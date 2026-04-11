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Continúa la fecha 14 del Torneo Apertura con el foco en Independiente Rivadavia-Argentinos: hora, TV y formaciones

Agenda de sábado cargada con Riestra-Instituto (15:00), la Lepra mendocina ante el Bicho (15:30), Estudiantes de La Plata-Unión (17:15) y Estudiantes de Río Cuarto-Barracas Central (21:45)

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Previas Torneo Apertura
Continua la fecha 14 del Torneo Apertura

La fecha 14 del Torneo Apertura continuará con cinco partidos durante la jornada del sábado. El día se abrirá con el duelo entre Deportivo Riestra e Instituto desde las 15:00, mientras que Independiente Rivadavia chocará contra Argentinos Juniors a las 15:30. Más tarde, Estudiantes de La Plata recibirá a Unión de Santa Fe a partir de las 17:15. En el último turno, Estudiantes de Río Cuarto se enfrentará a Barracas Central desde las 21:45. Además, se disputará el clásico entre Boca Juniors e Independiente.

DEPORTIVO RIESTRA VS. INSTITUTO

Previas Torneo Apertura
Riestra recibirá a Instituto
                                                 

La jornada comenzará con el enfrentamiento entre Deportivo Riestra e Instituto de Córdoba en el Estadio Guillermo Laza. El duelo, que contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, iniciará a las 15:00. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El Malevo llega tras una semana convulsionada. La derrota por 2-0 contra Unión en Santa Fe derivó en la salida de Gustavo Benítez y en la continuidad de la racha de sin ganar en el certamen luego de 12 fechas. Este panorama lo ubica último de la zona A con 7 unidades. No obstante, de la mano de Guillermo Duró en el banco, tuvo un debut histórico en la Copa Sudamericana: igualó 0-0 contra Palestino de Chile.

Del otro lado, la Gloria logró una importante victoria por 2-0 sobre Defensa y Justicia en su última presentación. El triunfo catapultó al equipo de Diego Flores a la undécima ubicación con 14 puntos.

Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Juan Randazzo, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Nicolás Sansotre, Nicólas Watson, Matías Ignacio García; Antony Alonso, Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duró

Instituto: Manuel Roffo; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Diego Sosa, Gastón Lodico, Jhon Cordoba; Alex Luna y Nicolas Guerra. DT: Diego Flores

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Germán Delfino

Estadio: Guillermo Laza

Hora: 15.00

TV: TNT Sports

INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. ARGENTINOS JUNIORS

Previas Torneo Apertura
Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors animarán el sábado

En uno de los platos fuertes de la jornada, Independiente Rivadavia recibirá a Argentinos Juniors en Mendoza. El encuentro comenzará a las 15:30, tendrá el arbitraje de Darío Herrera y será transmitido por ESPN Premium.

La Lepra mendocina arriba como el líder absoluto del fútbol argentino, ya que está primero en la tabla anual con 26 puntos después de vencer por 2-0 a Tigre. Al mismo tiempo, el elenco de Alfredo Berti completó una histórica victoria en la Copa Libertadores tras imponerse por 1-0 sobre Bolívar.

Argentinos, por su parte, es uno de los principales escoltas de la tabla anual y de la zona B con River Plate: ambos suman 23 unidades. El Bicho de Nicolás Diez arrastra cuatro victorias consecutivas y en su última presentación venció por 3-2 a Banfield.

Posibles formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Rodrigo Atencio, Stéfano Moreyra, José Florentín, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; e Iván Morales. DT: Nicolás Diez

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Estadio: Bautista Gargantini

Hora: 15.30

TV: ESPN Premium

ESTUDIANTES DE LA PLATA VS. UNIÓN

Previas Torneo Apertura
Estudiantes chocará contra Unión en La Plata

Estudiantes chocará contra Unión de Santa Fe desde las 17:15 en La Plata. Yael Falcón Perez será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El Pincha llega al enfrentamiento después de una semana irregular. Luego de caer en su visita a San Lorenzo por 1-0, donde fue expulsado Tomás Palacios, el cuadro de Alexander Medina igualó 1-1 contra Independiente Medellín en Colombia. El León platense marcha segundo de la zona A con 21 puntos.

Por su parte, Unión buscará consolidarse en los puestos de playoffs del Apertura. La victoria del Tatengue por 2-0 sobre Deportivo Riestra le permitió escalar hasta el cuarto puesto con 19 unidades.

Posibles formaciones

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Joaquín Pereyra; Gabriel Neves, Ezequiel Piovi; José Sosa, Fabricio Pérez, Brian Aguirre; y Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina

Unión: Matías Mansilla; Emiliano Álvarez, Maizon Rodriguez, Juan Ludueña, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Carol Madelón

Árbitro: Yael Falcón Perez

VAR: Fernando Espinoza

Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi

Hora: 17.15

TV: TNT Sports

ESTUDIANTES RÍO CUARTO VS. BARRACAS CENTRAL

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Estudiantes Río Cuarto y Barracas Central cerrarán la actividad

Estudiantes de Río Cuarto y Barracas Central serán los encargados de bajar el telón de la jornada sabatina a las 21:45 en Córdoba. Pablo Dóvalo será el árbitro principal y ESPN Premium transmitirá el juego.

El León del Imperio continúa con una sola victoria en el Torneo Apertura y viene de quedar eliminado de la Copa Argentina por penales contra San Martín de Tucumán. El equipo dirigido por Gerardo Acuña está último de la zona B con solamente cinco unidades. Además, igualó sin goles contra Aldosivi, rival directo en el descenso, en su último partido en el certamen.

Barracas Central también llega en un presente complejo. El Guapo perdió por 2-1 contra Sarmiento de Junín en su casa y marcha noveno con 16 puntos en la zona B. Pese a esto, el equipo de Rubén Darío Insúa tuvo un histórico debut en Copa Sudamericana: empató sin goles contra Vasco Da Gama.

Posibles formaciones

Estudiantes Río Cuarto: Agustín Lastra; Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Facundo Cobos; Juan Antonini, Nicolás Talpone, Alejandro Cabrera, Mauro Valiente, Martín Garnerone; Gabriel Alanís y Mateo Bajamich. DT: Gerardo Acuña

Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Nicolas Capraro, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Rodrigo Insúa; Gonzalo Maroni, Dardo Miloc, Iván Tapia; Facundo Bruera y Lucas Gamba. DT: Rubén Darío Insua

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Antonio Candini

Hora: 21.45

TV: ESPN Premium

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL

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