Arde el Torneo Apertura a tres fechas del final de la fase regular: el cronograma de la 15ª y cuáles serían los cruces de octavos

La lucha por el Torneo Apertura está que arde (Fotobaires)

La fase regular del Torneo Apertura se adentró en la recta final y varios equipos comienzan a definir su clasificación a los playoffs. A falta de tres jornadas para el cierre, la Tabla Anual también comienza a centrar la atención de los clubes de cara a la pelea por el ingreso a las competencias internacionales.

Así están los cruces de octavos de final:

Vélez vs. Tigre

Estudiantes vs. Barracas

Lanús vs. Huracán

Boca vs. Rosario Central

Independiente Rivadavia vs. Independiente

River vs. Defensa

Argentinos vs. Unión

Belgrano vs. Talleres

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL

La fecha 14 concluyó este lunes con cuatro partidos. Uno de los más destacados fue el Clásico del Sur, en el que Lanús venció sobre la hora a Banfield en La Fortaleza. Además, Defensa y Justicia cayó 1-2 ante Talleres de Córdoba en Florencio Varela y Sarmiento de Junín perdió también 1-2 contra Gimnasia y Esgrima La Plata en Junín.

Por último, el líder de la Zona A, Vélez Sarsfield, bajó el telón de la jornada en Liniers con una victoria por 1 a 0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Vélez recuperó la cima de su zona tras el triunfo ante Central Córdoba (Fotobaires)

La decimocuarta jornada se abrió con la victoria de Belgrano de Córdoba ante Aldosivi de Mar del Plata por 1-0 en el Gigante de Alberdi, algo que le permitió al Pirata escalar al cuarto lugar de la Zona B con 22 unidades.

El sábado comenzó con la victoria de Instituto por 1-0 sobre Deportivo Riestra. El Malevo profundizó su crisis y, junto con Aldosivi, son los únicos equipos que todavía no ganaron en el certamen. La Gloria escaló hasta la décima posición de la zona A con 17 puntos, mientras que el cuadro de Guillermo Duró está último con siete unidades.

Casi al mismo tiempo, en un partidazo en Mendoza, Independiente Rivadavia se impuso por 3-1 sobre Argentinos Juniors y se asentó en la cima de la tabla anual y de la zona B con 29 puntos. Además, la Lepra mendocina se convirtió en el primer equipo en asegurar su boleto a la ronda de playoffs. El Bicho, que sufrió la expulsión de Hernán López Muñoz en el primer tiempo, quedó tercero con 23.

Por su parte, Estudiantes venció de manera agónica por 2-1 a Unión de Santa Fe en La Plata. El triunfo ubicó al Pincha en el segundo puesto de la Zona A con 24 unidades, a uno del Fortín. El Tatengue quedó sexto con 19 puntos.

Boca e Independiente igualaron en La Bombonera

Uno de los clásicos de la jornada se disputó en La Bombonera entre Boca Juniors e Independiente, que finalizó 1-1 por los goles de Matías Abaldo y Milton Giménez, de penal. El cuadro dirigido por Claudio Úbeda cedió terreno con la cima de la zona A y quedó cuarto con 21 puntos. Del otro lado, el Rojo de Avellaneda se ubicó octavo con 18 unidades, mismas que San Lorenzo pero con mejor diferencia de gol que el Ciclón, que permanece afuera de la zona de playoffs.

En tanto, Estudiantes de Río Cuarto volvió a perder, esta vez 2-1 con Barracas Central y permanece último en la Zona B con cinco unidades. El Guapo, por su parte, alcanzó el séptimo lugar con 19 unidades y sueña con clasificarse a los octavos de final.

El domingo se cerró con otro de los clásicos que se disputó en la fecha 14. River Plate le ganó 2-0 a Racing en el Cilindro de Avellaneda y se asentó en el segundo lugar de la Tabla Anual y de la zona B con 26 unidades, únicamente superado por Independiente Rivadavia (29). El equipo del Chacho Coudet alcanzó su quinta victoria al hilo en el torneo desde que es técnico del Millonario. La Academia, por su parte, sufrió un duro golpe: quedó noveno con 18 y está afuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

River logró un valioso triunfo ante Racing en Avellaneda (Fotobaires)

La jornada dominical se había abierto con dos empates. Newell’s igualó sin goles contra San Lorenzo en Rosario y no pudo alejarse de la zona roja: marcha 14° con 10 unidades, mientras que en la general se ubica 27°. El Ciclón, por su parte, quedó noveno con 18 unidades, afuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

En Vicente López, Platense y Gimnasia de Mendoza también repartieron puntos al terminar 1-1. El Calamar quedó undécimo en el grupo A con 16 unidades, mientras que el Lobo está un puesto por debajo con 13.

Huracán se hizo fuerte en Parque Patricios y se impuso por 3-1 sobre Rosario Central. Esto le permitió al Globo meterse en el sexto puesto de la zona B con 20 unidades, mientras que el Canalla quedó estancado en el quinto lugar con 21.

A la misma hora, Atlético Tucumán y Tigre igualaron 0-0. El Decano suma 10 puntos y está 13°, cerca de la zona baja en la tabla anual, mientras que el Matador marcha octavo con 18.

EL CRONOGRAMA DE LA FECHA FECHA 15 DEL TORNEO APERTURA

Viernes 17 de abril

20.30 Unión – Newell’s – Zona A (ESPN Premium)

Sábado 18 de abril

15.00 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto) – Zona B (ESPN Premium)

17.15 Instituto – Estudiantes – Zona A (TNT Sports)

19.30 Independiente – Defensa y Justicia – Zona A (ESPN Premium)

21.45 Argentinos – Atlético Tucumán – Zona B (TNT Sports)

Domingo 19 de abril

13.30 Aldosivi – Racing – Zona B (TNT Sports)

17.00 River – Boca – Interzonal (ESPN Premium/ TNT Sports)

20.30 Rosario Central – Sarmiento – Zona B (ESPN Premium)

20.30 Talleres – Deportivo Riestra – Zona A (TNT Sports)

Lunes 20 de abril

15.00 Barracas Central – Belgrano – Zona B (ESPN Premium)

17.15 Central Córdoba – Platense – Zona A (TNT Sports)

17.15 Banfield – Ind. Rivadavia Mza. – Zona B (ESPN Premium)

19.30 San Lorenzo – Vélez – Zona A (TNT Sports)

21.45 Gimnasia (Mza.) – Lanús – Zona A (ESPN Premium)

21.45 Tigre – Huracán – Zona B (TNT Sports)

TODOS LOS GOLES DE LA FECHA 14

Viernes 10/4

BELGRANO 1-0 ALDOSIVI

Sábado 11/4

DEPORTIVO RIESTRA 0-1 INSTITUTO

INDEPENDIENTE RIVADAVIA 3-1 ARGENTINOS JUNIORS

ESTUDIANTES (LP) 2-1 UNIÓN DE SANTA FE

BOCA JUNIORS 1-1 INDEPENDIENTE

ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO 1-2 BARRACAS CENTRAL

Domingo 12/4

NEWELL’S 0-0 SAN LORENZO

PLATENSE 1-1 GIMNASIA DE MENDOZA

HURACÁN 3-1 ROSARIO CENTRAL

ATLÉTICO TUCUMÁN 0-0 TIGRE

RACING 0-2 RIVER PLATE

Lunes 13/4

DEFENSA Y JUSTICIA 1-2 TALLERES DE CÓRDOBA

SARMIENTO 1-2 GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA

LANÚS 1-0 BANFIELD

VÉLEZ 1-0 CENTRAL CÓRDOBA (SdE)