El motivo que dejó a Colapinto al borde de un escalofriante accidente en Australia: “Estaba seguro de que me iba a golpear”

*La impresionante maniobra de Colapinto para esquivar a Lawson en Australia

Franco Colapinto realizó una maniobra espectacular en el Gran Premio de Australia al esquivar a Liam Lawson en el arranque de la carrera. El movimiento del argentino evitó un trágico accidente, que además hubiera puesto en aprietos a Alpine. En la antesala del GP de China, el piloto neozelandés destacó que el trabajo del pilarense “fue muy impresionante”. Al mismo tiempo, se reveló el motivo del fallo del monoplaza Racing Bulls que se quedó quieto en la grilla.

“Reaccionó muy bien y tuve mucha suerte. Sinceramente, en ese momento ya me había preparado en el coche porque estaba mirando por el retrovisor y vi su coche a mi izquierda cuando estaba cerca de mí. Estaba seguro de que me iba a golpear, y de repente me adelantó por la derecha”, reconoció Lawson sobre el momento en el que Colapinto pasó por un estrecho espacio entre su vehículo y la pared, en diálogo con el portal Motorsport.

El corredor de 24 años dejó entrever que el equipo ya sabe qué fue lo que ocurrió. El portal especializado Autosport profundizó en que el problema se centró en que Lawson llegó a la grilla con “la batería descargada” y que su “coche también entró brevemente en modo antibloqueo”. Estas dificultades, que aparecieron en la F1 con el nuevo reglamento, se arrastran desde los test de pretemporada y la FIA implementó cambios en el procedimiento de largadas para solucionarlos, aunque sigue siendo un dolor de cabeza para las escuderías.

La FIA y la F1 tomó medidas para evitar los problemas de los monoplazas en las largadas, pero los pilotos siguen con dificultades para adaptarse (REUTERS/Hollie Adams)

“En la vuelta de formación, los pilotos deben acelerar con fuerza en algunos tramos para calentar los neumáticos, lo que agota la batería. Además, tienen una capacidad de recuperación de energía limitada, lo que complica aún más el procedimiento de la vuelta de formación”, destacó el medio mencionado, que también hizo alusión a que Lawson no fue el único piloto que llegó a la grilla con la batería agotada.

Uno de los principales cambios en el procedimiento de largada se centró en añadir cinco segundos extras para que los competidores puedan poner el motor en las revoluciones óptimas para comenzar. Esto intenta solucionar los problemas a coches que arrancaban con el motor sofocado, mientras otros sufrían una tracción excesiva, algo que derivaba en enormes diferencias de rendimiento entre equipos.

“Si esto sigue así, sí, lo del fin de semana es muy fácil de repetir. Si Franco no hubiera hecho un gran trabajo para evitarlo, habría sido un accidente durísimo. En este momento es bastante peligroso, pero en cuanto a la toma de decisiones, obviamente no somos parte de eso, así que daremos nuestras opiniones sobre lo que sentimos dentro del auto, pero eso depende de la FIA. Si quieren cambiar algo, lo harán”, aseguró Lawson.

La maniobra de Franco Colapinto desde todos los ángulos

“Hizo un muy buen trabajo para evitar eso y, obviamente, debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de no tener los mismos problemas desde el principio, porque nos costó la carrera. Tuvimos muy buenas pretemporadas y buenos comienzos. Es algo que, el problema que tuvimos, realmente no habíamos experimentado mucho”, agregó Lawson.

En esta misma línea, sobre los problemas que tuvo en Melbourne, completó: “Ya nos pasó una o dos veces, pero no lo esperábamos ni lo vimos venir al principio de la carrera. Es algo que ahora entendemos perfectamente y se trata de intentar solucionarlo para que no vuelva a ocurrir. Sinceramente, no puedo hacer mucho en el coche”.

La dupla de Red Bull también tuvo problemas en el inicio. Isack Hadjar fue superado fácilmente por Charles Leclerc de Ferrari, mientras que Max Verstappen destacó que largó sin tener la batería cargada. “Hay algunas soluciones sencillas, pero la FIA debe permitirlas en lo que respecta a las baterías, porque, sí, empezar con una batería al 0% no es muy divertido y también es bastante peligroso”, explicó en la conferencia de prensa en Shanghái, según replicó el medio Autosport.

El neerlandés, que es uno de los pilotos más críticos del nuevo reglamento y realizó una llamativa comparación con un videojuego, sumó: “Estamos en conversaciones con ellos para ver qué se puede hacer, porque, como pueden ver, casi sufrimos un accidente grave en Melbourne al principio. Parte de eso está relacionado con las baterías”. Hay que recordar que en la nueva normativa las unidades de potencia se reparten en partes iguales el motor de combustión y la batería eléctrica.

La Fórmula 1 abordará su segunda jornada del calendario 2026 en el Gran Premio de China. La actividad en el Circuito Internacional de Shanghái será especial, ya que el fin de semana contará con carrera Sprint. En este contexto, habrá dos largadas en el que la Máxima tiene la atención puesta en que no vuelva a suceder una maniobra como la de Colapinto.