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Belgrano y Aldosivi abrirán la fecha 14 del Torneo Apertura en Córdoba: hora, TV y probables formaciones

El Pirata quiere recuperarse del golpe ante River frente a un Tiburón que lucha abajo. Arrancará a las 21 y televisará TNT Sports

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Belgrano y Aldosivi iniciarán la jornada 14 del Torneo Apertura (@Belgrano)
Belgrano y Aldosivi iniciarán la jornada 14 del Torneo Apertura (@Belgrano)

Belgrano de Córdoba necesita recuperar la memoria cuanto antes después del duro golpe que recibió en el Monumental ante River y tiene una chance inmejorable frente a su público. El Pirata, que busca afirmarse en zona de ingreso a los octavos de final del Torneo Apertura 2026, se medirá con un Aldosivi que lucha por la permanencia y también necesita puntos con urgencia para mantener la ilusión. A partir de las 21, abrirán la fecha 14 en el estadio Julio César Villagra, con arbitraje de Daniel Zamora. Televisará TNT Sports.

El equipo del Ruso Zielinski había arrancado el año de forma fulgurante con un invicto de siete encuentros, pero perdió los últimos dos de forma consecutiva (con el triunfo en Copa Argentina ante Atlético Rafaela en el medio) y ahora tendrá que remontar para asegurarse la clasificación a la próxima ronda del certamen doméstico y también aspirar a los primeros lugares en la Tabla Anual. Las caídas ante Racing y River obligaron al DT a repensar planteos y seguramente habrá modificaciones.

En el inicio de la jornada, el elenco cordobés tiene claro que en caso de dejar las tres unidades en casa superará la línea de Rosario Central y se ubicará en el cuarto puesto de la Zona B. Pero además, el triunfo sería clave ya que pasaría a seis rivales directos en la general, se posicionará en plazas de clasificación a copas internacionales y quedará a solamente 4 puntos del líder Independiente Rivadavia.

Los marplatenses están penúltimos en el grupo y la Tabla Anual: solo cosecharon un punto más que el recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto, con el que empataron sin goles la fecha pasada. De la mano de Israel Damonte, quien reemplazó en el banco de suplentes a Guillermo Farré, el Tiburón se ilusiona con remontar vuelo para aspirar a seguir en la máxima divisional, aunque también está seriamente complicado en la tabla de promedios, donde figura penúltimo entre los 30 equipos (descenderá uno por promedios y uno por Tabla Anual).

La racha sin victorias es alarmante: Aldosivi no ganó en 12 encuentros disputados por el Apertura y solamente lo hizo en los 32avos de final de Copa Argentina (derrotó 3-0 a San Miguel).

Probables formaciones:

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez y Ramiro Hernándes o Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández o Lautaro Gutiérrez. DT: Ricardo Zielinski.

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Matías Morello, Joaquín Novillo y Fernando Román; Franco Leyes, Esteban Rolón, Federico Gino y Alejandro Villarreal; Agustín Palavecino y Juniors Arias. DT: Israel Damonte.

Estadio: Julio César Villagra

Hora: 21.00

Árbitro: Daniel Zamora

VAR: Leandro Rey Hilfer

Televisará: TNT Sports

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