Los pequeños hoteles de El Salvador reportan más visitantes europeos y una clientela más diversa

Hopes informó que la clientela de los pequeños hoteles de San Salvador, Santa Ana y San Miguel pasó del turismo local y corporativo a una mezcla con visitantes internacionales./ (Novo Hotel & Suite)

Los pequeños hoteles de El Salvador experimentan la llegada de turistas europeos y la diversificación de su clientela tras la pandemia, según la Asociación de Hoteles Pequeños del Salvador (Hopes).

El sector, que por años dependió principalmente del turismo local y de la diáspora, observa un cambio en los perfiles de los huéspedes y la demanda para destinos de playa y montaña, sobre todo, para temporada vacacional.

Leonor de Castellanos, presidenta de Hopes, aseguró a Infobae que el comportamiento turístico ha evolucionado en los últimos dos años. Antes de la pandemia, la mayoría de visitantes en los pequeños hoteles de San Salvador, Santa Ana y San Miguel eran salvadoreños que viajaban por motivos laborales o por eventos religiosos.

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Castellanos explica que, actualmente, existe una mayor afluencia de turistas internacionales, sobre todo europeos, y un aumento sostenido en la ocupación.

“Antes recibíamos mucho (cliente) corporativo. Ahora hay una mezcla del corporativo que viene a trabajar y del turista que viene a pasear”, afirma Castellanos.

La presidenta de Hopes resalta que, generalmente, durante las vacaciones de agosto la ocupación se mantiene de manera local, en épocas como la Semana Santa la presencia de extranjeros es más visible. “Creo que serían los europeos los que más buscan nuestros hoteles”, puntualiza.

El Salvador ha visto una transformación en su oferta turística, especialmente en las zonas costeras. Castellanos señala que la promoción de destinos como Surf City y la revitalización del centro de San Salvador han incrementado el interés tanto de visitantes nacionales como extranjeros.

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“La mayor ocupación me parece que es la playa; después, la montaña, el pueblo y así”, detalla.

La mejora de la seguridad en El Salvador favoreció la recuperación del turismo y permitió a los pequeños hoteles diversificar su clientela./ (Asociación de Pequeños Hoteles de El Salvador)

La presidenta de la asociación subraya que los hoteles pequeños de playa han proliferado al ritmo del auge turístico. “Han abierto tantos hoteles que ya perdí la cuenta realmente, porque todos los días me entero de nuevos hoteles que van surgiendo”, dijo.

Aunque Hopes cuenta hoy con alrededor de 35 hoteles miembros, Castellanos reconoce que la cifra real de pequeños hoteles activos en el país es mayor y aún no se dispone de una estadística consolidada.

Según Castellanos, el impulso a la seguridad en El Salvador ha influido en la recuperación del sector. Tras años difíciles durante la pandemia, la mayor tranquilidad ha permitido que los hoteles pequeños diversifiquen su clientela y aumenten la ocupación.

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“Pasamos tres, cuatro años que realmente nos vimos a palitos. Y poco a poco se ha ido implementando el turismo”, explica.

En términos de empleo, la ocupación hotelera ha generado nuevas oportunidades laborales. Castellanos precisa que, aunque los pequeños hoteles suelen contar con personal fijo, en los últimos dos años se ha recurrido a contrataciones temporales durante periodos altos debido al alza en la demanda. “Ahora sí estamos nosotros tomando gente de temporada”, comenta.

Asegura que la ocupación hotelera en las zonas de playa y montaña suele aumentar durante los fines de semana y temporadas de vacaciones, mientras que en las ciudades la demanda proviene en gran parte de viajeros corporativos y de la diáspora salvadoreña que regresa para celebraciones religiosas, como la “Bajada” del Divino Salvador del Mundo, que anualmente congrega a una gran cantidad de salvadoreños en el centro capitalino.

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La ocupación de pequeños hoteles en zonas de playa y montaña aumenta durante los fines de semana y temporada vacacional./ (Asociación de Pequeños Hoteles de El Salvador)

El perfil del turista internacional que elige los pequeños hoteles de El Salvador se caracteriza por su interés en experiencias auténticas y contacto con la cultura local.

Además de los turistas europeos, Castellanos menciona a integrantes de oenegés y fundaciones, principalmente de Estados Unidos, que combinan actividades laborales con turismo. “Vienen a trabajar, pero hacen como trabajo y paseo”, describe.

Castellanos considera que la promoción de estos eventos ha favorecido el reconocimiento turístico local y extranjero, con perspectivas de crecimiento en los próximos años.

La presidenta de Hopes aclara que, si bien la asociación tiene control sobre el número de miembros activos, aún falta consolidar algunos datos. La asociación trabaja actualmente en mejorar sus registros y estadísticas internas para comprender mejor el impacto del sector.

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Con la recuperación del turismo y la llegada de nuevos perfiles de visitantes, los pequeños hoteles de El Salvador refuerzan su papel en la economía local, consolidando una oferta diversificada y adaptándose a las tendencias internacionales.