Elogios de la prensa alemana a Luis Díaz tras la derrota del Bayern Múnich ante PSG por la Champions League: “De clase mundial”

Luis Diaz y João Neves durante el partido entre París Saint Germain y Bayern Múnich-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

El 28 de abril de 2026 se vivió uno de los partidos más memorables en la historia reciente de la Champions League: el París Saint Germain derrotó en el estadio Parque de los Príncipes por 5-4 al Bayern Múnich por el partido de ida de las semifinales del torneo de clubes más importante del mundo.

Pese a estar por debajo con una diferencia de tres goles, el equipo dirigido por Vincent Kompany supo reponerse durante la segunda parte, y con un Luis Díaz que sigue inspirado, acortó la ventaja a un gol en el marcador global para definir al finalista el 6 de mayo de 2026 en el estadio Allianz Arena.

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La gran actuación de la gran estrella de la selección Colombia sigue acaparando la atención de los amantes del fútbol, los fanáticos del Bayern y la prensa deportiva, que sigue reconociendo su influencia en el ataque de los “Gigantes de Baviera”.

La alegría de Luis Díaz tras anotar el cuarto gol para el Bayern Múnich-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

En esta ocasión, Bild de Alemania volvió a destacar la actuación de “Lucho”, destacando su anotación como un “golazo”, y calificando su actuación individual como la mejor de todas del Bayern Múnich:

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“¡Qué golazo para poner el 4-5 (minuto 68)! Control de balón de clase mundial, luego una pequeña jungla con Hakimi y una definición genial. También provocó el penalti antes del 1-0 (minuto 16). Grandes carreras por el mediocampo. ¡El mejor jugador del Bayern! Calificación 1″, citaron.

Luis Díaz fue clave para que los “Gigantes de Baviera” sigan con vida en la serie de semifinales de la Champions League -crédito Sport Deutschland

Otra de las calificaciones más destacadas que tuvo el “Guajiro” fue la del diario Sport Deutschland, explicando que su estilo de juego fue decisivo en el frente de ataque para el Bayern Múnich, y lo colocó una calificación de 1,5:

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“Su estilo de juego decidido dominó el partido. Provocó numerosas faltas y consiguió el penalti contra Pacho. Su gol, que puso el marcador 4-5, cambió el rumbo del encuentro. Fue decisivo en todo momento, especialmente en los duelos individuales“, explicaron.

Para uno de los diarios más leídos de Múnich, Luis Díaz fue el más destacado para el Bayern Múnich-crédito Abendzeitung

A estas buenas distinciones de la prensa teutona, también se sumó el diario Abendzeitung, y en su buena calificación al delantero colombiano, se fue en la misma línea que tuvo Sport Deutschland:

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“Tenía una misión especial: idealmente, volver a marcar dos goles, como en la victoria liguera por 2-1, e idealmente, no volver a ser expulsado. Y Díaz jugó de forma brillante: tras una fantástica jugada individual, provocó el penalti que propició el primer gol de Kane. ¡Qué explosión de velocidad! El PSG no pudo detenerlo. Marcó el magnífico gol que puso el 4-5 en el marcador tras un pase de Kane (69′)“, explicaron.

Bayern Múnich tendrá que remontar la serie en el Allianz Arena ante el campeón de Europa

El partido del año se jugó en el Parque de los Príncipes con el intercambio de ida y vuelta entre el vigente campeón de Europa y el seis veces ganador del continente-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

Paris Saint-Germain firmó una victoria histórica por 5-4 ante el Bayern Munich en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League, en un encuentro caracterizado por la intensidad ofensiva y una sucesión inédita de goles, lo que posiciona a los franceses con ventaja de cara al desquite, previsto para el 6 de mayo en Alemania.

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El equipo dirigido por Luis Enrique alcanzó esta marca en el estadio Parque de los Príncipes, donde dos dobletes de Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia y una destacada actuación individual de Joao Neves permitieron desequilibrar el pulso frente a los alemanes, que lograron recortar una desventaja de tres goles sobre el final.

La relevancia del encuentro trasciende el simple resultado: con nueve goles, se transformó en la semifinal más prolífica en la historia del torneo.

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En el último tramo del partido, figuras como Dayot Upamecano y el colombiano Luis Díaz anotaron para acercar al Bayern Munich, mientras un salvataje en la línea del ecuatoriano William Pacho privó al visitante del empate en la última jugada, manteniendo así la ventaja para los parisinos.

En los minutos iniciales, el Bayern Munich tomó la delantera con un penal ejecutado por Harry Kane, acción derivada de una jugada colectiva entre Joshua Kimmich, Michael Olise y Luis Díaz, siendo este último derribado en el área. Tras el 0-1, el PSG reaccionó: primero igualó con gol de Kvaratskhelia y luego remontó con un tanto de Joao Neves. La alternancia continuó con el empate alemán, seguido de una polémica decisión arbitral que concedió un penal a los locales, transformado en gol por Dembelé.

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Al regresar del descanso, los franceses ampliaron la diferencia. En una ráfaga de efectividad, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé completaron sus respectivos dobletes, llevando el marcador a 5-2 y sumiendo momentáneamente al Bayern Munich en la desesperación. No obstante, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel evidenció resiliencia ofensiva, renunciando a la cautela defensiva para buscar el área rival.

El colombiano Luis Díaz, quien ya había protagonizado un doblete frente al PSG en noviembre, resultó nuevamente determinante en la segunda parte. Tras haber provocado el penal que abrió el marcador, Díaz fue derribado en la media luna en otra jugada individual, lo cual originó el tiro libre que derivó en el gol de cabeza de Upamecano para el 5-3 parcial.

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Pocos minutos más tarde, Díaz protagonizó la acción más espectacular: realizó un control en el área, engañó a Marquinhos y definió con precisión, anotando así el cuarto tanto del Bayern Munich. La acción fue revisada y convalidada por el VAR.

Con este gol, Díaz suma 7 goles en 11 partidos de la actual Champions League, consolidándose como uno de los jugadores más eficaces de la competición. El partido mantuvo su tensión hasta el último momento, cuando un cabezazo de Joshua Kimmich estuvo a punto de sellar el empate; la intervención de William Pacho evitó el quinto gol visitante.

La resolución de la serie se disputará en Múnich, donde el Bayern buscará revertir la mínima desventaja. El desenlace permanece abierto tras un primer asalto que, con nueve goles y múltiples alternancias, sentó un precedente histórico en la UEFA Champions League.