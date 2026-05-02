Honduras se retira de la Corte Centroamericana de Justicia y alega ineficiencia y ahorro económico

Gobierno de Honduras abandona tribunal regional y liberará más de 720 mil dólares anuales (Foto: X)

El Gobierno de Honduras oficializó su retiro “con efecto inmediato” del Convenio de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), en una decisión que marca un giro en su política institucional y regional.

La medida fue comunicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, que justificó la salida en el ejercicio pleno de la soberanía nacional y en el marco del derecho internacional.

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Según el comunicado oficial, el país centroamericano abandona el instrumento suscrito el 12 de diciembre de 1992, argumentando que las condiciones actuales del tribunal han cambiado significativamente respecto a las que motivaron su creación.

En ese sentido, la Cancillería señaló que la Corte Centroamericana de Justicia operaba únicamente con dos Estados parte, lo que afecta su carácter multilateral y limita su funcionalidad.

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El Gobierno hondureño sostuvo que esta situación ha reducido la operatividad y representatividad del organismo regional, restándole efectividad como instancia judicial dentro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

En esa línea, las autoridades destacaron que la decisión también responde a un proceso de revisión institucional más amplio, enfocado en mejorar la eficiencia del Estado.

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🇭🇳 | 𝗛𝗼𝗻𝗱𝘂𝗿𝗮𝘀, 𝗲𝗻 𝗲𝗷𝗲𝗿𝗰𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗽𝗹𝗲𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝘀𝘂 𝘀𝗼𝗯𝗲𝗿𝗮𝗻í𝗮 𝘆 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲 𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹, 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗼𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗶𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲… pic.twitter.com/p0cMQbiOQ7 — Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) April 30, 2026

La salida del convenio se enmarca en las prioridades de la Agenda Presidencial 2026-2030, orientada al reordenamiento institucional y al saneamiento de las finanzas públicas.

Uno de los principales argumentos expuestos por el Ejecutivo es el impacto económico de esta decisión. Con el retiro, Honduras dejará de erogar aproximadamente 720,946.71 dólares anuales, recursos que serán liberados y reasignados a lo que el Gobierno denomina “prioridades ciudadanas”.

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La Cancillería indicó que estos fondos podrán ser utilizados en áreas estratégicas para la población, aunque no detalló de inmediato los sectores específicos que se verán beneficiados.

No obstante, la medida ha sido presentada como parte de un esfuerzo por optimizar el uso del gasto público en un contexto de desafíos económicos.

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Este no es el primer movimiento de Honduras en relación con la Corte Centroamericana de Justicia. El país ya se había retirado anteriormente en mayo de 2004, durante la administración del expresidente Ricardo Maduro, para luego reincorporarse en octubre de 2006.

La Corte Centroamericana de Justicia, con sede en Managua, Nicaragua, es el órgano judicial principal del sistema de integración regional, encargado de resolver controversias entre los Estados miembros y garantizar la aplicación del derecho comunitario centroamericano.

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Retiro inmediato: Honduras rompe con la Corte Centroamericana de Justicia (Foto: La Tribuna)

Sin embargo, la falta de participación activa de varios países ha sido señalada como uno de los factores que han debilitado su funcionamiento en los últimos años, lo que ha generado cuestionamientos sobre su eficacia y relevancia en el escenario regional.

Con esta decisión, Honduras se suma a una serie de movimientos recientes en su política exterior, orientados a reforzar una postura más autónoma y enfocada en intereses nacionales.

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Analistas consideran que el retiro también refleja una tendencia hacia la reconfiguración de su participación en organismos internacionales.

Mientras tanto, el Gobierno reiteró que continuará actuando conforme al derecho internacional y reafirmó su compromiso con los mecanismos de integración regional, aunque bajo criterios que garanticen eficiencia, representatividad y beneficio directo para la población hondureña.

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La medida abre un nuevo capítulo en la relación de Honduras con las instancias regionales, en un contexto donde la optimización de recursos y la redefinición del rol del Estado se han convertido en ejes centrales de la agenda gubernamental.