Guatemala

Guerra entre pandillas: La escalada de violencia en Guatemala y su relación con “Los Caradura” y la lucha por territorio

La PNC atribuye la mayoría de los ataques a la rivalidad entre pandillas; la violencia se concentra en la disputa territorial por el narcomenudeo

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Hombres armados con fusiles en un enfrentamiento con destellos de disparos y casquillos en el suelo. Bandera de Guatemala con manchas rojas y grupo de hombres afligidos.
La guerra entre pandillas comenzó en 2024, cuando la Mara Salvatrucha rompió su alianza con Los Caradura y empezó a quitarle territorio en la Ciudad de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fin de semana violento en Guatemala dejó, por lo menos, 11 personas fallecidas y varios heridos en ataque armados que conmocionaron al país. Aunque, de manera extraoficial, se sabe que fueron 24 asesinatos con proyectil de arma de fuego.

Entre las víctimas mortales se encuentra la creadora de contenido María Eugenia Reyes Morales, conocida como “La MiAmor”, quien falleció en durante una masacre ocurrida en Boca del Monte, del municipio de Villa Canales, donde seis personas murieron y dos más resultaron gravemente heridas.

Pero ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué Guatemala parecería que está inmersa en una guerra? Analistas y expertos en seguridad consultados por Infobae, coincidieron en que se trata de una lucha por territorio entre las pandillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) contra el Barrio 18 que se alió con la organización de narcomenudeo guatemalteco conocida como "Los Caradura“.

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Juan Francisco Solórzano Foppa, abogado y Fiscal en áreas relacionadas a Delitos Contra la Vida, combate a las Extorsiones, Pandillas, Lavado de Dinero y delincuencia organizada, afirmó que la guerra entre pandillas inició en 2024, cuando la Mara Salvatrucha comenzó a ganarle territorio a "Los Caradura“, con quiene había tenido una alianza, pero se rompió.

Fue en ese momento cuando el cartel dedicado al narcomenudeo, principalmente en la Ciudad de Guatemala, fortaleció su pacto con el Barrio 18, a través de Aldo Dupié Ochoa, conocido como El Lobo, quien lidera "La Rueda“, una estructura criminal que agrupa a los líderes de las clicas más importantes de dicha pandilla.

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Expertos y autoridades plantean reforzar al Ejército, depurar la PNC y coordinar con el Sistema de Justicia para frenar la violencia de pandillas y narcotráfico en Guatemala.
Aldo Dupié Ochoa, alias "El Lobo", es el líder del Barrio 18 en Guatemala y lidera la llamada "Rueda". (Mingob)

“El problema es que “Los Caradura” se están quedando sin su principal territorio. Entonces, el Barrio 18 comenzó a responderle a la Mara Salvatrucha, tratando, de alguna forma, de recuperar los espacios perdidos”, manifestó Solórzano Foppa.

Por su parte, el portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), César Mateo, afirmó que, según sus investigaciones, el 95% de los ataques armados son producto de la rivalidad que existe entre las estructuras criminales de las pandillas.

“Algunos son ataque directos por ajustes de cuentas, otros venganzas y, a veces, hay gente que está involucrada con el tema de drogas. Todo eso es un enfrentamiento que está relacionado con la pelea por territorio“, manifestó el oficial.

Expertos y autoridades plantean reforzar al Ejército, depurar la PNC y coordinar con el Sistema de Justicia para frenar la violencia de pandillas y narcotráfico en Guatemala.
Los Caradura consolidaron su poder en el narcomenudeo desde el Barrio El Gallito y se expandieron a la Zona Viva y otros puntos de distribución de la capital guatemalteca. (PNC)

“Los Caradura” y su pérdida más importante

La estructura de “Los Caradura” surgió a principios de 2000, cuando los hermanos Julio y Francisco Domínguez Higueros, lograron desplazar a Mario García Rodríguez, "El Marioco“, quien lideraba la estructura de narcomenudeo, principalmente en el Barrio El Gallito, zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

En 2001, con el asesinato de "El Marioco", su ascenso fue natural. No sólo tomaron el control de la distribución en el Barrio el Gallito, sino que se expandieron a territorios exclusivos como la "Zona Viva" en la ciudad capital, donde se concentra la mayor parte de discotecas y negocios nocturnos; sino que también a puntos claves de distribución dentro de la Metrópoli guatemalteca.

Expertos y autoridades plantean reforzar al Ejército, depurar la PNC y coordinar con el Sistema de Justicia para frenar la violencia de pandillas y narcotráfico en Guatemala.
Analistas de seguridad atribuyen la violencia en Guatemala a la disputa territorial entre la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y la estructura de narcomenudeo Los Caradura. (PNC)

Su poderío se incrementó con alianzas estratégicas con ambas pandillas así como con estructuras de Gobierno, lideradas principalmente por la corrupción en el país que les permitió, incluso, poseer negocios formales y una gran cantidad de bienes inmuebles.

No obstante, en 2024, por orden de Jorge Yahir de León Hernández, alias "El Diabólico“, la Mara Salvatrucha rompió su vínculo con "Los Caradura“, ante una eventual nueva alianza con el cartel de ”Los Oajaca“, también conocidos como “Los de la O”. Esta estructura que surgió en el suroccidente de Guatemala, ha estado liderada por Mynor Fabricio Oajaca Quiroa, "El Tigre“, quien fue incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Expertos y autoridades plantean reforzar al Ejército, depurar la PNC y coordinar con el Sistema de Justicia para frenar la violencia de pandillas y narcotráfico en Guatemala.
Jorge Yahir de León Hernández, alias "El Diabólico“, lidera la Mara Salvatrucha (MS-13). (PNC)

Fue en ese momento que inició la guerra, que escaló a niveles tan altos que, de manos de la Mara Salvatrucha, “Los Caradura” perdieron no sólo el Barrio El Gallito, que fue su principal y primer territorio, sino que también otros puntos importante como la colonia Bethania, ubicada en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.

La lucha de poder ha llegado a tal extremo que el 25 de junio de 2025, Francisco Domínguez Higueros, conocido como "Paco" y líder de "Los Caradura“, fue asesinado cuando salía de una cita médica en la zona 10, territorio gobernado por el cartel del narcomenudeo guatemalteco.

Expertos y autoridades plantean reforzar al Ejército, depurar la PNC y coordinar con el Sistema de Justicia para frenar la violencia de pandillas y narcotráfico en Guatemala.
El asesinato de Francisco Domínguez Higueros, alias Paco, líder de Los Caradura, marcó una nueva escalada en la disputa por el control del narcomenudeo en Guatemala.

Nueva ola de violencia y los “encostalados”

Tras la muerte de “Paco” las cifras de fallecidos se incrementaron en Guatemala. Todo impulsado por la guerra que persiste para ganar territorio. Aunque hay momento en los que pareciera que regresó la calma, pero aspectos detonantes vuelven a impulsarla.

Personas que conocen la investigación, comentaron a Infobae que, en la actualidad, la guerra volvió a avivarse tras la aparición del cuerpo de Freddy Alexander Pérez Torres, conocido como “El Pirata”, fue localizado envuelto entre sábanas y bolsas plásticas en la Vía 3 y 7.ª avenida, zona 4 capitalina. Territorio aún manejado por "Los Caradura“.

Según se sabe, Pérez Torres era al segundo al mando de la estructura criminal, se encargaba de manejar la Bethania, y se habría negado a plegarse con la Mara Salvatrucha.

Expertos y autoridades plantean reforzar al Ejército, depurar la PNC y coordinar con el Sistema de Justicia para frenar la violencia de pandillas y narcotráfico en Guatemala.
Freddy Alexander Pérez Torres, alias "El Pirata", fue localizado envuelto entre sábanas y bolsas plásticas en la Vía 3 y 7.ª avenida, zona 4 capitalina; en un área cercana a los negocios de "Los Caradura".

“En efecto, esta persona que fue encontrada sin vida pertenece a esta agrupación (Los Caradura)”, detalló el portavoz de la PNC.

Además, agregó: “Todos los encostalados, los envueltos en sábanas, los empaquetados, como les decimos, es porque hay un ajuste de cuentas... Son rivales por la venta de drogas“.

Durante 2026, los reportes de cuerpos de socorro y de la PNC contabilizan, al menos, 31 cadáveres localizados envueltos en sábanas, costales o nailon en distintos puntos del territorio nacional.

Por su parte, Julio César Rivera Clavería, analista de seguridad y ex viceministro de Gobernación, coincidió con que la violencia armada se debe, principalmente, a la lucha entre las pandillas por el narcomenudeo.

“Ya no estamos hablando de un espacio reducido, sino que de todo el territorio nacional, en donde el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, incluidos ‘Los Caradura’, están llevando la violencia a niveles que desconocíamos como sociedad", manifestó Clavería.

Si bien la Mara Salvatrucha estaría quitando los puntos de venta a “Los Caradura” y del Barrio 18, se están viendo en un problema de logística, debido a que no poseen la capacidad de producción, empaque y distribución que construyeron por años los hermanos Domínguez Higueros, manifestó Solórzano Foppa.

Expertos y autoridades plantean reforzar al Ejército, depurar la PNC y coordinar con el Sistema de Justicia para frenar la violencia de pandillas y narcotráfico en Guatemala.
La distribución de cocaína en pequeña escala ha sido el negocio de "Los Caradura". (PNC)

Desestabilización, política y escalada de violencia

Para Solórzano Foppa la crisis de violencia está empezando, pues recordó que está por iniciar la época electoral en Guatemala y, con ello, otra lucha de poder que sólo buscará una desestabilización del Gobierno de turno para impulsar candidaturas.

“Esta violencia sólo va a escalar porque también se viene la época electoral y quieren desestabilizar a este Gobierno y nos quieren desestabilizar en general al país y quitarnos la paz a los ciudadanos”, manifestó.

¿Hay soluciones?

Rivera Clavería considera que se tiene que incrementar la presencia del Ejército en las calles, pues “la PNC tiene un problema de fondo: A lo interno hay estructuras criminales que, de alguna forma, están conectados con las organizaciones del narcotráfico y las pandillas“.

El ex viceministro de Gobernación considera que se deben hacer reformas a la ley para que los soldados también puedan hacer capturas. “No se trata sólo de montarlos en motos y sacarlos a patrullar, sino que deben de tener las herramientas para que funcionen de una manera legal”, dijo.

Mientras que el portavoz de la PNC consideró necesario que el Sistema de Justicia trabaje de la mano con las fuerzas de seguridad.

"Todos los días tenemos un aproximado de 100 personas capturadas por diferentes delitos, pero al llegar a los juzgados son liberados por falta de mérito, les dan medida sustitutiva o les permiten la aceptación de cargos. Al final, salen a la calle y vuelven a delinquir“, lamentó Mateo.

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