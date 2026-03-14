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Tras quedar 14° en la Sprint, Franco Colapinto afrontará la clasificación para la carrera principal del Gran Premio de China de Fórmula 1

El argentino girará en el Circuito Internacional de Shanghái luego de la carrera rápida que conquistó George Russell

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE CHINA

Sábado 14 de marzo

Clasificación para la carrera principal: 04.00 (Argentina) / 15.00 (China)

Domingo 15 de marzo

Carrera principal a 56 vueltas: 04.00 (Argentina) / 15.00 (China)

04:08 hsHoy

EL RESUMEN DE LA CARRERA SPRINT DEL GRAN PREMIO DE CHINA

04:07 hsHoy

Franco Colapinto explicó la diferencia de rendimiento que tuvo con Pierre Gasly en el inicio del Gran Premio de China de Fórmula 1

Tras finalizar 14° en la Sprint, el argentino hizo foco en la desigual performance con su compañero de Alpine. “Hay muchas cosas chiquititas”, advirtió

Franco Colapinto finalizó 14° en
Franco Colapinto finalizó 14° en la Sprint (Crédito: AP/Vincent Thian)

Luego de largar en la 16° ubicación, Franco Colapinto escaló dos lugares y finalizó 14° en la carrera Sprint a 19 vueltas en el Gran Premio de China de la Fórmula 1. Mientras tanto, su compañero de equipo Pierre Gasly largó séptimo, pero no pudo sostener el ritmo en el cierre y culminó la prueba en la 11° colocación.

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03:45 hsHoy

George Russell ganó la primera Sprint del año en el Gran Premio de China de Fórmula 1: Franco Colapinto quedó 14°

En el el Circuito Internacional de Shanghái, el argentino llegó a avanzar cuatro colocaciones en la largada pero no logró sostener el ritmo. Pierre Gasly quedó 11°

George Russell se quedó con la primera carrera Sprint del año en el Gran Premio de China y logró su segunda victoria de la temporada tras festejar la semana pasada en Australia. El de Mercedes quedó por delante de las Ferraris de Lewis Hamilton (2°) y Charles Leclerc (3°).

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03:44 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la clasificación para la carrera principal a 56 vueltas del Gran Premio de China de Fórmula 1.

Franco Colapinto saldrá otra vez
Franco Colapinto saldrá otra vez a pista en China (Foto: AP/Vincent Thian)

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