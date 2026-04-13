Lanús y Banfield se medirán en una nueva edición del clásico del Sur: hora, TV y formaciones

Lanús recibirá a Banfield

Lanús y Banfield se enfrentarán este lunes en La Fortaleza a las 19:00, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El partido, que corresponde al duelo Interzonal, representa el clásico del Sur del Gran Buenos Aires y pone en juego el avance a octavos de final para el local. Será arbitrado por Nicolás Ramírez y su transmisión estará a cargo de ESPN Premium,

El antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta al 3 de noviembre de 2025, cuando Banfield venció 2-1 como local con goles de Bruno Sepúlveda y Rodrigo Auzmendi, mientras que Eduardo Salvio descontó en el cierre para el visitante.

Dirigido por Mauricio Pellegrino, el actual campeón de la Recopa Sudamericana disputa el certamen argentino y está en zona de clasificación para los octavos de final, aunque su presente en el torneo local muestra señales de inestabilidad tras igualar 0-0 con Platense y perder 1-0 en Brasil frente a Mirassol por su debut en la Copa Libertadores.

Un triunfo lo dejará a Lanús muy cerca de poder meterse entre los ocho mejores del torneo. Aún restan tres fechas por jugarse.

El equipo de Pedro Troglio llega al clásico tras sumar solo una victoria en los últimos cuatro partidos del Torneo Apertura y caer recientemente 3-2 frente a Argentinos Juniors en La Paternal, acumulando seis puntos menos que su rival histórico. El Taladro es 12º en la Zona B y está a 4 unidades del último que hoy se está metiendo en los playoffs, Huracán.

Más allá de la obligación lógica por ganar y el valor agregado del clásico, el Taladro debe sumar para engrosar su posición en la tabla del promedio donde marcha en el 26º puesto. En la nómina anual se ubica en la 23ª colocación.

Hasta el momento, el que va por delante en el historial es Banfield, que ganó 51 partidos, contra los 41 triunfos que lleva Lanús, mientras que empataron en 39 oportunidades de los 131 partidos.

En la próxima fecha ambos jugarán el lunes venidero. Banfield recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza, desde las 17.15. Mientras que Lanús visitará a Gimnasia de Mendoza, a partir de las 21.45.

Probables formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Matías Sepúlveda, Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio; Franco Watson y Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; David Zalazar, Lautaro Villegas, Ignacio Pais, Tomás Adoryan; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Facundo Tello

Hora: 19.00

Estadio: Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez

TV: ESPN Premium

TABLA DE POSICIONES