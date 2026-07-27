República Dominicana cierra el domingo quinta con 13 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El cierre del domingo dejó un reparto llamativo de preseas, con finales definidas por detalles y varios nombres propios que empujaron el tablero sin que todos vinieran de los deportes más esperados (Foto cortesía Santo Domingo 2026)

República Dominicana marcha quinta en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 al cierre de este domingo, con 13 medallas: tres de oro, dos de plata y ocho de bronce. La delegación local consiguió la mayor parte de sus preseas en judo y también sumó oros en taekwondo.

El judo fue la disciplina con más medallas para la delegación local, con siete preseas. Esmeralda Damiano logró la segunda medalla de oro dominicana al imponerse a la venezolana Eliana Aguiar en la final de los -70 kilogramos, y se sumó a Ana Rosa García, ganadora de la primera presea dorada del país en los -57 kilogramos.

PUBLICIDAD

El equipo de judo también obtuvo una plata con Estefanía Soriano (-48 kg) y bronces con Diego García (-60 kg), Maikor Louis (-73 kg), Josefa Samantha (-52 kg) y Creymarlin Valdez (-63 kg).

Las otras medallas dominicanas

En taekwondo, Wilfrido de la Cruz consiguió la tercera medalla de oro para República Dominicana al vencer al hondureño en la categoría -54 kilogramos. La disciplina también aportó dos bronces, con Cristofer Reyes (-58 kg) y Nahomy Víctor (-53 kg).

El taekwondista Wilfrido de la Cruz le dio el Oro a República Dominica (Foto cortesía Santo Domingo 2026)

“Desde que llegué aquí estaba enfocado en eso. Se lo prometí a mis entrenadores: que iba a conseguir el oro. Confiaron en mí y les cumplí. Cogí la presión a mi favor. Como tenía al público apoyándome, dije: ´No hay problema, el hombre soy yo y tengo que conseguir la medalla´. Agradezco el respaldo del país durante el torneo", dijo de la Cruz a los medios locales, tal como consigna Diario Libre.

PUBLICIDAD

La delegación dominicana además obtuvo una plata en remo, gracias a Carlos Rodríguez e Ignacio Vásquez en doble par ligero masculino, y dos bronces en esquí acuático, ambos de Francesca Pigozzi en salto y figuras femeninas.

Ana Rosa, ganadora del oro para República Dominicana (Foto cortesía Santo Domingo 2026)

El medallero hasta este domingo de encuentros

República Dominicana está en la quinta posición, por detrás de México, Colombia, Cuba y Venezuela. Así quedó la tabla al cierre de este domingo:

1. México: 16 oros, 15 platas, 12 bronces (43 en total)

2. Colombia: 6 oros, 8 platas, 5 bronces (19 en total)

3. Cuba: 6 oros, 2 platas, 6 bronces (14 en total)

4. Venezuela: 4 oros, 5 platas, 8 bronces (17 en total)

5. República Dominicana: 3 oros, 2 platas, 8 bronces (13 en total)

6. Guatemala: 2 oros, 4 platas, 5 bronces (11 en total)

7. Puerto Rico: 2 oros, 2 platas, 7 bronces (11 en total)

8. El Salvador: 2 oros, una plata, 4 bronces (7 en total)

9. Costa Rica: un oro, 2 platas, un bronce (4 en total)

10. Panamá: un oro, 0 platas, un bronce (2 en total)

11. Haití: 0 oros, una plata, 0 bronces (un total)

11. Honduras: 0 oros, una plata, 0 bronces (un total)

13. Guadalupe: 0 oros, 0 platas, un bronce (un total)

13. Guyana: 0 oros, 0 platas, un bronce (un total)

13. Nicaragua: 0 oros, 0 platas, un bronce (un total)

13. Trinidad y Tobago: 0 oros, 0 platas, un bronce (un total)