Honduras

Honduras se retira de la Corte Centroamericana de Justicia y alega ineficiencia y ahorro económico

La decisión marca un giro en la relación de Honduras con los organismos regionales y que, según el Gobierno, responde a la pérdida de funcionalidad del tribunal y a la necesidad de redirigir más de 720 mil dólares anuales hacia prioridades nacionales.

Guardar
Gobierno de Honduras abandona tribunal regional y liberará más de 720 mil dólares anuales (Foto: X)
Gobierno de Honduras abandona tribunal regional y liberará más de 720 mil dólares anuales (Foto: X)

El Gobierno de Honduras oficializó su retiro “con efecto inmediato” del Convenio de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), en una decisión que marca un giro en su política institucional y regional.

La medida fue comunicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, que justificó la salida en el ejercicio pleno de la soberanía nacional y en el marco del derecho internacional.

PUBLICIDAD

Según el comunicado oficial, el país centroamericano abandona el instrumento suscrito el 12 de diciembre de 1992, argumentando que las condiciones actuales del tribunal han cambiado significativamente respecto a las que motivaron su creación.

En ese sentido, la Cancillería señaló que la Corte Centroamericana de Justicia operaba únicamente con dos Estados parte, lo que afecta su carácter multilateral y limita su funcionalidad.

PUBLICIDAD

El Gobierno hondureño sostuvo que esta situación ha reducido la operatividad y representatividad del organismo regional, restándole efectividad como instancia judicial dentro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

En esa línea, las autoridades destacaron que la decisión también responde a un proceso de revisión institucional más amplio, enfocado en mejorar la eficiencia del Estado.

La salida del convenio se enmarca en las prioridades de la Agenda Presidencial 2026-2030, orientada al reordenamiento institucional y al saneamiento de las finanzas públicas.

Uno de los principales argumentos expuestos por el Ejecutivo es el impacto económico de esta decisión. Con el retiro, Honduras dejará de erogar aproximadamente 720,946.71 dólares anuales, recursos que serán liberados y reasignados a lo que el Gobierno denomina “prioridades ciudadanas”.

La Cancillería indicó que estos fondos podrán ser utilizados en áreas estratégicas para la población, aunque no detalló de inmediato los sectores específicos que se verán beneficiados.

No obstante, la medida ha sido presentada como parte de un esfuerzo por optimizar el uso del gasto público en un contexto de desafíos económicos.

Este no es el primer movimiento de Honduras en relación con la Corte Centroamericana de Justicia. El país ya se había retirado anteriormente en mayo de 2004, durante la administración del expresidente Ricardo Maduro, para luego reincorporarse en octubre de 2006.

La Corte Centroamericana de Justicia, con sede en Managua, Nicaragua, es el órgano judicial principal del sistema de integración regional, encargado de resolver controversias entre los Estados miembros y garantizar la aplicación del derecho comunitario centroamericano.

Retiro inmediato: Honduras rompe con la Corte Centroamericana de Justicia (Foto: La Tribuna)
Retiro inmediato: Honduras rompe con la Corte Centroamericana de Justicia (Foto: La Tribuna)

Sin embargo, la falta de participación activa de varios países ha sido señalada como uno de los factores que han debilitado su funcionamiento en los últimos años, lo que ha generado cuestionamientos sobre su eficacia y relevancia en el escenario regional.

Con esta decisión, Honduras se suma a una serie de movimientos recientes en su política exterior, orientados a reforzar una postura más autónoma y enfocada en intereses nacionales.

Analistas consideran que el retiro también refleja una tendencia hacia la reconfiguración de su participación en organismos internacionales.

Mientras tanto, el Gobierno reiteró que continuará actuando conforme al derecho internacional y reafirmó su compromiso con los mecanismos de integración regional, aunque bajo criterios que garanticen eficiencia, representatividad y beneficio directo para la población hondureña.

La medida abre un nuevo capítulo en la relación de Honduras con las instancias regionales, en un contexto donde la optimización de recursos y la redefinición del rol del Estado se han convertido en ejes centrales de la agenda gubernamental.

Temas Relacionados

HondurasCorte Centroamericana de JusticiaCancillería Honduras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cancillería de Honduras activa protocolo de protección consular para hondureños atrapados en Rusia

El Gobierno de Honduras activó mecanismos de protección consular luego de identificar a siete ciudadanos en condición de vulnerabilidad en Rusia; cinco ya fueron resguardados, mientras dos permanecen bajo custodia de autoridades en Moscú, en un caso vinculado a una presunta oferta laboral irregular

Cancillería de Honduras activa protocolo de protección consular para hondureños atrapados en Rusia

Nueva ruta directa entre Toronto y Costa Rica: aerolínea canadiense volará cuatro veces por semana a partir de diciembre

Porter Airlines anunció su llegada al Aeropuerto Juan Santamaría con vuelos directos desde Toronto. Canadá se consolida como el segundo mercado emisor de turistas hacia el país

Nueva ruta directa entre Toronto y Costa Rica: aerolínea canadiense volará cuatro veces por semana a partir de diciembre

El gobierno dominicano formaliza millonario aporte para operaciones de seguridad en territorio haitiano

Una suma distribuida en dos plazos será destinada a respaldar los planes de la organización internacional ante la persistente problemática vinculada con la actuación de bandas armadas dentro de Haití

El gobierno dominicano formaliza millonario aporte para operaciones de seguridad en territorio haitiano

Infraestructura del nuevo Hospital Rosales está lista: ¿Qué servicios novedosos ofrecerá a los salvadoreños?

La actualización del principal centro hospitalario de El Salvador incluye la integración de sistemas automatizados, la expansión de especialidades médicas y la incorporación de criterios ecológicos, lo que transformará la atención médica a nivel nacional

Infraestructura del nuevo Hospital Rosales está lista: ¿Qué servicios novedosos ofrecerá a los salvadoreños?

El Salvador atrae el interés de más de 75 compañías de EE.UU. por su clima de inversión y seguridad

Un grupo de empresas estadounidenses comenzó a evaluar oportunidades de inversión en El Salvador tras un encuentro virtual organizado por el Departamento de Asuntos Económicos del Estado, que reunió a funcionarios y representantes empresariales de ambos países

El Salvador atrae el interés de más de 75 compañías de EE.UU. por su clima de inversión y seguridad

TECNO

Qué significa la “L” en la caja automática del auto y en qué situaciones deberías activarla

Qué significa la “L” en la caja automática del auto y en qué situaciones deberías activarla

De qué trata la plataforma que permite apostar sobre hechos reales y desata una polémica global

La freidora de aire pierde protagonismo ante este moderno electrodoméstico capaz de preparar todo tipo de comidas

Este país de Sudamérica genera toda su electricidad con energías renovables

Meta elimina más de 700 empleos asociados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

La Academia veta la IA en los Oscar: guiones y actores sintéticos quedan fuera según nuevas reglas

La Academia veta la IA en los Oscar: guiones y actores sintéticos quedan fuera según nuevas reglas

“El diablo viste a la moda 2″ recauda más de USD 50 millones en su preestreno global y sorprende en taquilla

“Morí por unos segundos”: la impactante confesión de Barry Keoghan sobre su adicción a las drogas

El guiño de Taylor Swift que enloqueció a sus fans: ¿Una canción para “Toy Story 5″?

Meryl Streep reveló tener diferencias con Goldie Hawn en el rodaje de ‘La muerte le sienta bien’: “Es irritante”

MUNDO

El envejecimiento acelerado de la población en África plantea un desafío demográfico para 2050

El envejecimiento acelerado de la población en África plantea un desafío demográfico para 2050

La crisis de Ormuz y el alto el fuego con Irán serán el foco del encuentro de este mes entre Donald Trump y Xi Jinping

Estados Unidos amplió las sanciones económicas contra estructuras financieras de Irán y China

Donald Trump ratificó las negociaciones con Irán: “No vamos a irnos temprano y luego tener que volver en tres años”

Ucrania planea una reforma militar con aumentos salariales y una desmovilización gradual