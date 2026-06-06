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La selección argentina confirmó que Leonardo Balerdi no jugará el Mundial por lesión

El marcador central del Olympique de Marsella quedó desafectado de la nómina para disputar la Copa del Mundo

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Balerdi baja del mundial
Leonardo Balerdi se quedó fuera del Mundial por lesión (@Argentina)

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este sábado que Leonardo Balerdi quedó desafectado de la Selección Argentina para el Mundial 2026, tras la lesión muscular que sufrió durante un entrenamiento en Texas, a menos de dos semanas del debut del equipo nacional.

“El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!“, informó la AFA en sus redes sociales.

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El defensor de 27 años del Olympique de Marsella presentó una molestia en la pierna durante una práctica y, tras los estudios realizados, el cuerpo médico de la AFA determinó que no podrá formar parte de la nómina definitiva.

La baja de Balerdi obliga al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni a definir su reemplazante para la cita mundialista en Estados Unidos. De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, entre los nombres que maneja el seleccionado aparecen Marcos Senesi y Lucas Martínez Quarta, quienes integra la lista preliminar de 55 futbolistas. Tampoco se descarta a los laterales Agustín Giay y Nicolás Capaldo, ambos presentes en la concentración en Estados Unidos.

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La decisión se tomó tras evaluar la evolución del jugador y priorizar la recuperación plena para evitar riesgos mayores. El propio Lionel Scaloni había anticipado en conferencia de prensa que “la semana que viene va a ser importante para saber dónde estamos parados. A estos chicos que están entrenando aparte les levantaremos las cargas y veremos cómo llegan. Hoy es prematuro porque no los queremos arriesgar. Tendremos un panorama más claro después de enfrentar a Islandia”.

“Hoy estamos con la sensación de que vienen bien los chicos, pero estamos completamente seguros de que si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera. Eso lo tenemos claro. Por ahora, vienen bien. Los venimos monitoreando. No los estamos arriesgando. Cuando llegue la parte decisiva, la última semana, que es donde hay que acelerar para ver si llegan, ahí tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. Muy dolidos si algún chico se tiene que quedar afuera. Por ahora, venimos bastante bien. Ya veremos la semana siguiente cuando aceleremos los plazos de recuperación”, declaró en su momento el estratega oriundo de Pujato.

Vale recordar que en la lista de defensores en la nómina inicial de la Selección incluye, además de los posibles reemplazantes de Balerdi, a Lucas Martínez Quarta, Kevin Mac Allister, Zaid Romero, Germán Pezzella, Lautaro Di Lollo, Marcos Acuña y Gabriel Rojas. La decisión sobre el nuevo integrante del plantel se anunciará en los próximos días, una vez que el cuerpo técnico defina la alternativa más conveniente.

El seleccionado argentino continúa con su preparación en territorio estadounidense y este sábado afrontará uno de los últimos amistosos previos al Mundial frente a Honduras. Luego, los comandados por Lionel Scaloni cerrará su preparación de cara a la retención del título mundial el martes 9 de junio, cuando se vean las caras con Islandia en el Jordan-Hare Stadium en Alabama.

La Albiceleste será cabeza de serie del Grupo J. Su debut oficial en la Copa del Mundo será el 16 de junio, enfrentando a Argelia en el Kansas City Stadium. Luego, el 22 de junio, chocarán ante Austria en el Dallas Stadium. Para cerrar, jugarán contra Jordania, también en el Dallas Stadium.

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