Los 13 refuerzos que firmó Platense para su esperado estreno en la Copa Libertadores

La temporada 2026 será la más especial en la historia de Platense. Tras haber obtenido el título en el Torneo Apertura del año pasado, tendrá su ansiado estreno en la Copa Libertadores, pero también defenderá la corona local y peleará en la Copa Argentina.
Es en ese marco que el club de Vicente López realizó uno de los mercados de pases más activos entre los 30 equipos de primera, aunque todavía tiene tiempo de seguir en movimiento ya que la ventana de transferencias se cerrará formalmente el próximo martes 27 de enero a las 17. En total, ya sumó a 13 refuerzos, pero además adquirió el pase de Tomás Silva a San Lorenzo (firmó hasta 2028) tras tenerlo cedido durante todo el año pasado y contabilizó a Nicolás Sumavil luego de su préstamo en Tristán Suárez.
Juan Gauto, Eugenio Raggio, Tomás Nasif, Leonardo Heredia, Brian Bustos, Héctor Bobadilla, Bautista Merlini, Mateo Mendía, Santiago Dalmasso, Maximiliano Amarfil, Agustín Lagos y Matías Borgogno son los que ya firmaron su contrato hasta el momento. Si bien no estampó el gancho por ahora, el defensor surgido de Racing, Santiago Quiros (21 años), está entrenando con el plantel desde el viernes pasado.
El desembarco de jugadores se combina también con el inicio de una nueva gestión deportiva encarnada en la figura de Walter Zunino, quien firmó su desembarco a fines de noviembre del 2025 tras haber trabajado junto a la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez como asistente principal en distintos desafíos.
Hay que tener en cuenta que la dupla dejó el cargo en el Calamar tras el histórico título en el Apertura y el que tomó el mando para la segunda parte del semestre fue Cristian Kily González. Zunino, que tomó el mando luego de un breve interinato de Hernán Lamberti, debutó sobre el cierre del calendario 2025 con derrota 2-1 en la final del Trofeo de Campeones ante Estudiantes de La Plata (propietario del Clausura).
La lista de salidas, de todos modos, también es muy extensa con los nombres de Franco Baldassarra, Edgar Elizalde, Raúl Lozano, Andrés Desábato, Federico Losas, Nicolás Orsini, Rodrigo Chila Márquez, Enzo Roldán, Maximiliano Rodríguez Vejar, Oscar Salomón y Santiago Postel (renovó su contrato tras el préstamo en Deportivo Madryn y emigró al Deportivo Cuenca de Ecuador). Si bien no está con el plantel, todavía no está claro el futuro de Ignacio Schor.
Aunque, sin dudas, la partida más sensible es la del goleador Ronaldo Martínez. El 50% pase del paraguayo, que llegó a Vicente López en enero del 2023 desde Resistencia Sport Club de Paraguay, fue adquirido por Talleres de Córdoba tras anotar 22 tantos en 144 presencias con el Calamar: fue goleador del Clausura y lo citaron a la selección de su país. Además, en las próximas horas podría oficializarse la venta del mediocampista Leonel Picco al Remo de Brasil.
El Calamar, que este año además cambió de marca de indumentaria para retornar a una firma que lo vistió hace 20 años, comenzará su defensa del título en el Apertura este jueves 22 de enero desde las 20 en Santa Fe: visitará a Unión por la primera fecha del Grupo A que también integran Boca Juniors, Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero, Deportivo Riestra, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de Mendoza, Independiente de Avellaneda, Instituto de Córdoba, Lanús, Newell’s, San Lorenzo, Talleres de Córdoba y Vélez.
Con el duelo por los 32avos de Copa Argentina ante Argentino de Monte Maíz establecido para el miércoles 4 de febrero (desde las 21.15 en Caseros), la gran atención del Calamar estará en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores previsto para la semana del 18 de marzo que lo tendrá por primera vez como protagonista.