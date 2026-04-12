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Newell’s y San Lorenzo protagonizarán un partido clave para su futuro en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El equipo de Kudelka se mide ante el Ciclón desde las 15, en un enfrentamiento crucial para ambos en la lucha por los playoffs. Transmite ESPN Premium

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Imagen dividida. Izquierda: jugadores de fútbol con camisetas rojinegras celebrando. Derecha: futbolistas con uniformes azulgranas festejando
Newell’s será local ante San Lorenzo por el Torneo Apertura
                                                 

Newell’s y San Lorenzo se enfrentarán en el Coloso Marcelo Bielsa, en el encuentro programado para las 15:00 por la jornada 14 de la Zona A del Torneo Apertura 2026. La transmisión será a través de ESPN Premium y contará con el arbitraje a cargo de Sebastián Martínez.

El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka consiguió dos victorias consecutivas, algo que no lograba desde hace varias fechas. El 1-0 frente a Gimnasia de Mendoza y el 3-1 sobre Central Córdoba le devolvieron confianza a Newell’s, que ahora mira de reojo la posibilidad de alcanzar el octavo puesto, aunque su principal preocupación radica en sumar puntos para la tabla anual. El equipo rosarino, sin embargo, sufrió un duro golpe tras caer ante Acassuso y quedar eliminado de la Copa Argentina, lo que acentuó la necesidad de enfocarse en el torneo local.

En la previa, San Lorenzo llega con el impulso de haberse mantenido sólido en el plano nacional, sumando solo una derrota en sus últimos 8 encuentros. El reciente triunfo por la mínima diferencia ante Estudiantes de la Plata fortaleció el clima de los dirigidos por Gustavo Álvarez, que intentan afianzarse entre los equipos clasificados a los playoffs. No obstante, el empate 1-1 ante Deportivo Recoleta en el debut por la Copa Sudamericana dejó al Ciclón con sensaciones ambiguas, luego de dominar en la posesión y el juego, pero sin poder capitalizar las chances creadas.

El partido representa un cruce entre equipos que atraviesan presentes dispares pero comparten la urgencia de sumar. Mientras Newell’s busca sostener la racha positiva y recuperar terreno perdido, San Lorenzo apunta a meterse en la zona de playoffs, aprovechando su envión tras el reciente éxito ante Estudiantes y una campaña regular como visitante.

El equipo rosarino marcha en el 14° puesto con 9 puntos y el conjunto de Boedo ocupa el noveno lugar con 17 puntos. El presente de la Lepra muestra una campaña con dos victorias recientes, tres empates y siete derrotas. En tanto, San Lorenzo como visitante obtuvo solo una victoria, una derrota y cuatro empates.

En la Copa Sudamericana, el Ciclón comparte grupo con Deportivo Cuenca, Santos y Deportivo Recoleta. El próximo enfrentamiento por el certamen será el jueves 16 de este mes ante el conjunto ecuatoriano en condición de local.

Posibles formaciones

Newell’s: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Franco García o Walter Núñez y Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

San Lorenzo: Orlando Gil; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Gregorio Rodríguez, Manuel Insaurralde, Gonzalo Abrego, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Árbitro: Sebastián Martínez

Hora: 15:00

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

TV: ESPN Premium

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL

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