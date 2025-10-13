Una sesión de fotos y un flechazo: la historia de amor entre una de las nuevas figuras de la Selección y su novia futbolista

Senesi y Kelci-Rose Bowers, una historia de amor

Las historias de amor abundan en el deporte. Y en el fútbol hay sobradas muestras. Este es el caso del argentino Marcos Senesi, defensor de 28 años que pelea por un lugar en el Mundial con la Albiceleste, y Kelci-Rose Bowers, quienes se conocieron en las filas del Bournemouth, de Inglaterra.

El marcador central, que viene de tener su debut como titular en la selección argentina en el triunfo por 1-0 frente a Venezuela, y la mediocampista, de 21 años, comparten sus días en pareja desde hace más de un año.

La relación entre el zaguero y la joven promesa inglesa comenzó a tomar forma a partir de una colaboración profesional. Varios seguidores del club especularon que el acercamiento inicial se produjo entre finales de marzo y principios de abril de 2024, cuando ambos participaron en una campaña publicitaria de los Cherries para presentar las nuevas camisetas inspiradas en los años 90. En esa ocasión, también estuvo presente Marcus Tavernier, compañero de equipo de Senesi.

El propio Senesi había dejado pistas sobre el vínculo en redes sociales. En aquel entonces, firmó uno de los posts de Kelci jactándose de haber sido el fotógrafo de una imagen en la que la centrocampista aparece sonriendo, con una bandana en la cabeza y el mar de fondo. Esta interacción generó comentarios y especulaciones entre los seguidores del club del condado de Dorset.

Una de las postales en Cerdeña

Finalmente, en junio de 2024, unas románticas vacaciones en las playas de Cerdeña sirvieron como el escenario ideal para oficializar la relación.

Ambos futbolistas compartieron en sus redes sociales una serie de imágenes que no solo confirmaron su vínculo sentimental, sino que también mostraron la complicidad y el disfrute de la pareja en los paisajes del sur de Italia. En la publicación conjunta de Instagram, acompañada por la frase “Por más momentos juntos” y su versión en inglés, “For more moments like this”, junto a un emoji de corazón, los deportistas hicieron pública su historia de amor ante sus fanáticos.

En el plano deportivo, Bowers ha representado a Inglaterra en selecciones juveniles y se formó en la academia femenina del Chelsea, donde se consagró campeona de la División Sur Sub 21 de la FA 2021/22. Aunque llegó a entrenar con el primer equipo de los Blues, posteriormente decidió continuar su desarrollo en la Universidad Estatal de Luisiana en Estados Unidos, donde disputó siete encuentros con los Tigers. Más tarde, jugó en el Portsmouth y, en la anterior temporada, firmó contrato con el Bournemouth.

Senesi, por su parte, se ha consolidado como una de las figuras del Bournemouth desde su llegada a mediados de 2022, tras tres temporadas destacadas en el Feyenoord de Países Bajos, donde fue parte del plantel que alcanzó la final de la Conference League. El defensor zurdo, nacido en Concordia, inició su carrera profesional en San Lorenzo de Almagro y ha sido considerado por Lionel Scaloni para la selección argentina, llegando a ser convocado para la Finalissima contra Italia y recibiendo el interés de la selección italiana en el pasado.

El tiempo pasó y la relación se consolidó. En marzo de este año, Senesi felicitó públicamente a Kelci luego de que el equipo femenino del Bournemouth lograra el ascenso a la Tercera División del fútbol inglés. Su pareja fue una de las figuras en la campaña que permitió al conjunto conocido como Los Cherries asegurarse el título tras vencer 2-0 al Bristol Rovers, cuando aún restaban cinco jornadas para el cierre del campeonato.

El defensor realizó un tierno posteo en sus historias de Instagram (formato que dura 24 horas en la red) en el que compartió una foto juntos en el campo de juego con el mensaje, escrito en inglés: “Estoy orgulloso de vos. Te amo”.

Ya a mediados de junio, Senesi y Kelci aprovecharon un tiempo libre para visitar las raíces del defensor. El regreso a Buenos Aires estuvo marcado por una visita significativa: el zaguero la llevó a conocer el club donde inició su carrera profesional, San Lorenzo. Este gesto no solo representó un momento personal para la pareja, sino que también evidenció el vínculo que el jugador mantiene con la institución azulgrana.

Durante su estadía en Argentina, Senesi y Bowers participaron en una jornada de Divisiones Inferiores en la Ciudad Deportiva del Ciclón y presenciaron el partido en el que la selección argentina igualó ante Colombia en el estadio Monumental, correspondiente a las Eliminatorias. El propio futbolista relató a ESPN: “La llevé a San Lorenzo porque quería que conociera el lugar donde empecé”.

El posteo Kelci Rose en Buenos Aires

En su estadía, Kelci aprovechó para conocer la ciudad y compartió una serie de imágenes en sus redes sociales, que estuvieron acompañadas con la leyenda: “Tengo el mejor fotógrafo”, en alusión a Senesi.

Tras eso, ambos continuaron trabajando en sus respectivos equipos y el buen rendimiento del defensor argentino le valió una nueva convocatoria de Lionel Scaloni a la Albiceleste (en junio, Walter Samuel, ayudante de campo del Gringo, lo había ido a visitar a Inglaterra). “La verdad es que estoy muy contento de estar con la Selección, de hacer mi primer partido como titular, estoy tratando de disfrutarlo al máximo y aprovechar la oportunidad y seguir por este camino”, relató después del triunfo ante Venezuela, en diálogo TyC Sports.

Los números lo respaldaron: logró cuatro recuperaciones, tuvo un 95% de eficacia en los pases y hasta se animó a conducir, dado que 9 de esas cesiones se dieron en el último tercio en el campo.

Además, el defensor contó lo que lo llevó a elegir a la selección argentina por sobre la italiana, dado que tiene la doble nacionalidad y en un momento se especuló con que vista la camiseta de la Azzurra: “Al final, la decisión siempre la tomé con el corazón y con la cabeza; y creo que lo más acertado era jugar para mi país, que es algo que siempre quise y que siempre lo soñé. Hoy cumplí uno de mis sueños. Yo sabía que la convocatoria algún día se iba a dar”.

La historia de Senesi y Kelci es una más de las que explican cómo el deporte, en este caso el fútbol, puede unir a las personas, incluso, en el plano sentimetal.

Senesi y su novia Kelci-Rose Bowers