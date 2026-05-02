La Justicia eleva a juicio oral la causa contra Horacia Grasso por abuso sexual agravado a una familiar

El tribunal ordena juicio oral a Horacio Grasso por abuso sexual agravado

El ex policía involucrado en el homicidio de Milagros Micaela Basto, Horacio Antonio Grasso, enfrentará juicio oral tras ser acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo de un familiar de su círculo cercano. La denuncia señala la utilización de estupecientes. Los hechos sucedieron en el mismo departamento donde cumplía prisión domiciliaria por condena previa en la capital de Córdoba.

La víctima denunció que los hechos incluyeron sistemáticas agresiones sexuales, amparadas por el incumplimiento de las restricciones impuestas por la Justicia y la falta de respuestas institucionales, según informó el medio ElDoce.tv. Esta nueva acusación recae sobre un episodio que, según la fiscal Ingrid Vago tuvo lugar en 2021 en el mismo domicilio donde meses después se encontraría el cuerpo de Basto.

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En ese mismo departamento de Buenos Aires 315, también fue hallado el cuerpo de Milagros Basto en julio de 2025. La joven de 22 años había desaparecido a finales de 2024 y se encontraba asfixiada en el mismo espacio donde se investiga a Grasso por los ataques sexuales denunciados. Este doble antecedente conecta las causas judiciales y evidencia un patrón de situaciones graves en torno al ex policía.

Entre 2021 y 2025, Horacio Grasso incumplió la prisión domiciliaria en al menos 255 ocasiones, según el abogado querellante, Carlos Nayi, en diálogo con a ElDoce.tv: “En ese departamento, 255 veces desde 2021 a 2025, violó la prisión domiciliaria”. Este dato, surgido de registros judiciales, se transforma en uno de los elementos centrales del expediente actual.

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Según el expediente, Grasso habría invitado a su familiar a una cena en el domicilio, luego la drogó y se aprovechó de la situación para abusar sexualmente de ella. El ataque sexual denunciado fue presentado el 12 de octubre de 2022 por la víctima en el Polo de la Mujer. Carlos Nayi detalló que “la mujer llegó a pedir ayuda como podía, arrastrándose al lugar donde necesitaba ser escuchada y que se le entregue un poco de justicia y empatía”.

La víctima relató que Grasso la captó inicialmente a través de redes sociales, con un discurso victimizante: “Lo que dicen los medios de prensa es mentira, soy una víctima del sistema, me persiguen por haber sido policía y a los policías la sociedad los odia”.

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El expediente resalta la premeditación y la utilización de estupefacientes como elemento agravante. Además, la victima advirtió que las autoridades fueron alertadas sobre la situación los días posteriores a la denuncia, pero “nada se hizo”. “Cuando la Justicia no cumple su misión también incurre en una particular manera de matar porque en ese domicilio murió Milagros Basto”, criticó el abogado.

Los antecedentes

El hallazgo del cadáver de Milagros Micaela Basto, conocida como “Pitu”, fue realizado el 7 de julio de 2025 por albañiles que trabajaban en tareas de refacción y que descubrieron un cuerpo envuelto en frazadas y sellado con cemento dentro del placard del departamento. La autopsia determinó que la muerte se habría producido alrededor de 6 meses antes, pero el grado de descomposición era tal que los forenses necesitaron más de un mes para confirmar la identidad.

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El caso Milagros Basto se entrelaza con la elevación a juicio de Horacio Grasso

Grasso ya contaba con una condena a 27 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Facundo Novillo, un niño de 6 años, ocurrido en 2007 en barrio Colonia Lola. El ex policía accedió al régimen de prisión domiciliaria alegando problemas de salud tras esa condena. Sin embargo, el abogado querellante puso en cuestión ese beneficio, señalando que Grasso utilizaba supuestos turnos médicos para abandonar el domicilio sin autorización.

Además, Grasso había sido hallado culpable de participar en un robo a un local de ropa, causas que determinaron su situación judicial previa. Según la Justicia, con la suma de los antecedentes y la gravedad de los hechos, Horacio podría enfrentar la pena máxima de prisión perpetua.

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