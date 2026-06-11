Argentina confirmó a Marcos Senesi como reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista para el Mundial

Marcos Senesi junto con Nico Paz, Julián Álvarez y Nico González durante el amistoso de Argentina contra Mauritania en la Bombonera antes del Mundial (Foto: Reuters/Rodrigo Valle)

Luego de confirmarse la lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha de Leonardo Balerdi que dejó al defensor del Olympique de Marsella al margen del Mundial 2026, la selección argentina confirmó que Marcos Senesi será su reemplazante en la lista.

“El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026″, informó la cuenta oficial de la Albiceleste durante este jueves. El marcador central zurdo abandonó libre el Bournemouth de la Premier League en las últimas semanas tras acumular 126 presentaciones en ese club y firmó recientemente con el Tottenham de Inglaterra, club en el que milita actualmente Cristian Cuti Romero.

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Lionel Scaloni había desafectado a Balerdi el pasado fin de semana tras confirmarse la lesión en el sóleo de la pierna derecha. Sin embargo, anunció que se tomaría un tiempo para anunciar a su reemplazante porque debía esperar la evolución de otros lesionados. “Tenemos una idea, pero capaz un día o dos nos vamos a tomar. La prueba de hoy nos despejó muchas dudas para ver qué le hace falta al equipo. Si digo que el reemplazante está acá es muy fácil y, si no, llaman a todo el mundo. Hay dos opciones y vamos a esperar. Lo importante es que el plantel ha dado buenas muestras, que los jugadores están bien de salud”, había confesado el entrenador de la Albiceleste en la conferencia de prensa posterior a la goleada en el amistoso sobre Islandia.

Argentina informó la convocatoria de Senesi para el Mundial

Con el desembarco de Senesi a la concentración de la Selección, las alternativas defensivas para el cuerpo técnico se completan con Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (River Plate), Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

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En las últimas horas, el propio Tagliafico encendió las luces de alerta de cara al duelo del martes 16 de junio contra Argelia que marcará el debut argentino en la Copa del Mundo. El lateral izquierdo arrastra una sobrecarga muscular en el sóleo izquierdo y es un interrogante saber si podrá jugar ese partido. En este marco, Senesi aportará una opción en el sector izquierdo de la defensa permitiendo incluso correr a Lisandro Martínez como otra alternativa al lateral de esa zona junto con Facundo Medina y Valentín Barco.

El futbolista Marcos Senesi durante el amistoso de Argentina (Foto: @marcosenesi)

El defensor de 29 años viene de tener una de las mejores temporadas de su carrera. Asentado como titular en el Bournemouth, donde fue una de las figuras del equipo en la Premier League. “Desde su llegada procedente del Feyenoord en 2022, el defensa central ha sido una figura clave en uno de los periodos más exitosos de la historia del club”, lo elogió el club cuando confirmó su partida.

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El defensor nacido en Concordia, Entre Ríos, disputó 38 partidos (3.334 minutos) con Bournemouth y dio cinco asistencias en la última temporada. Además, el zurdo que se inició como profesional en San Lorenzo se destacó por su firmeza en la marca y colaboró para que su equipo no recibiera goles en 11 ocasiones. De acuerdo con la estadística oficial de la Premier League, Senesi tuvo un 82% de precisión global en los pases y un total de 196 duelos ganados, números que reflejan su versatilidad.

Su carrera comenzó en el Ciclón en 2016 y luego dio el salto a Europa tres años después luego de cumplir 72 partidos en el club de Boedo. Fue vendido al Feyenoord de Países Bajos y en tres temporadas participó de 116 encuentros, marcó 9 goles y jugó la final de la UEFA Conference League. Tras ser figura, el Bournemouth lo contrató en 2022 y se convirtió en pilar del equipo, cumpliendo sus cuatro años de contrato con un total de 129 cotejos y 6 tantos.

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“Es una sensación muy especial ser jugador del Tottenham Hotspur. Desde el primer momento, el club me ha demostrado por qué me quieren y cuánto desean que forme parte de lo que están construyendo. Es emocionante y estoy deseando participar. Cada vez que salga a la cancha, daré lo mejor de mí para enorgullecer a los hinchas y devolver al club al lugar que le corresponde. Quiero ganar títulos con el Tottenham y haré todo lo posible para lograrlo”, expresó Senesi en declaraciones oficiales de los Spurs tras confirmar su fichaje.

En cuanto a su trayectoria con la Selección, Senesi fue convocado por Claudio Úbeda al Mundial Sub 20 de Corea del Sur en 2017. Allí jugó tres partidos y le marcó un gol a Guinea. En 2022, con posibilidad de ser convocado a la selección de Italia, Scaloni lo citó para jugar la Finalissima en Wembley pero no lo llevó al Mundial de Qatar. Tiene tres partidos oficiales con la Albiceleste y fue titular por primera vez en octubre de 2025 en un partido amistoso frente a Venezuela.

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El defensor argentino firmó en las últimas horas como refuerzo del Tottenham

LA LISTA DE ARGENTINA PARA EL MUNDIAL

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Defensores: Marcos Senesi (Tottenham), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (River Plate), Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

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Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Racing Club Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool) y Enzo Fernández (Chelsea).

Delanteros: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Calcio Como 1907), José Manuel López (Palmeiras) y Lautaro Martínez (Inter Milán).

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