Crece la polémica por las largadas en la Fórmula 1: dos equipos están en disputa por los cambios que se quieren implementar

La FIA y la F1 tomaron medidas para evitar los problemas de los monoplazas en las largadas, pero los pilotos siguen con dificultades para adaptarse (REUTERS/Hollie Adams)

La largada en la nueva era de la Fórmula 1 es uno de los grandes focos de discusión entre los equipos en el arranque del 2026. Los importantes cambios en el reglamento derivaron en múltiples dificultades para que los pilotos puedan comenzar la carrera sin que el monoplaza se quede quieto en medio de la grilla. La espectacular maniobra de Franco Colapinto al esquivar a Liam Lawson evitó un catastrófico accidente en el GP de Australia, pero sembró un precedente en la Máxima.

Gran parte de los problemas que se presentaron en los test de pretemporada se replicaron en el inicio del año en Melbourne, a pesar de que la FIA tomó medidas al modificar el reglamento. Sin embargo, varias escuderías tuvieron graves dificultades en la salida. En este contexto, Mercedes lidera un reclamo a la organización para realizar más cambios, mientras que otros equipos presentaron una clara oposición, con Ferrari a la cabeza.

Según informaron medios especializados, la discusión se enfoca en la cantidad de energía disponible que tienen los pilotos al ubicarse en la grilla. Durante la vuelta de formación, los competidores deben acelerar y frenar de forma agresiva para calentar los neumáticos, algo que agota la batería, la cual tiene una capacidad limitada para recargarse: solo se pueden 8 megajulios por giro (el tope varía dependiendo del circuito). Esto derivó en que varios corredores no tuvieran energía disponible para comenzar la carrera, algo que le pasó al Racing Bulls de Liam Lawson.

Mercedes y Ferrari lideran los bandos opuestos en la discusión sobre agregar nuevas medidas en el procedimiento de largada (REUTERS/Mark Peterson)

“La FIA estaba buscando ajustar eso potencialmente, pero como puedes imaginar, algunos equipos que estaban haciendo buenas largadas no lo quisieron, lo que creo que es un poco tonto. Pero no estoy demasiado preocupado, aunque definitivamente es un desafío. La FIA podría hacer cambios, creo que quiere hacerlos, pero necesita una mayoría de los equipos, y no la tiene. Así que probablemente puedas adivinar qué equipo está en contra”, comentó George Russell de Mercedes, según difundió The Race.

A esto, sumó: “Simplemente está creando algunas complicaciones innecesarias en algo que realmente no debería estar ahí. Como dije, la mitad de la parrilla se equivocó en Melbourne. Nos adaptaremos. Sabemos a qué debemos prestar atención ahora. La FIA solo quería simplificarnos la vida y eliminar este límite de cosecha (de energía). Pero como suele haber egoísmo y ganas de hacer lo mejor para sí mismos, y eso es parte de la F1”.

Las críticas de Russell están orientadas a Ferrari. La escudería italiana anticipó los problemas hace varios meses y expresó su preocupación a la organización, aunque estas no fueron tomadas en cuenta, según replicó Motorsport. En este contexto, el team con sede en Maranello desarrolló un monoplaza que es considerablemente superior al resto en el apartado de las largadas.

*La maravillosa maniobra de Colapinto para evitar un trágico accidente con Lawson en la largada del GP de Australia

FIA implementó modificaciones en el procedimiento de salida de cara al inicio de la temporada 2026, donde se incluyeron cinco segundos extras antes de la largada. Este tiempo es clave para que el motor pueda alcanzar las revoluciones necesarias y no sufra problemas como quedarse quieto en la pista o que se active el sistema antibloque. Este cambio golpeó a las expectativas de Ferrari.

“Es evidente que, tras haber aceptado ya la concesión de cinco segundos extra antes de la salida, algunos equipos se oponen a nuevos cambios en el reglamento, sobre todo porque esto supondría renunciar a una ventaja competitiva. Según este grupo, la atención no debería centrarse de nuevo en el reglamento, sino en los procedimientos internos de cada fabricante, donde hay margen de mejora”, argumentó el portal Motorsport.

Por su parte, The Race añadió: “La postura de Ferrari es que no se deben realizar más cambios para acomodar a los equipos cuyos diseños de autos no están optimizados para el conjunto de reglas actual. Si bien aún no se ha propuesto ningún cambio específico a las reglas, Ferrari cree que ahora el enfoque debería estar en que los equipos adapten sus procedimientos a las reglas, que están escritas en piedra desde hace un tiempo y en torno a las cuales Ferrari diseñó su unidad de potencia”.

Mercedes se quedó con el 1-2 en Australia con una considerable diferencia sobre el resto y la dupla George Russella-Andrea Kimi Antonelli son los candidatos a pelear por el título (REUTERS/Hollie Adams)

Max Verstappen, que es uno de los grandes críticos del nuevo reglamento, puntualizó sobre los problemas en el procedimiento de largada y dejó en claro que todo depende de la FIA. “Hay algunas soluciones sencillas, pero la FIA debe permitirlas en lo que respecta a las baterías, porque empezar con una batería al 0% no es muy divertido y también es bastante peligroso”, explicó en la conferencia de prensa en Shanghái, según replicó el medio Autosport.

A su vez, profundizó en el peligro que suponen los problemas: “Estamos en conversaciones con ellos para ver qué se puede hacer, porque, como pueden ver, casi sufrimos un accidente grave en Melbourne al principio. Parte de eso está relacionado con las baterías. No era el único coche que tenía casi sin batería o al 20/30%, esto es algo que se puede arreglar fácilmente”.

Incluso, el neerlandés no fue el único que anticipó un importante choque en caso de que los problemas persistan. “Es una pena decir que es solo cuestión de tiempo antes de que ocurra un accidente masivo”, comentó Sergio Checo Pérez. El experimentado corredor de Cadillac hizo hincapié en que las unidades de potencia “son muy difíciles de arrancar” y que una buena o mala salida depende de “muchos factores”.

“Puedes tener un sistema antibloqueo como el que le pasó a Lawson, y eso puede ser muy peligroso porque las velocidades que alcanzas en dos o tres segundos son extremas”, agregó el mexicano. El neozelandés de Racing Bulls, que se salvó gracias a la impresionante reacción de Colapinto con su Alpine, destacó que “lo del fin de semana es muy fácil de repetir” si no se toman medidas.

Con este panorama de incertidumbre, el Gran Premio de China contará con dos largadas, ya que tendrá una carrera Sprint durante el segundo día de actividad en el Circuito Internacional de Shanghái.