Boca Juniors recibirá a Independiente en un duelo clave en la Bombonera: hora, TV y posibles formaciones

Horarios del partido:
19.30 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
18.30 Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
17.30 Colombia, Ecuador y Perú
16.30 México
00.30 (domingo) España
Clásico picante en la Bombonera:
Ambos pelean por la clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura, donde Boca se acomodó e Independiente quedó en el último lugar de la zona de ingreso después de derrotar en el clásico a Racing. Sin embargo, Claudio Úbeda apostará en esta cita por mayoría de suplentes, teniendo en cuenta que viene de debutar por Libertadores y la próxima semana afrontará otro duelo copero ante Barcelona de Ecuador. El Rojo sabe que una victoria lo acomodará en la Zona A y, además, lo llevaría a alcanzar en puntaje a su rival de turno.
Probables formaciones:
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ande Herrera, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech; Alan Velasco; Ángel Romero y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda
Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Facundo Valdez. DT: Gustavo Quinteros
Estadio: Alberto J. Armando (Bombonera)
Hora: 19.30
Árbitro: Andrés Merlos
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Boca-Independiente por el Torneo Apertura 2026!