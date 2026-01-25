Negociaciones contrarreloj para sumar refuerzos y 14 salidas: Boca Juniors inicia su año con la mirada puesta en la Copa Libertadores

Boca Juniors debutará ante Riestra por el Torneo Apertura 2026 (Fotobaires)

Boca Juniors recibirá esta tarde en La Bombonera, a las 18.30, al Deportivo Riestra por la primera fecha del Torneo Apertura, aunque el principal objetivo, que renueva la ilusión de sus hinchas es la Copa Libertadores, de la que volverá a participar luego de aquella frustración en la final de la edición 2023. La particularidad del Xeneize en este comienzo de temporada es que, hasta ahora, no oficializó el arribo de ningún refuerzo.

Pese a las negociaciones del presidente del club, Juan Román Riquelme, y sus directivos para sumar delanteros, como los casos del colombiano Marino Hinestroza y Alexis Cuello, de San Lorenzo, estas no prosperaron: el punta cafetero recaló en el Vasco da Gama de Brasil, mientras que el ex Almagro seguirá en el Ciclón. La necesidad de reforzar el ataque es prioritaria para Boca, ya que Miguel Merentiel sufrió un desgarro, Edinson Cavani arrastra una dolencia lumbar que lo tuvo a maltraer durante 2025 y le impidió entrenar con normalidad en el inicio de 2026 y Milton Giménez padece una pubalgia que podría derivar en una intervención quirúrgica.

Frente a este panorama, Úbeda cuenta con dos extremos, el Changuito Exequiel Zeballos y Brian Aguirre, mientras que la posición de centrodelantero sería ocupada por Lucas Janson, un futbolista que había sido considerado prescindible en el inicio de la nueva temporada y que ahora posiblemente estará desde el inicio en el debut boquense en el Apertura. La situación se hace más compleja, tomando en cuenta que Boca disputará tres partidos en menos de 10 días debido a la ajustada agenda del certamen.

Con el libro de pases a punto de cerrarse (hay plazos para incorporar hasta el 27 de enero), algunos nombres que sonaron por la Ribera en las últimas horas fueron el del delantero Ezequiel Chimy Ávila, de presente en el Betis de España, y el del paraguayo Ángel Romero, quien quedó libre tras su paso por Corinthians de Brasil. El ex San Lorenzo tiene todo avanzado para sumarse al plantel que conduce Úbeda.

“Ojalá lo podamos tener el lunes con nosotros. Ya están ahí intercambiando los papeles los abogados del club con los de Ángel. Si van las cosas normal podemos tenerlo con nosotros, al final cuando no se firman los papeles no se sabe”, afirmó el presidente Juan Román Riquelme el viernes por la noche.

El otro nombre que suena con fuerza es el del Ruso Ascacíbar, que fue titular ante Independiente en el debut de Estudiantes, pero podría emigrar: “El club necesita vender. Me parece lo más normal del mundo que Boca y River busquen a nuestros jugadores”, reconoció el DT Eduardo Domínguez.

De todos modos, el mandatario del Xeneize fue cauto en relación al mercado de pases: “Siempre pienso que nos alcanza con el plantel para pelear la Copa Libertadores. Ya no es como antes, ahora tenés un año entero para disputarla. Podes reforzarte a mitad de año, como hacen los equipos brasileños. Siempre confío que podemos llegar hasta el final".

Claudio Úbeda, DT de Boca Juniors, observa el panorama del equipo en un entrenamiento

El otro dato clave en este mercado de pases del Xeneize es la cantidad de jugadores que retornaron de sus préstamos en diferentes clubes. Si bien la mayoría de ellos no fueron tenidos en cuenta y fueron nuevamente prestados, aparece en el radar Marcelo Weigandt, de último paso por el Inter Miami. La salida del peruano Luis Advíncula -se fue a Alianza Lima- le permitió al Chelo entrar en la consideración del técnico como posible variante de Juan Barinaga, lateral derecho titular. Otros futbolistas, que no son tenidos en cuenta, continúan entrenándose en Boca Predio a la espera de encontrar destino. Entre ellos están Juan Ramírez, Nicolás Orsini y Gonzalo Toro Morales.

En cuanto a las bajas, se marcharon, además de Advíncula, el colombiano Frank Fabra, Ignacio Miramón (retornó a Gimnasia), Cristian Lema, Esteban Rolón (Aldosivi), Gabriel Pola Aranda (Racing de Córdoba), Norberto Briasco (Barracas Central), Gabriel Vera (Nueva Chicago), Ignacio Rodríguez (Atlanta), Valentino Simoni (debutó con gol en Gimnasia de Mendoza), Julián Ceballos (Gimnasia de Mendoza), Oscar Salomón (Newell’s), Mateo Mendía y Santiago Dalmasso (ambos a Platense). No se descarta que se sumen más nombres.

Boca también anunció la mejora salarial, extensión de contrato y/o blindaje de varias de sus figuras del plantel. Los experimentados Javier García y Ander Herrera firmaron vínculo hasta diciembre de 2026. Leandro Brey, Lautaro Di Lollo y Milton Delgado fueron reconocidos con un aumento económico y continuidad hasta fines de 2029. Lo mismo ocurrió con Lautaro Blanco, lateral izquierdo titular al que el Xeneize le compró el pase, que permanecerá hasta la misma fecha. Este plan de renovaciones concluiría con el anuncio de la continuidad del Changuito Zeballos, el próximo objetivo.

Leandro Paredes, capitán y figura de Boca Juniors, antes del partido amistoso frente a Millonarios en La Bombonera (LUIS ROBAYO / AFP)

El calendario de Boca Juniors para 2026

Luego de la pretemporada, que incluyó partidos amistosos ante Millonarios de Colombia (empate 0-0) en La Bombonera y Olimpia de Paraguay en San Nicolás (triunfo 2-1), Boca cerrará enero con su estreno en el Apertura como local ante Riestra (25/1) y visitará a Estudiantes de La Plata (28/1) por la segunda fecha de la Zona A.

En febrero continuará con su agenda en el ámbito local con partidos importantes, como el choque de local frente a Newell’s (1/2), la visita al estadio José Amalfitani ante Vélez (8/2), el duelo interzonal como local ante Racing (20/2) y el debut en Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy (24/2). El clásico ante San Lorenzo se jugará el 11 de marzo, en La Bombonera, mientras que otra de las fechas claves para el Xeneize será el Superclásico frente a River Plate, programado para el 19 de abril en el Monumental, una semana después del partido frente a Independiente en La Boca.

El objetivo principal de Boca será la Copa Libertadores, cuya fase de grupos comenzará entre el 7 y 9 de abril. El sueño del club y sus fanáticos será poder levantar el trofeo más preciado de Sudamérica por séptima vez y así alcanzar el récord de Independiente. En su último intento, el Xeneize quedó en las puertas tras perder la final ante Fluminense, en el Maracaná, en 2023.