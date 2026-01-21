Deportes

Rolando Schiavi arremetió contra Riquelme por el mercado de pases: la contundente frase que hizo ruido en Boca

El Flaco se refirió a la falta de refuerzos en el Xeneize y dejó una frase que hizo ruido

La actualidad de Boca Juniors despierta alerta entre los referentes históricos del club, a raíz de la ausencia total de refuerzos a solo una semana de que finalice el mercado de pases. La situación, que comparten únicamente con Banfield en la liga argentina, genera inquietud ante los desafíos inminentes de la temporada, especialmente la disputa de la Copa Libertadores y la expectativa de sus hinchas, que anhelan un título desde hace varios años.

En diálogo con ESPN, Rolando Schiavi — histórico ex defensor y ganador de nueve campeonatos con Boca— expresó su descontento por la política de incorporaciones. Schiavi declaró: “Es una locura que Boca no haya traído ningún refuerzo, rarísimo”. El panelista subrayó que la exigencia para el club se eleva, particularmente por la doble competencia y la presión por conquistar la Libertadores.

El descarrilamiento de la incorporación del colombiano Marino Hinestroza, quien finalmente jugará en Vasco da Gama, dejó a Boca sin novedades en cuanto a fichajes. Actualmente, la única negociación en marcha es por Alexis Cuello, sin avances concretos con el club San Lorenzo de Almagro.

El ex jugador también analizó la situación interna del plantel: “Tenés jugadores en el plantel que hace uno o dos años no juegan un partido. Creo que hay que hacer un recambio y traer gente fresca”. Estas palabras ponen en relieve la necesidad de actualizar la plantilla de cara a una temporada que presenta desafíos deportivos importantes.

Schiavi y Riquelme fueron compañeros
Schiavi y Riquelme fueron compañeros en Boca Juniors

Schiavi, quien además fue compañero de Juan Román Riquelme en sus años como futbolista, remarcó su desacuerdo con la planificación actual. “No critico a Riquelme. Para mí es una locura pensar que vas a pasar fácil la fase, tenés que armar el equipo antes, traés en junio y se tienen que adaptar a todo al funcionamiento y la Copa”, manifestó el ex defensor, refiriéndose a la urgencia de conformar el grupo antes del inicio de la competencia continental.

Desde la dirigencia, la respuesta ha hecho hincapié en lo realizado durante la temporada anterior: “En 2025 llegaron diez refuerzos elogiados por todos y se espera que este año empiecen a responder como desean”, aseguró Riquelme.

Finalmente, Schiavi sentenció sus expectativas respecto a la ambición deportiva del club: “Para pelear la Copa sí necesitás refuerzos, el campeonato local te lo doy...”, concluyó el ex jugador, haciendo referencia a la diferencia de jerarquía necesaria para afrontar los distintos torneos.

Boca Juniors, que desde 2001 a 2012 tuvo a Schiavi como uno de sus emblemas en defensa, permanece a la expectativa de resolver alguna incorporación en los días restantes del mercado.

¿Ángel Romero, el nuevo apuntado de Boca?

Ángel Romero quedó libre del
Ángel Romero quedó libre del Corinthians y suena como refuerzo de Boca Juniors

En las últimas horas se conoció que el delantero paraguayo y reciente agente libre tras su salida de Corinthians fue ofrecido como posible refuerzo del Xeneize, en medio de gestiones que se iniciaron en las últimas horas y que abren la posibilidad de una incorporación para la presente temporada.

La llegada de Ángel Romero toma impulso luego de que el pase del colombiano Marino Hinestroza se frustrara y el jugador optara por unirse a Vasco da Gama, lo que agudizó la urgencia de Boca Juniors por sumar atacantes de cara al inminente inicio del campeonato. El futbolista paraguayo de 33 años se encuentra sin club debido a la crisis financiera en el conjunto brasileño, que decidió no renovarle el contrato argumentando también que “no mostró su mejor versión en 2025” y su elevado salario.

Hermano de Óscar Romero, quien vistió la camiseta del club argentino durante las temporadas 2022 y 2023, Ángel fue suplente la mayor parte del año pasado y anotó 5 goles en ese período. Según el periodista Wilson González en Presión Alta, el delantero aún busca un puesto en la lista de Paraguay para el Mundial 2026, contando con el respaldo del seleccionador Gustavo Alfaro, quien le aconsejó seguir su carrera fuera de la liga local. “Es un grandísimo jugador”, destacó Juan Román Riquelme en febrero de 2022 al referirse a Romero.

