Deportes

Se termina la fecha 14 del Torneo Apertura con cuatro partidos: la agenda completa

Vélez y Central Córdoba se medirán en Liniers desde las 21:30. En primer turno, Sarmiento-Gimnasia La Plata y Defensa y Justicia-Talleres (16:30)

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Sarmiento – Gimnasia Defensa y Justicia – Talleres Lanús – Banfield Vélez – Central Córdoba
Se cierra la fecha 14 del Torneo Apertura

La fecha 14 del Torneo Apertura llegará a su fin este lunes con cuatro partidos que tienen vinculación directa a la pelea de los primeros lugares en cada zona y la lucha por la permanencia en la Primera División. Más allá de que los focos estarán con el clásico del Sur entre Lanús y Banfield, habrá otros tres compromisos: desde las 16:30, Sarmiento recibirá a Gimnasia y Talleres visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela, mientras que Vélez chocará con Central Córdoba en el último turno (21:30).

SARMIENTO VS. GIMNASIA (LP)

Sarmiento – Gimnasia
Sarmiento recibirá a Gimnasia en Junin

Duelo de necesitados en el estadio Eva Perón. Sarmiento y Gimnasia y Esgrima La Plata se medirán en Junín desde las 16:30 con arbitraje de Álvaro Carranza, mientras que Adrián Franklin estará en el VAR y la televisación correrá a cargo de TNT Sports.

El Kiwi acaba de clasificar a los 16avos de la Copa Argentina con su triunfo entresemana contra Tristán Suárez, pero afronta una apremiante realidad en el torneo local, ya que está en los últimos lugares de la tabla de los promedios, mientras que el Lobo echó a su entrenador Fernando Zaniratto tras perder 3-0 en la jornada pasada contra Huracán en el Bosque, aunque una victoria como visitante lo mantendría en la pelea por el ingreso a los playoffs.

Posibles formaciones:

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Manuel García, Mauricio Martínez; Jhon Rentería o Santiago Salle, Carlos Villalba, Cristian Zabala; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Adrián Franklin

Hora: 16:30

Estadio: Eva Perón

TV: TNT Sports

DEFENSA Y JUSTICIA VS. TALLERES

Defensa y Justicia – Talleres
Talleres de Córdoba visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela

Defensa y Justicia se medirá a Talleres en un duelo clave por el ingreso a la próxima ronda del Torneo Apertura. El encuentro iniciará a las 16:30 con arbitraje de Luis Lobo Medina, Hector Paletta estará a cargo de la tecnología y la transmisión será de ESPN Premium.

El Halcón y la T iniciaron la fecha en el quinto y séptimo lugar de la Zona A, respectivamente, con solo un punto de distancia entre ambos y saltarán al estadio Norberto Tito Tomaghello con casi todos los resultados puestos de los demás equipos con los que luchan para mantenerse con chances de ser campeones en el fútbol argentino. Debido a esto, ninguno puede dejar escapar puntos en Florencio Varela.

Posibles formaciones:

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Damián Fernández, Emiliano Amor, David Martínez, Elías Pereyra; Santiago Sosa, Aarón Molinas; Ayrton Portillo, Juan Manuel Gutiérrez y Agustín Hausch. DT: Mariano Soso.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Mateo Cáceres, Matías Galarza, Juan Sforza, Franco Cristaldo; Valentín Dávila y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Hector Paletta

Hora: 16:30

Estadio: Norberto Tomaghello

TV: ESPN Premium

VÉLEZ VS. CENTRAL CÓRDOBA (SdE)

Vélez – Central Córdoba
Vélez recibirá a Central Córdoba en Liniers

Enfrentamiento de opuestos en la Zona A del Torneo Apertura. Vélez se cruzará desde las 21:30 en el último duelo de la fecha 14 contra Central Córdoba, que se mantiene en los últimos lugares. Con arbitraje de Bruno Amiconi, VAR a cargo de Diego Ceballos y televisación de TNT Sports.

El Fortín vuelve al estadio José Amalfitani con la intención de ganar en su cancha tras casi dos meses. La última vez fue el 22 de febrero frente a River Plate (1-0) y, desde ese momento, arrastra un empate contra Riestra (0-0) y una derrota contra Lanús (0-1). De igual manera, arrancó la fecha en la cima con 22 puntos y un triunfo lo mantendrá en los primeros lugares de la Tabla Anual.

En la vereda opuesta, la actualidad de Central Córdoba es preocupante porque no se puede alejar de los puestos de descenso y ya quedó eliminado en los 32avos de la Copa Argentina ante Gimnasia de Jujuy.

Posibles formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquin García, Lisandro Magallan, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobias Andrada; Dilan Godoy, Manuel Lanzini, Matías Pellegrini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera; Matías Vera, Juan Cardozo, Fernando Martínez; Alan Laprida y Michael Santos o Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Diego Ceballos

Hora: 21:30

Estadio: José Amalfitani

TV: TNT Sports

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL

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