Tras quedar 14° en la Sprint, Franco Colapinto afrontará la clasificación para la carrera principal del Gran Premio de China de Fórmula 1

Sábado 14 de marzo
Clasificación para la carrera principal: 04.00 (Argentina) / 15.00 (China)
Domingo 15 de marzo
Carrera principal a 56 vueltas: 04.00 (Argentina) / 15.00 (China)
Luego de largar en la 16° ubicación, Franco Colapinto escaló dos lugares y finalizó 14° en la carrera Sprint a 19 vueltas en el Gran Premio de China de la Fórmula 1. Mientras tanto, su compañero de equipo Pierre Gasly largó séptimo, pero no pudo sostener el ritmo en el cierre y culminó la prueba en la 11° colocación.
George Russell se quedó con la primera carrera Sprint del año en el Gran Premio de China y logró su segunda victoria de la temporada tras festejar la semana pasada en Australia. El de Mercedes quedó por delante de las Ferraris de Lewis Hamilton (2°) y Charles Leclerc (3°).
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la clasificación para la carrera principal a 56 vueltas del Gran Premio de China de Fórmula 1.