El gesto de respaldo de Flavio Briatore con Franco Colapinto tras quedar afuera de la Q3 del Gran Premio de China por una diferencia ínfima

El fin de semana de Franco Colapinto tuvo una curva ascendente a lo largo de este sábado. Luego de un viernes que lo vio muy lejos del ritmo de su compañero Pierre Gasly, el argentino cosechó sensaciones positivas en la Sprint del primer turno (quedó 14°) y también dejó una buena imagen en la clasificación a pesar de no poder pasar a la Q3.

Colapinto giró en 1:33.357 en la Q2 y no pudo pasar a la pelea por la pole position tras quedar a tan solo 0.005 del tiempo de corte que registró Isack Hadjar con su Red Bull Racing en el 10° lugar (1:33.352). Franco, que se ubicó apenas a 0.354 de lo hecho por un Gasly que sí llegó a la última tanda de qualy, tuvo un espaldarazo clave luego de bajarse del A526.

Flavio Briatore, el todopoderoso y áspero directivo de Alpine, lo fue a buscar personalmente delante de todas las cámaras en los pits: le hizo un gesto, lo felicitó y le dio un abrazo ante la desazón de Colapinto, que comenzará 12° la carrera principal de este domingo.

No es un dato menor que el argentino de 22 años había advertido que las diferencias mecánicas de su A525 con el de Gasly se habían hecho evidentes tras verse obligado a reemplazar la caja de cambios. Esa enorme distancia en los tiempos entre los compañeros de Alpine no fue tal, más allá de que el francés logró exprimir los margenes para llegar a la Q3 y firmar un notable 6° lugar.

“Nos está costando con el auto. Creo que este fin de semana hay cosas por entender. Entendimos varias cosas ayer a la noche que eran muy complicadas de entender. Cuando veías la data, iba más lento en todas las curvas que Pierre (Gasly). La verdad que no hay una razón clara. Hay muchas cosas chiquititas en el auto que son diferentes y que obviamente por partes... Tuvimos un problema en la caja de cambios y tuvimos que usar la de repuesto que tiene otra parte aerodinámica, y perdemos bastante carga atrás”, había detallado Franco sobre los problemas en el N43° cuando finalizó la Sprint que lo tuvo 14° y a Gasly 11°.

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