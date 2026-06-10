Uno de los candidatos a meterse en la lista mundialista de Argentina confirmó su llegada al Tottenham

El defensor argentino se unirá al equipo inglés y Osvaldo Ardiles le dio la bienvenida a los Spurs

El defensor argentino Marcos Senesi es nuevo jugador del Tottenham Hotspur y será compañero del Cuti Romero a partir del 1° de julio, tras quedar libre del Bournemouth de la Premier League. El futbolista de 29 años, que integra la prelista de la selección argentina para el Mundial 2026 y es uno de los candidatos a reemplazar al lesionado Leonardo Balerdi, firmó su contrato y fue presentado por el club inglés este miércoles.

“Es una sensación muy especial ser jugador del Tottenham Hotspur. Desde el primer momento, el club me ha demostrado por qué me quieren y cuánto desean que forme parte de lo que están construyendo. Es emocionante y estoy deseando participar”, expresó Senesi en declaraciones oficiales. “Cada vez que salga a la cancha, daré lo mejor de mí para enorgullecer a los hinchas y devolver al club al lugar que le corresponde. Quiero ganar títulos con el Tottenham y haré todo lo posible para lograrlo”, aseguró el defensor oriundo de Concordia y surgido de San Lorenzo, que llevará puesto el dorsal número 5.

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Por otro lado, en el video de bienvenida que compartió el club de Londres en las redes sociales, apareció Osvaldo Ardiles, campeón del mundo con Argentina en 1978 y ex jugador del Tottenham. El Pitón le dedicó unas palabras a Senesi en las que refleja el sentimiento de haber vestido la camiseta de los Hotspurs.

“Argentinos en Inglaterra, eso era algo nuevo. Fiché por el Tottenham en 1978. Fue duro, pero cuanto más tiempo me quedaba, más cosas en común descubría. Luchamos con fuerza, pero jugamos con pasión y estilo. Londres se convirtió en mi hogar. El Tottenham se convirtió en mi familia. Hoy en día, sigo encantado de ver a un argentino en Inglaterra. Me hace sentir orgulloso. Pero cuando representan al Tottenham, ¡vaya!, eso es aún mejor. Marcos, bienvenido. Muy bienvenido. Defiende esta camiseta, dalo todo, y siempre estaremos contigo. Ahora esto también es tuyo", expresó Ardiles en el video.

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Marcos Senesi firmó su contrato con el Tottenham (@SprusOfficial)

Por su parte, el director deportivo de la institución, Johan Lange, dijo al respecto: “Marcos es un defensor que aporta una combinación de calidad, inteligencia y liderazgo a nuestra plantilla. Su experiencia al más alto nivel, su serenidad con el balón y su deseo de luchar por cada balón lo convierten en la opción ideal para la forma en que queremos jugar. Estamos encantados de darle la bienvenida al club y creemos que este es el lugar perfecto para él, ya que está entrando en una gran etapa de su carrera”.

El entrenador Roberto De Zerbi declaró tras la incorporación de Senesi: “La experiencia, la calidad con el balón y el espíritu competitivo de Marcos nos fortalecerán defensivamente, además de brindarnos flexibilidad en la formación. Se siente cómodo jugando en un equipo que basa su juego en la posesión, lee muy bien el partido y tiene la personalidad necesaria para triunfar en un entorno exigente”.

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“También me encanta su mentalidad y su deseo de seguir mejorando, y estoy deseando trabajar con él y ver la gran contribución que puede aportar al equipo”, agregó el entrenador italiano en declaraciones al sitio oficial.

Originario de Concordia, Entre Ríos, Marcos Senesi comenzó su carrera en San Lorenzo, donde se formó en las categorías inferiores antes de ascender al primer equipo y debutar como profesional en septiembre de 2016. Tras una década en el Ciclón, se marchó a Europa para unirse al Feyenoord holandés en 2019 y los ayudó a llegar a la final de la Copa KNVB en su primera temporada.

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Marcos Senesi durante su etapa en el Bournemouth de la Premier League (Reuters/Andrew Couldridge)

En cada una de sus tres temporadas en Rotterdam, Senesi jugó en competiciones europeas, incluyendo todos los partidos menos uno de los 13 que disputó el Feyenoord cuando alcanzaron la final inaugural de la UEFA Europa Conference League en 2022. Ese mismo año se trasladó a Inglaterra y a la Premier League, donde fichó por el AFC Bournemouth. Permaneció en el club costero durante los últimos cuatro años y fue una pieza clave en el constante ascenso del equipo en la tabla de posiciones y se despidió ayudando al club a conseguir la clasificación para competiciones europeas por primera vez en su historia.

La temporada pasada disfrutó de una de sus mejores campañas hasta la fecha. Como defensor con buena técnica, realizó más de 2300 pases en la máxima categoría, siendo el único jugador de campo que completó más pases largos que él (182). Sólido en la defensa y una amenaza en el ataque, ningún central produjo más asistencias que Senesi, quien además se ubicó entre los tres mejores jugadores de la Premier League en intercepciones, bloqueos y despejes. Además, cuenta con tres partidos disputados con la selección argentina desde 2022, cuando fue convocado por Scaloni para disputar la Finalissima ante Italia, país que quiso ficharlo para su equipo nacional.

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