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Franco Colapinto explicó la diferencia de rendimiento que tuvo con Pierre Gasly en el inicio del Gran Premio de China de Fórmula 1

Tras finalizar 14° en la Sprint, el argentino hizo foco en la desigual performance con su compañero de Alpine. “Hay muchas cosas chiquititas”, advirtió

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Luego de largar en la 16° ubicación, Franco Colapinto escaló dos lugares y finalizó 14° en la carrera Sprint a 19 vueltas en el Gran Premio de China de la Fórmula 1. Mientras tanto, su compañero de equipo Pierre Gasly largó séptimo, pero no pudo sostener el ritmo en el cierre y culminó la prueba en la 11ª colocación.

Al término del evento, el argentino pasó por la zona mixta y dejó varias frases en charla con diferentes medios. Allí puntualizó en la diferencia de rendimiento que había tenido con Gasly durante la jornada del viernes: “En las largadas voy bien por ahora, pero nos está costando con el auto. Creo que este fin de semana hay cosas por entender. Entendimos varias cosas ayer a la noche que eran muy complicadas de entender. Cuando veías la data, iba más lento en todas las curvas que Pierre (Gasly)“.

Acto seguido, profundizó en su análisis del tema: “La verdad que no hay una razón clara. Hay muchas cosas chiquititas en el auto que son diferentes y que obviamente por partes... Tuvimos un problema en la caja de cambios y tuvimos que usar la de repuesto que tiene otra parte aerodinámica, y perdemos bastante carga atrás”.

*El resumen de la carrera Sprint

A continuación, dejó una mirada optimista sobre lo que se viene: “Es un mix de cosas que me hicieron tener menos performance que Pierre ayer. Creo que hoy lo maximizamos un poquito mejor, pero creo que entendemos que hay que mejorar en varias áreas, en varios aspectos. La degradación ahora en la carrera fue muy grande, mucho graining adelante y eso también hay que trabajar para mañana. Pero mi foco es la performance comparado con mi compañero que ayer estuve muy lejos. Mejorar en eso es lo primordial, entender al menos el por qué. Creo que ayer entendimos una gran parte de esa performance. A trabajar para la Qualy, pero creo que las próximas carreras serán mejores“.

Franco Colapinto no tuvo un buen inicio del fin de semana en Shanghai. El argentino finalizó en la 15ª ubicación de la FP1 y el dato alentador era que había terminado a menos de tres décimas de su compañero Pierre Gasly (10°). Pero esas diferencias se ampliaron en la clasificación al punto de que el francés giró nueve décimas más rápido, pasó a la SQ3 y largó desde el séptimo lugar, mientras que Colapinto se quedó eliminado en la SQ2 e inició desde la 16ª posición.

Luego de esa primera clasificación, el argentino había reconocido: “Estoy un poco perdido con la Qualy porque quedé muy lejos de Pierre y es un poco la referencia que tengo. Estaba cerca en la FP1, no conocía la pista, tenía mucho por trabajar y mejorar, pero no di el paso de la FP a la Qualy. Hay que entender un poco el porqué, pero creo que tenemos mucho por trabajar hoy a la noche y mejorar para la qualy mañana. Nos faltó bastante performance hoy en mi lado del garage”.

*Las declaraciones de Franco Colapinto este viernes al término de la clasificación al Sprint

Además, Colapinto también había dejado su testimonio en el canal oficial de la Fórmula 1: “Hoy fue complicado. No conozco el circuito y eso lo hizo un poco más difícil. Creo que el coche no estaba mal, pero no pude clasificarme para la Sprint como quería. Nos falta un poco de ritmo. Con Pierre el coche es rápido. Pasó a la Q3, lo cual es positivo para el equipo. Pero yo tengo que entenderme un poco mejor a mí mismo”.

Esta fue la octava carrera Sprint de Franco en la Máxima. Su balance inició con Williams, donde su mejor rendimiento lo encontró en Austin y Sao Paulo (12°), mientras que fue 18° en Qatar. Ya en Alpine, se estrenó bajo esta modalidad en Bélgica con un discreto 19° lugar. A continuación, mejoró en Austin (14°), abandonó en Brasil y fue último sobre 20 pilotos en suelo qatarí.

Los dos corredores de Alpine cuentan este fin de semana con la colaboración del piloto de la academia, Gabriele Mini, desde la fábrica en Enstone para encontrar herramientas en el simulador que permitan maximizar el rendimiento del monoplaza. “He venido directamente a Enstone para darles una mano a los chicos desde el simulador, en el desarrollo del coche y en el apoyo durante la carrera y, bueno, espero poder ayudar tanto a Pierre como a Franco”, expresó el italiano de 20 años, quien se desempeña con MP Motorsport en la Fórmula 2.

Franco Colapinto quedó 14° en
Franco Colapinto quedó 14° en la Sprint de China (Crédito: Reuters/Jakub Porzycki)

Por otro lado, el principal asesor de Alpine, Flavio Briatore, fue crítico del rendimiento colectivo en este comienzo del año: “No estamos nada contentos. Nuestro rendimiento fue muy débil. Fue una combinación de diferentes factores, y sabemos cuál es el principal problema que tenemos en el coche. Intentamos resolverlo lo antes posible”. Además, fijó algunos objetivos, como estar por encima de Audi y cerca de Red Bull: “Buscamos estar P7, P8, P6, este rango de la competencia que tenemos. Tenemos a los cuatro mejores equipos (Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull), y después de eso está todo el resto. Así que luchamos para estar por delante de todos los demás”.

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