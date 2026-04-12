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Racing recibirá a River Plate en un especial duelo por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La Academia de Gustavo Costas será local del Millonario de Chacho Coudet, que arribará al encuentro con cuatro victorias al hilo en el plano local. Transmite ESPN Premium a las 20

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16:00 hsHoy

Los convocados por Racing y River Plate para el clásico en Avellaneda

Los jugadores de Racing que recibirán a River (@RacingClub)
Los jugadores de Racing que recibirán a River (@RacingClub)
La lista de jugadores de River que visitarán Avellaneda (qRiverPlate)
La lista de jugadores de River que visitarán Avellaneda (qRiverPlate)
15:30 hsHoy

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny, Duván Vergara o Gastón Martirena. DT: Gustavo Costas.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

15:22 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto del clásico entre Racing y River Plate!

En el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura, la Academia y el Millonario se enfrentarán en el Cilindro de Avellaneda a partir de las 20:00 con la televisación de ESPN Premium. El equipo de Gustavo Costas precisa la victoria para escalar a los primeros puestos, mientras que el elenco del Chacho Coudet llega con cuatro triunfos al hilo en el plano local. Sebastián Zunino será el árbitro principal.

River Plate y Racing se enfrentan en Avellaneda por la fecha 14 del Torneo Apertura (NA)
River Plate y Racing se enfrentan en Avellaneda por la fecha 14 del Torneo Apertura (NA)

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