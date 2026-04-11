Boca Juniors recibirá a Independiente en un duelo clave en la Bombonera: hora, TV y posibles formaciones

Ambos pelean por la clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura, donde Boca se acomodó e Independiente quedó en el último lugar de la zona de ingreso después de derrotar en el clásico a Racing. Sin embargo, Claudio Úbeda apostará en esta cita por mayoría de suplentes, teniendo en cuenta que viene de debutar por Libertadores y la próxima semana afrontará otro duelo copero ante Barcelona de Ecuador. El Rojo sabe que una victoria lo acomodará en la Zona A y, además, lo llevaría a alcanzar en puntaje a su rival de turno.

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