Mataron a un joven y una mujer resultó herida en medio de un ataque a tiros en plena calle en Rosario

La calle Cagancha en su intersección con Cafferata en Rosario donde un joven fue asesinado y una mujer baleada (Google Maps)

Un joven de 24 años fue asesinado a balazos y una mujer de la misma edad resultó gravemente herida en un ataque a tiros perpetrado en la noche de este sábado en el barrio Alvear, en la zona suroeste de Rosario.

El episodio ocurrió pasadas las 23.40 en inmediaciones de Cagancha y Cafferata, una zona residencial que, según testimonios recogidos por las autoridades, suele presentar movimiento de personas incluso en horario nocturno. Varios llamados al 911 alertaron de inmediato sobre la presencia de múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que motivó la rápida llegada de patrullas policiales y equipos médicos.

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Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a dos personas tendidas en la vía pública, ambas con heridas de bala. Personal sanitario constató el fallecimiento en el sitio de Cristian Emanuel Lucero, quien presentaba dos impactos de arma de fuego: uno en el tórax y otro en el cuello.

La otra víctima, una joven identificada por las iniciales N. L. M., fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con una herida de bala en el abdomen.

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Desde el hospital y según informó el portal Rosario3, el personal médico informó que la joven herida permanece internada en estado reservado, recibiendo atención en el área de cuidados intensivos. Según fuentes sanitarias, la gravedad de la herida abdominal requiere un seguimiento permanente, y su pronóstico se mantiene bajo estricta confidencialidad.

La joven fue atendida por el personal médico del HECA y permanece internada en grave estado con pronóstico reservado (X: @MuniRosario)

Según las primeras medidas investigativas informadas por la Fiscalía, el ataque fue perpetrado por un solo agresor. El hombre, cuya identidad aún no fue establecida, llegó a bordo de un automóvil y, sin mediar palabra, abrió fuego contra un grupo de personas que se encontraba en la vereda. Tras efectuar varios disparos, el atacante se dio a la fuga rápidamente y hasta el momento no se informaron personas detenidas.

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De acuerdo con el relato oficial, la fiscal de Homicidios Marina Vigo dispuso la intervención inmediata del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI), que se encargó de realizar el relevamiento de la escena del crimen, levantar rastros balísticos y recolectar testimonios de eventuales testigos presenciales. Entre las primeras pericias se logró el secuestro de tres vainas servidas, que serán sometidas a peritajes para determinar el calibre y eventualmente rastrear su origen.

La fiscal también ordenó el análisis de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, con el objetivo de reconstruir la secuencia del hecho y obtener imágenes que permitan identificar al atacante o al vehículo utilizado en la huida. La recolección de pruebas materiales y testimoniales será clave para avanzar en la investigación, que por ahora no descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del crimen.

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Hasta el momento, la Fiscalía no informó avances significativos en la identificación del autor del ataque ni en el esclarecimiento del motivo detrás del homicidio. Tampoco se registraron detenciones vinculadas al caso, aunque los investigadores no descartan que el hecho pueda estar relacionado con disputas previas o conflictos de índole personal.