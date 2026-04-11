Deportes

Boca Juniors recibirá a Independiente en un duelo clave en la Bombonera: hora, TV y posibles formaciones

Se enfrentarán desde las 19:30 en el estadio Alberto J. Armando. Televisará TNT Sports

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Horarios del partido:

19.30 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

18.30 Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela

17.30 Colombia, Ecuador y Perú

16.30 México

00.30 (domingo) España

12:01 hsHoy

Clásico picante en la Bombonera:

Ambos pelean por la clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura, donde Boca se acomodó e Independiente quedó en el último lugar de la zona de ingreso después de derrotar en el clásico a Racing. Sin embargo, Claudio Úbeda apostará en esta cita por mayoría de suplentes, teniendo en cuenta que viene de debutar por Libertadores y la próxima semana afrontará otro duelo copero ante Barcelona de Ecuador. El Rojo sabe que una victoria lo acomodará en la Zona A y, además, lo llevaría a alcanzar en puntaje a su rival de turno.

11:58 hsHoy

Probables formaciones:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ande Herrera, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech; Alan Velasco; Ángel Romero y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Facundo Valdez. DT: Gustavo Quinteros

Estadio: Alberto J. Armando (Bombonera)

Hora: 19.30

Árbitro: Andrés Merlos

11:54 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Boca-Independiente por el Torneo Apertura 2026!

Imagen dividida. Izquierda: Dos jugadores de Boca Juniors con camiseta azul y amarilla se abrazan. Derecha: Cuatro jugadores de Independiente con camiseta roja se agrupan
Jugadores de Boca Juniors celebran efusivamente un gol con Adam Bareiro, mientras el equipo de Independiente muestra unidad en el campo.

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