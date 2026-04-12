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Continúa la fecha 14 del Torneo Apertura: la agenda con los partidos de la jornada

Este domingo, Huracán jugará ante Rosario Central, Platense chocará ante Gimnasia de Mendoza y Tigre visitará a Atlético Tucumán

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Alejo Véliz, la carta de gol que tiene Rosario Central (Fotobaires)
Alejo Véliz, la carta de gol que tiene Rosario Central (Fotobaires)

La fecha 14 del Torneo Apertura continuará este domingo con otros tres duelos destacados (además de Racing-River y Newell’s-San Lorenzo), que tendrá como plato principal la visita de Rosario Central a Parque Patricios para medirse frente a Huracán, desde las 17.30. A la misma hora, Tigre visitará a Atlético Tucumán y a las 15, abrirán en Vicente López, Platense y Gimnasia de Mendoza.

PLATENSE VS GIMNASIA DE MENDOZA

Imagen dividida: a la izquierda, grupo de jugadores de fútbol con camiseta blanca y marrón celebrando; a la derecha, dos jugadores con camiseta blanca abrazándose en el campo
Platense recibe a Gimnasia de Mendoza en Vicente López

Tras su debut en la Copa Libertadores, Platense cambiará el chip para enfrentarse por la fecha 14 del Torneo Apertura con Gimnasia de Mendoza a partir de las 15 en el estadio Ciudad de Vicente López. El árbitro del partido será Juan Pablo Loustau y la televisación a cargo de la señal TNT Sports.

El Calamar llega con urgencias de triunfo, ya que se encuentra fuera de los playoffs en la Zona A, con 15 puntos, a dos del último clasificado. Por lo que será imperioso sumar de a tres como local. En su última presentación, el Marrón igualó 0-0 con Lanús como visitante.

Por su parte, el Lobo cordillerano viene de sumar tres puntos claves frente al líder Vélez, en Mendoza, al que venció 3-2 luego de estar dos goles en desventaja gracias al tanto en contra de Emanuel Mammana sobre el final del partido. Los dirigidos por Darío Franco tienen como objetivo la permanencia en la Liga Profesional, pero sueñan con dar el golpe y meterse entre los mejores ocho equipos del grupo (suman 12 puntos).

Probables formaciones:

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Eugenio Raggio, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Iván Gómez; Juan Gauto, Martín Barrios, Guido Mainero; Augusto Lotti. DT: Walter Zunino.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Nahuel Barboza; Brian Andrada, Ulises Sánchez, Esteban Fernández, Facundo Lencioni; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Estadio: Ciudad de Vicente López

Árbitro: Juan Pablo Loustau

VAR: Nicolás Lamolina

Hora: 15

TV: TNT Sports

HURACÁN VS ROSARIO CENTRAL

Imagen dividida. Izquierda: jugadores de Huracán con camiseta blanca y roja se abrazan. Derecha: jugadores de Rosario Central con camiseta amarilla y azul se abrazan
Huracán y Rosario Central se miden en Parque Patricios por la fecha 14 del Torneo Apertura

Huracán tendrá una gran oportunidad de seguir en levantada en el Torneo Apertura ante Rosario Central. El partido, correspondiente a la Zona B, comenzará a las 17.30 en el estadio Tomás A. Ducó, será arbitrado por Fernando Echenique y televisado por TNT Sports.

El Globo llega encumbrado luego de la goleada 3-0 en La Plata frente a Gimnasia y buscará aprovechar el envión ante un rival que viene de jugar entre semana por Copa Libertadores. Los dirigidos por Diego Martínez hace tres partidos que no pierden y, por el momento, se encuentran dentro de los clasificados a octavos de final, con 17 puntos.

El Canalla sigue confirmando su buen presente en el torneo local, ubicado en la cuarta posición de la Zona B, con 21 puntos, y pudo recuperarse de la derrota en Mendoza ante el líder Independiente Rivadavia con una victoria en el Gigante de Arroyito ante Atlético Tucumán por 2-1.

Probables formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Facundo Walter, Emmanuel Ojeda; Lucas Blondel, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Carlos Quintana, Alexis Soto, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Gaspar Duarte, Pol Fernández, Jáminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Estadio: Tomás A. Ducó

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Hernán Mastrángelo

Hora: 17.30

TV: TNT Sports

ATLÉTICO TUCUMÁN VS TIGRE

Dos grupos de futbolistas celebrando: a la izquierda, jugadores con camisetas celestes y blancas; a la derecha, jugadores con camisetas negras y rojas con aficionados detrás
Atlético Tucumán recibe a Tigre por la fecha 14 del Apertura

En Tucumán, Atlético recibirá a Tigre desde las 17.30 por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Apertura. El estadio Monumental José Fierro será el escenario del cotejo que comandará el árbitro Pablo Echavarría y que televisará ESPN Premium.

El Decano, que en su última presentación cayó en Rosario 2-1 frente a Central, buscará volver a la victoria en su cancha y deberá ganar si quiere soñar con la clasificación a playoff, ya que acumula 9 puntos y está a ocho del último clasificado.

En tanto que el Matador tampoco atraviesa un buen presente, ya que hace cinco fechas que no gana. Los dirigidos por Diego Dabove permanecen en puestos de octavos de final, pero acumulan dos derrotas consecutivas ante Banfield e Independiente Rivadavia.

Probables formaciones:

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Máximo Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso y Juan Infante; Nicolás Laméndola, Ezequiel Ham, Javier Domínguez, Franco Nicola, Renzo Tesuri y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Tigre: Felipe Zenobio; Ramón Arias, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Bruno Leyes; Jalil Elías, Gonzalo Martínez, Santiago López; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Estadio: Monumental José Fierro

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Sebastián Habib

Hora: 17.30

TV: ESPN Premium

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