Racing recibirá a River Plate en un especial duelo por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

En el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura, la Academia y el Millonario se enfrentarán en el Cilindro de Avellaneda a partir de las 20:00 con la televisación de ESPN Premium. El equipo de Gustavo Costas precisa la victoria para escalar a los primeros puestos, mientras que el elenco del Chacho Coudet llega con cuatro triunfos al hilo en el plano local. Sebastián Zunino será el árbitro principal.

Los convocados por Racing y River Plate para el clásico en Avellaneda

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Newell’s y San Lorenzo protagonizarán un partido clave para su futuro en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones El equipo de Kudelka se mide ante el Ciclón desde las 15, en un enfrentamiento crucial para ambos en la lucha por los playoffs. Transmite ESPN Premium

Continúa la fecha 14 del Torneo Apertura: la agenda con los partidos de la jornada Este domingo, Huracán jugará ante Rosario Central, Platense chocará ante Gimnasia de Mendoza y Tigre visitará a Atlético Tucumán

Preocupación para Scaloni: Cuti Romero recibió un fuerte golpe y fue reemplazado entre lágrimas en el partido del Tottenham El defensor de la selección argentina no pudo seguir tras un duro cruce con el arquero de los Spurs, Antonín Kinsky

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