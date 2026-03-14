La imponente largada de Franco Colapinto que le permitió avanzar cuatro puestos en la Sprint del Gran Premio de China

Franco Colapinto se volvió a lucir con una magistral largada en una carrera de la Fórmula 1. Luego de consumar una magnífica maniobra para evitar a Liam Lawson en Australia, el argentino ganó cuatro posiciones en el arranque de la Sprint del Gran Premio de China. El joven de 22 años terminó 14° y quedó 12° en la clasificación a pesar de competir con un Alpine que presenta algunos desperfectos técnicos.

Luego de atravesar un día viernes complejo por los problemas en su monoplaza, el pilarense largó en la 16° ubicación en la Sprint. Sin embargo, Colapinto ganó rápidamente cuatro posiciones con un arranque estelar. En la salida superó al Racing Bulls de Arvid Linblad, el Audi de Gabriel Bortoleto y al Red Bull de Max Verstappen, que perdió mucho tiempo al quedarse prácticamente quieto en el arranque.

El argentino de Alpine atacó la curva 1 por el sector interno y consumó su sobrepaso al Audi de Nico Hulkenberg, que fue por el exterior. La labor del joven de 22 años se enalteció en el momento en el que tuvo que defender las posiciones que ganó, ya que soportó los ataques de sus rivales en la curva 6 para asentarse en la 12° ubicación.

Las magníficas largadas de Colapinto ya se ubican como uno de sus fuertes. El argentino se destaca en este apartado desde sus inicios en Williams, con la salida del GP de Singapur como una de las más recordadas.

No obstante, la que acaparó todos los flashes es la última en Melbourne. Después de que el Racing Bulls de Liam Lawson se quedara quieto en medio de la pista, el piloto de Alpine logró esquivarlo con un movimiento impresionante al mismo tiempo que evitaba estrellarse contra la pared. La maniobra generó un enorme furor en la F1, recibió elogios de múltiples pilotos y sembró un precedente vital en la Máxima respecto a los procedimientos de largadas en la nueva era técnica de la categoría.

*El compacto de la carrera Sprint en la que Colapinto finalizó 14°

A pesar de que ganó varias posiciones en la salida, Colapinto perdió algunos lugares con el correr de la carrera Sprint hasta finalizar 14°. No obstante, se lució con buenas defensas sobre Carlos Sainz de Williams e Isack Hadjar de Red Bull. Alpine tuvo importantes problemas en la degradación de sus neumáticos, algo que perjudicó tanto al argentino como a su compañero Pierre Gasly, que terminó 11° luego de largar séptimo.

“La degradación ahora en la carrera fue muy grande, mucho graining adelante y eso también hay que trabajar para mañana”, explicó en diálogo con ESPN tras la Sprint. Posteriormente, en declaraciones con el canal oficial de la F1, profundizó en los problemas de las gomas: “Creo que, en general, nos costó mucho lidiar con el graining y el clipping. Tenemos clipping en lugares distintos a los de los demás, lo que nos lo puso más difícil. El graining y el desgaste de los neumáticos se notan muy pronto”.

Pierre Gasly, por su parte, hizo hincapié en los problemas de degradación en el comunicado oficial de Alpine. “Esta tarde hemos hecho una buena sesión de clasificación y hemos ido ganando velocidad en cada vuelta, mientras que por la mañana lo tuvimos más complicado en la carrera sprint, donde sufrimos mucho desgaste de neumáticos. Esto es algo en lo que tenemos que trabajar de cara a mañana si queremos competir con los coches que nos rodean”, expuso el francés.

* El resumen de la actividad de Colapinto este sábado entre la Sprint y la clasificación

La actuación de Colapinto durante el día sábado también se enalteció por el hecho de que está compitiendo con un monoplaza inferior al de su compañero. El A526 de Pierre Gasly cuenta con varias mejoras que están montadas en el vehículo del argentino. Franco reveló que tiene una caja de cambios vieja que también le hace perder carga aerodinámica en la parte trasera. A esto también se suma una especificación antigua del ala delantera en el coche del albiceleste respecto al de Gasly.

“Es un mix de cosas que me hicieron tener menos performance que Pierre ayer”, explicó Colapinto al finalizar la carrera Sprint. A pesar de esto, el pilarense quedó en el borde de meterse a la Q3 en China: fue eliminado por cinco milésimas. El enorme gesto de respaldo de Flavio Briatore, líder de la escudería con sede en Enstone, es una demostración de la labor de Colapinto en China.

La carrera principal del Gran Premio de China se llevará a cabo el domingo 15 de marzo a las 04:00 (hora argentina) y contará con un total de 56 vueltas.