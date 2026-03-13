El sincero análisis de Franco Colapinto tras su nivel en la clasificación Sprint de China: “Estoy un poco perdido, quedé lejos de Gasly”

Franco Colapinto no tuvo el rendimiento esperado durante la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1 y largará 16° tras avanzar a SQ2 con lo justo. El principal interrogante para el argentino es la disparidad de rendimiento que tuvo con su compañero de Alpine Pierre Gasly, quien le sacó casi un segundo de distancia y largará 7° este sábado.

Juan Fossaroli, cronista de ESPN en el circuito, le preguntó por su nivel: “Una pista que no conocés, complicado, ¿cuál fue el motivo principal de no rendir como esperabas?“.

Franco Colapinto se tomó un tiempo, pensó y reconoció: “Me gustaría saberlo, estoy un poco perdido con la qualy porque quedé muy lejos de Pierre y es un poco la referencia que tengo. Estaba cerca en la FP1, no conocía la pista, tenía mucho por trabajar y mejorar, pero no di el paso de la FP a la qualy. Hay que entender un poco el porqué, pero creo que mucho por trabajar hoy a la noche y mejorar para la qualy mañana”.

Cuando le plantearon que estos 19 giros de la carrera sprint le permitirán seguir sumando kilómetros en un circuito que no conoce, reconoció: “Sí, creo que obviamente fue bueno conocer la pista y tratar de entender un poquito más todo, pero nos faltó bastante performance hoy en mi lado del garage. Hay que entender el por qué y volver mejor mañana".

El piloto de 22 años también habló con el canal oficial de la F1 y profundizó en las dificultades que está atravesando en Shanghái. “Hoy fue complicado. No conozco el circuito y eso lo hizo un poco más difícil. Creo que el coche no estaba mal, pero no pude clasificarme para la Sprint como quería. Nos falta un poco de ritmo. Con Pierre el coche es rápido. Pasó a la Q3, lo cual es positivo para el equipo. Pero yo tengo que entenderme un poco mejor a mí mismo”, destacó el argentino.

Por su parte, cuando fue consultado sobre cómo afrontará la carrera Sprint del sábado, destacó que buscará “aprender un poco más sobre el coche e intentar mejorar para la clasificación”.

Así quedó la grilla de largada de la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1 (Foto: @F1)

En el inicio de la actividad del viernes, Franco había girado 24 vueltas en la única práctica libre para marcar su mejor registro con 1:34.947. Allí, Gasly ya había mostrado su potencial para ubicarse 10°, con un giro que fue 0.271 mejor que el del argentino. Sin embargo, esta paridad de rendimientos en el entrenamiento vio una brecha mucho más amplia durante la clasificación de la Sprint.

El francés tuvo su mejor vuelta en la SQ1 de la Sprint Shootout con un registro de 1:33.970 que le permitió avanzar cómodo a la siguiente instancia con un 7° tiempo. El argentino, en contrapartida, pasó con lo justo a SQ2 tras ubicarse en el puesto de corte del 16° lugar con una vuelta 0.622 más lenta que la de Gasly (1:34.592).

La distancia entre los hombres de Alpine se profundizó en la SQ2: Colapinto quedó último de esta tanda a pesar de lograr su mejor vuelta personal del día 1:34.327, pero que apenas le permitió ubicarse 16° a 0.922 del registro de su compañero Pierre Gasly (7° con 1:33.495) y a 0.707 del tiempo de corte que firmó Isack Hadjar de Red Bull Racing (10° con 1:33.620).

En la pelea por la pole position, Gasly siguió mejorando los tiempos: largará 7° tras marcar el giro más veloz de Alpine con 1:32.888 que incluso le permitió aventajar a Max Verstappen (8° con 1:33.254), Ollie Bearman (9° con 1:33.409) e Isack Hadjar (10° con 1:33.723).

La carrera Sprint será a 19 vueltas y entregará puntos del 1° al 8° puesto con 8 unidades para el ganador: se largará este sábado 14 de marzo desde las 00.00 de Argentina. Luego, a las 4 de la mañana, se celebrará la clasificación que ordenará la grilla para la cita principal que será el domingo 15 de marzo a las 4 de la mañana (hora Argentina) y constará de 56 giros.

Noticia en desarrollo...