Tras quedar 14° en la Sprint, Franco Colapinto afrontará la clasificación para la carrera principal del Gran Premio de China de Fórmula 1

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la clasificación para la carrera principal a 56 vueltas del Gran Premio de China de Fórmula 1 .

George Russell se quedó con la primera carrera Sprint del año en el Gran Premio de China y logró su segunda victoria de la temporada tras festejar la semana pasada en Australia . El de Mercedes quedó por delante de las Ferraris de Lewis Hamilton (2°) y Charles Leclerc (3°).

Luego de largar en la 16° ubicación, Franco Colapinto escaló dos lugares y finalizó 14° en la carrera Sprint a 19 vueltas en el Gran Premio de China de la Fórmula 1 . Mientras tanto, su compañero de equipo Pierre Gasly largó séptimo, pero no pudo sostener el ritmo en el cierre y culminó la prueba en la 11° colocación.

Últimas noticias

George Russell ganó la primera Sprint del año en el Gran Premio de China de Fórmula 1: Franco Colapinto quedó 14° En el el Circuito Internacional de Shanghái, el argentino llegó a avanzar cuatro colocaciones en la largada pero no logró sostener el ritmo. Pierre Gasly quedó 11°

Juan Román Riquelme afirmó que Boca Juniors está cerca de agrandar La Bombonera: “Este año va a ser maravilloso” El presidente e ídolo del Xeneize habló acerca de los permisos conseguidos y lo que falta para que el club comience las obras de ampliación

Fue campeón del fútbol argentino, desembarcó en España y la prensa local lo catalogó como “el nuevo Di María” Ignacio Schor dejó Platense para sumarse al Ceuta de la Segunda División y está dejando su huella en Europa

Mariano Navone sigue firme en Cap Cana y hay otros dos argentinos en semis en el Challenger Tour La Nave derrotó al francés Valentin Royer y se metió entre los cuatro mejores del ATP Challenger 175 de República Dominicana. Marco Trungelliti y Genaro Olivieri avanzaron en Kigali y Santiago de Chile, respectivamente