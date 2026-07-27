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La conmovedora carta de Scaloni a una semana de la caída en la final del Mundial: “Lo siento por no haber podido traer otra Copa”

El entrenador habló de la emoción por las muestras de cariño recibidas y también apuntó contra los que criticaron a la Selección y a los argentinos

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posteo de Scaloni tras el Mundial
La carta de Scaloni en su cuenta de Instagram

Una semana después de la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni publicó su primer mensaje en redes sociales. El entrenador, que durante la semana recibió el cariño de miles de hinchas en Pujato, su ciudad natal en la provincia de Santa Fe, evitó pronunciarse sobre su continuidad al frente del equipo y optó por un texto emotivo en el que agradeció el apoyo popular y apuntó, con mayúsculas, a quienes criticaron al grupo durante el torneo.

“Lo siento por no haberles podido traer otra Copa”, escribió Scaloni en su cuenta de Instagram, en lo que fue la frase más directa de una publicación que, en pocos minutos, acumuló cientos de miles de “Me Gusta” y una ola de comentarios de respaldo al orientador, de 48 años.

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El posteo, más extenso que el habitual en el técnico —quien reconoció no ser afecto a las redes sociales—, describió la semana posterior a la final como un período en el que “se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad”. Scaloni apeló al concepto de esfuerzo colectivo para retratar al plantel y se refirió a los jugadores como “mis guerreros”, según señaló que los definía en conversaciones con su esposa.

El pasaje más llamativo del texto fue el que aludió a las voces críticas que acompañaron la campaña argentina. “El aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE)” fue la frase que el entrenador decidió escribir en mayúsculas, un recurso que, en el contexto del mensaje, funcionó como un énfasis deliberado, en medio de las críticas, sobre todo desde países rivales, por la enjundia albiceleste. Para Scaloni, ese conjunto de actitudes —el esfuerzo, la voluntad, la resistencia— constituye “el verdadero trofeo”.

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El entrenador también extendió su agradecimiento al cuerpo técnico, a los jugadores y al personal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con mención especial a quienes “de forma silenciosa trabajan para que estemos cómodos”. Cerró la publicación con una frase que rápidamente se viralizó: “Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro”.

La publicación llegó horas después de que Scaloni abandonara Pujato, donde una multitud se congregó a las puertas de la casa familiar del técnico para expresarle su afecto tras el subcampeonato. Sobre su futuro al frente del equipo, el técnico no hizo ninguna mención. Vale recordar que puso en duda su continuidad más allá de diciembre, cuando finaliza su vínculo. Sin embargo, desde la AFA sostienen que buscarán volver a la carga cuando baje la espuma para ofrecerle un contrato hasta 2030, tal como estaba acordado de palabra hace unas semanas. ¿Habrá suavizado su postura la ola de afecto que recibió en Pujato?

El cartel que la familia de Scaloni pegó en la puerta de su casa en Pujato (@canal2pujato)
El cartel que la familia de Scaloni pegó en la puerta de su casa en Pujato (@canal2pujato)

<b>El posteo completo de Lionel Scaloni</b>

“Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras, que aunque saben que no me gustan mucho las redes, puede que sea el mejor medio para hacérselo llegar.

Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida. Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa.

El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba) el darlo todo (aunque ya no tengas más), el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE), el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro. Eso es el verdadero trofeo.

Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de AFA, aquellos que de forma silenciosa trabaja para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido.

Lionel Scaloni

Pd: Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro".

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