo utilizado en la huida. La recolección de pruebas materiales y testimoniales será clave para avanzar en la investigación, que por ahora no descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del crimen.

Hasta el momento, la Fiscalía no informó avances significativos en la identificación del autor del ataque ni en el esclarecimiento del motivo detrás del homicidio. Tampoco se registraron detenciones vinculadas al caso, aunque los investigadores no descartan que el hecho pueda estar relacionado con disputas previas o conflictos de índole personal.

Temas Relacionados

jovenasesinatomujerheridaRosario

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Misiones: ofrecía dólares para la venta y terminó detenido por el robo de una caja fuerte

El sospechoso, conocido como “Caipora”, quedó a disposición de la Justicia. La investigación busca establecer el destino del resto del botín y si el acusado actuó con cómplices

Misiones: ofrecía dólares para la venta y terminó detenido por el robo de una caja fuerte

Quién es el ex custodio de la Bonaerense detenido por intentar robarle a Daniel Scioli: sus deudas y por qué lo echaron de la Policía

Braian Oroná integró el equipo que protegía al ex gobernador once años atrás. La Justicia sospecha que sabía dónde se guardaba dinero en la casa de Villa La Ñata. Se espera una pericia clave este miércoles en la causa a cargo del fiscal Cosme Iribarren

Quién es el ex custodio de la Bonaerense detenido por intentar robarle a Daniel Scioli: sus deudas y por qué lo echaron de la Policía

Giro en la investigación por la muerte de la policía que se suicidó frente a una comisaría de La Matanza

Mientras avanza la reconstrucción de las circunstancias que rodearon la muerte de Leila Sosa, la Justicia adoptó una nueva medida sobre el expediente

Giro en la investigación por la muerte de la policía que se suicidó frente a una comisaría de La Matanza

Desbarataron en San Nicolás una banda que usaba autos “mellizos” para cometer robos: hay cuatro detenidos

La investigación comenzó con el hallazgo de un Volkswagen robado y terminó con el secuestro de armas y otros vehículos

Desbarataron en San Nicolás una banda que usaba autos “mellizos” para cometer robos: hay cuatro detenidos

Cayó un prófugo de la banda “79”, acusada de violentas entraderas en La Plata, Gonnet y City Bell

David Jesús Bargas, de 24 años, fue detenido este domingo tras un operativo en el barrio de San Carlos

Cayó un prófugo de la banda “79”, acusada de violentas entraderas en La Plata, Gonnet y City Bell

DEPORTES

“Es un gran arquero y estamos interesados”: el técnico de un gigante de Europa confirmó que quiere a Dibu Martínez

“Es un gran arquero y estamos interesados”: el técnico de un gigante de Europa confirmó que quiere a Dibu Martínez

La escandalosa secuencia de la expulsión a Enzo Pérez: reclamo, gesto y protesta cara a cara con el cuarto árbitro

Corrida de más de 60 metros y toque de emboquillada: el golazo que cerró el triunfo de Riestra ante Boca y la reacción de Arruabarrena

El duro discurso de Arruabarrena tras la goleada que Boca sufrió ante Riestra: “Este mazazo fue un baño de realidad”

La conmovedora carta de Scaloni a una semana de la caída en la final del Mundial: “Lo siento por no haber podido traer otra Copa”

TELESHOW

El recuerdo de Nicolás Cabré con su hermano Diulio en su infancia: “Yo baldeaba el patio antes de jugar con él”

El recuerdo de Nicolás Cabré con su hermano Diulio en su infancia: “Yo baldeaba el patio antes de jugar con él”

Damián Betular habló de MasterChef Celebrity luego de la salida de Donato de Santis: “Están haciendo castings”

El misterioso mensaje de Wanda Nara: la frase que escribió junto a un corazón roto que parece anticipar un escándalo

Caro Trippar habló tras contar que tiene cáncer: “Creí que me iba a morir, pero después de escucharlas veo esperanza”

Nicolás Cabré confirmó la muerte de Duilio, su hermano, a los 47 años: “Nunca jamás te voy a olvidar”

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno dominicano inaugura el hospital renovado de Hacienda Estrella con una inversión de $1.8 millones

Gobierno dominicano inaugura el hospital renovado de Hacienda Estrella con una inversión de $1.8 millones

Accidentes de tránsito siguen cobrando vidas en Honduras y los motociclistas representan el mayor porcentaje de víctimas

Estados Unidos deporta a Nicaragua a ciudadano condenado por agresión sexual en Florida

Diputada Ángela Aguilar anuncia un proyecto para endurecer las penas por maltrato animal en Costa Rica

Operativo binacional en la frontera entre Panamá y Costa Rica para enfrentar al dengue