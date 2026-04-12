Racing recibirá a River Plate en un especial duelo por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Los convocados por Racing y River Plate para el clásico en Avellaneda
Posibles formaciones
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny, Duván Vergara o Gastón Martirena. DT: Gustavo Costas.
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del clásico entre Racing y River Plate!
En el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura, la Academia y el Millonario se enfrentarán en el Cilindro de Avellaneda a partir de las 20:00 con la televisación de ESPN Premium. El equipo de Gustavo Costas precisa la victoria para escalar a los primeros puestos, mientras que el elenco del Chacho Coudet llega con cuatro triunfos al hilo en el plano local. Sebastián Zunino será el árbitro principal.